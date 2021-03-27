Депутаты-перебежчики, отмена самоизоляции и капитализм в спорте: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя в Свердловской области выдалась богатой на политические события – в первую очередь, из-за желания депутатов через полгода переизбраться от партии власти. Появилось важное коронавирусное послабление – пенсионерам скоро можно будет легально выходить из дома. Ну а в регионе устоялась весна. Об этом и других самых важных событиях – в нашем еженедельном обзоре.

Тема недели: политические перебежчики и праймериз ЕР

На этой неделе выдвижение на праймериз «Единой России» вошло в активную фазу. Документы подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем выдвинулись писатель, пиарщик и атаман . И еще действующий депутат ГД Андрей Альшевских – он снова попробует избраться от партии власти.

А на выборы от ЕР в заксобрание хотят представители других партий.

По слухам, в эту партию готовится вступить Михаил Зубарев, но пока он этого не сделал. Зато уже вышел из ЛДПР , и, по оценкам экспертов, это серьезный удар для фракции. Грядущие выборы могут стать последними для либерал-демократов на Урале. Уже известно, что на праймериз записались эсер Виктор Маслаков и экс-коммунист Вячеслав Вегнер .

Событие недели: Высокинский подписал указ, дав пенсионерам свободу

Евгений Куйвашев ушел в отпуск, и.о. губернатора назначили Александра Высокинского . И он подписал давно ожидаемый пенсионерами указ. С 30 марта самоизоляция для людей старше 65 лет не будет обязательной. Норма сохраняется, но будет носить рекомендательный характер.

Заявление недели: «У нас капитализм, а не социальное государство»

Автором самого громкого заявления недели стал известный своими высказываниями депутат ЕГД Александр Колесников. Он выступил против бесплатного доступа горожан к спортивным площадкам, когда в думе обсуждался вопрос о доступе горожан на внутреннюю территорию «Екатеринбург Арены», на легкоатлетические дорожки СОК «Калининец», стадион «Уралмаш»… «Я хочу напомнить коллегам, что у нас в стране капитализм. Давайте жить в этих реалиях. Какие бесплатные посещения могут быть? Наоборот, надо больше коммерциализироваться и научиться зарабатывать деньги спортивным учреждениям и предприятиям. Отдали уралмашевский стадион Академии футбола, и там действительно все развивается. На «Динамо» все правильно огородили, за каток берут хоть какую-то копеечку, люди все равно ходят. У нас капитализм, а не социальное государство. Почему мы должны бесплатно пускать кого-то на стадион , в который вложился бюджет, чтобы выгуливать собак?» – заявил Александр Колесников.

Суд недели: Ройзман отвечает за участие в митингах

В пятницу в Октябрьском районном суде рассмотрели два протокола, которые выписали Евгению Ройзману: за участие в акции поддержки Навального 23 января и 31 января . В обоих случаях ему назначили штраф. Политик не отрицает, что был на несанкционированных мероприятиях, но никакой своей вины в этом не видит – потому что люди имеют право выходить на улицы мирно и без оружия.

В Екатеринбурге судят Ройзмана

Зарисовка недели: сосульки и «бессмертные» на льду

В Свердловскую область наконец пришла настоящая весна. На улице установилась плюсовая температура, греет солнце. И вместе с этим в Екатеринбурге дали знать о себе типично весенние проблемы: под ногами грязно и скользко, а над головой свисают опасные сосульки . Даже на зданиях районных администраций в самом центре города.

Сосульки в центре города

Подтаяла Исеть, но это не мешает людям ходить по льду даже с риском провалиться. И такое уже было – мужчина не смог перепрыгнуть проталину и ушел под лед.

Мужчина провалился под лед

После этого полиция, МЧС и ГИМС устроили рейд , но ни плюсовая температура, ни вид сотрудников в форме не заставили людей выбирать другие пути.

«Бессмертные» на льду

Кстати, синоптики обещают жаркую весну .

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.21

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