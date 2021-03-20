Закон о реновации, дорожающие продукты и дефицит врачей: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Рабочая пятидневка Свердловской области принесла тревожные новости для жителей: базовые продукты питания дорожают, в глубинке остро не хватает врачей, а в регионе в первом чтении принят закон о реновации жилья, от которого непонятно, что ждать. А еще в преддверии выборов на Урале оживилась политическая жизнь – оппозиционного экс-мэра вызвали в суд, а у «Единой России» трудности с поиском популярных кандидатов. О самом важном и интересном за минувшую неделю – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Цифра недели: продукты дорожают на 1-2% за семь дней

В Свердловской области растут цены на продукты питания, несмотря на введенный мониторинг властей. «Новый День» выяснил, что каждую неделю на 1-2% дорожают говядина, курица, рыба, сливочное масло, картофель. Магазины уже установили нулевую торговую наценку на социально значимые товары из базовой потребительской корзины, но постоянно сдерживать рост цен ретейлеры не смогут.

Решение недели: пилот-герой Дамир Юсупов отказался идти на выборы от «Единой России»

«Новый День» узнал, что пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, известный по «чуду на кукурузном поле», не хочет представлять на выборах в Госдуму партию «Единая Россия». Таким образом, списочная «тройка» ЕР превратилась в «двойку» – остались только губернатор Евгений Куйвашев и депутат Павел Крашенинников. Теперь партия власти срочно ищет популярного и ничем себя не скомпрометировавшего кандидата, чтобы заполнить недостающую позицию. Политологи отмечают, что на замену летчику может быть приглашен врач или волонтер.

Казус недели: ошибка в деле Ройзмана

В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана возбуждено два административных дела за участие в акциях протеста 23 и 31 января. Сначала полицейские вручили политику уведомление о том, что его привлекают к ответственности по части 5 статьи 20.5 КоАП «Нарушение требований режима чрезвычайного положения», но такого пункта в Административном кодексе не существует. «Наверное, волновались, когда составляли», – иронизировал Ройзман. Впрочем, в суд поступили материалы дела уже с «правильной» статьей 20.2 КоАП, которую оформляют всем участникам несогласованных митингов. Дело Ройзмана рассмотрит Октябрьский районный суд 26 марта.

Закон недели: депутаты проголосовали за реновацию

Свердловское заксобрание приняло в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий, который фактически является законом о реновации. Документ вызвал общественный резонанс, так как люди боятся, что у властей теперь появится правовой механизм выселять граждан из их собственного жилья без адекватной компенсации. Ответственным за вопросы по реновации назначен первый замгубернатора Александр Высокинский. За законопроект в заксо проголосовали 37 депутатов, в том числе и лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев, хотя изначально декларировалось, что фракция КПРФ выступит против. Позже Ивачев оправдался тем, что «ошибся кнопкой».

Заявление недели: дефицит врачей-специалистов в области достиг 20%

Свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов признал, что в небольших городах остро не хватает экспертов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям, эндокринологии. Также повсеместно есть дефицит хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов – это проблема тянется уже несколько лет. Пока новые медики еще только обучаются, на что уйдет два-три года, минздрав планирует покрыть нехватку врачей за счет выездных консультаций из крупных больниц.

Коронавирусные сводки

За пять дней рабочей недели в Свердловской области заболели коронавирусом 818 человек, из больниц после лечения были выписаны 876 пациентов. Несмотря на снижение темпов заболеваемости, в регионе остается высокой смертность. За пять дней скончались 67 человек, пик смертности был в четверг, 18 марта, когда умерли сразу 17 пациентов.

Между тем, в очереди на прививку от Covid-19 стоит уже 200 тысяч человек, а первый этап вакцинации (привить 60% населения) власти планируют закончить к началу июля. По данным Роспотребнадзора, новых штаммов коронавируса, которые пугают жителей Европы, в Свердловской области пока не выявлено. Между тем, на этой неделе появился повод вспомнить, как начиналась пандемия – первому «коронавирусному» указу Куйвашева об ограничительных мерах исполнился год.

Фото недели: монохромный весенний Екатеринбург

Корреспонденты «Нового Дня» поднялись на 52-этажную башню «Исеть», откуда открывается красивая панорама на город. Но, увы, увидеть яркую картину весеннего Екатеринбурга нам не удалось. Уральская столица остается суровой и заснеженной даже в марте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.21

«Альфа-банк» в Екатеринбурге поймали на продаже клиентской базы. / Эксперт: повышение ставки ЦБ приведет к всплеску сделок на вторичном рынке жилья и росту цен. / В Свердловской области – уже пять желающих попасть в Госдуму через «Единую Россию». Читать дальше

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