Депутаты-перебежчики, отмена самоизоляции и капитализм в спорте: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя в Свердловской области выдалась богатой на политические события – в первую очередь, из-за желания депутатов через полгода переизбраться от партии власти. Появилось важное коронавирусное послабление – пенсионерам скоро можно будет легально выходить из дома. Ну а в регионе устоялась весна. Об этом и других самых важных событиях – в нашем еженедельном обзоре.
Тема недели: политические перебежчики и праймериз ЕР
На этой неделе выдвижение на праймериз «Единой России» вошло в активную фазу. Документы подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Затем выдвинулись писатель, пиарщик и атаман. И еще действующий депутат ГД Андрей Альшевских – он снова попробует избраться от партии власти.
А на выборы от ЕР в заксобрание хотят представители других партий.
По слухам, в эту партию готовится вступить Михаил Зубарев, но пока он этого не сделал. Зато уже вышел из ЛДПР, и, по оценкам экспертов, это серьезный удар для фракции. Грядущие выборы могут стать последними для либерал-демократов на Урале. Уже известно, что на праймериз записались эсер Виктор Маслаков и экс-коммунист Вячеслав Вегнер.
Событие недели: Высокинский подписал указ, дав пенсионерам свободу
Евгений Куйвашев ушел в отпуск, и.о. губернатора назначили Александра Высокинского. И он подписал давно ожидаемый пенсионерами указ. С 30 марта самоизоляция для людей старше 65 лет не будет обязательной. Норма сохраняется, но будет носить рекомендательный характер.
Заявление недели: «У нас капитализм, а не социальное государство»
Автором самого громкого заявления недели стал известный своими высказываниями депутат ЕГД Александр Колесников. Он выступил против бесплатного доступа горожан к спортивным площадкам, когда в думе обсуждался вопрос о доступе горожан на внутреннюю территорию «Екатеринбург Арены», на легкоатлетические дорожки СОК «Калининец», стадион «Уралмаш»… «Я хочу напомнить коллегам, что у нас в стране капитализм. Давайте жить в этих реалиях. Какие бесплатные посещения могут быть? Наоборот, надо больше коммерциализироваться и научиться зарабатывать деньги спортивным учреждениям и предприятиям. Отдали уралмашевский стадион Академии футбола, и там действительно все развивается. На «Динамо» все правильно огородили, за каток берут хоть какую-то копеечку, люди все равно ходят. У нас капитализм, а не социальное государство. Почему мы должны бесплатно пускать кого-то на стадион, в который вложился бюджет, чтобы выгуливать собак?» – заявил Александр Колесников.
Суд недели: Ройзман отвечает за участие в митингах
В пятницу в Октябрьском районном суде рассмотрели два протокола, которые выписали Евгению Ройзману: за участие в акции поддержки Навального 23 января и 31 января. В обоих случаях ему назначили штраф. Политик не отрицает, что был на несанкционированных мероприятиях, но никакой своей вины в этом не видит – потому что люди имеют право выходить на улицы мирно и без оружия.
В Екатеринбурге судят Ройзмана
Зарисовка недели: сосульки и «бессмертные» на льду
В Свердловскую область наконец пришла настоящая весна. На улице установилась плюсовая температура, греет солнце. И вместе с этим в Екатеринбурге дали знать о себе типично весенние проблемы: под ногами грязно и скользко, а над головой свисают опасные сосульки. Даже на зданиях районных администраций в самом центре города.
Сосульки в центре города
Подтаяла Исеть, но это не мешает людям ходить по льду даже с риском провалиться. И такое уже было – мужчина не смог перепрыгнуть проталину и ушел под лед.
Мужчина провалился под лед
После этого полиция, МЧС и ГИМС устроили рейд, но ни плюсовая температура, ни вид сотрудников в форме не заставили людей выбирать другие пути.
«Бессмертные» на льду
Кстати, синоптики обещают жаркую весну.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 27.03.21
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