Одиночество Силина и «список Тунгусова»: как проходили праймериз ЕР в Екатеринбурге

На этой неделе в Екатеринбурге начнут принимать заявления от будущих участников праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Екатеринбурга. Эксперты прогнозируют, что этот процесс может стать не менее интересным, чем сами выборы. Кстати, так в Екатеринбурге было всегда. Подробнее – в нашем материале.

2013. Битва за «Столицу»

Впервые на муниципальных выборах в Екатеринбурге праймериз ЕР состоялись в 2013 году. Напомним, тогда выбирали не только городскую думу, но и мэра. Кандидатом от партии власти на пост главы города был Яков Силин, на тот момент – вице-губернатор. Именно на его кампанию областные власти направили большую часть своего ресурса, создав рекламную концепцию «Столицы Урала». Что касается думы, то ее, по негласной договоренности между городом и областью, мэрия Екатеринбурга (в лице вице-мэра Владимира Тунгусова) могла в значительной степени формировать по своему вкусу.

Впрочем, как показали дальнейшие события, договоренности эти не совсем выполнялись – своих людей в списки ЕР пытались провести многие заинтересованные силы. Сроки праймериз несколько раз сдвигались. 16 мая 2013 года руководитель регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий сообщил, что заявки на участие в праймериз подали 104 человека. Но затем многие из них пошли на попятную и решили от участия во внутрипартийном голосовании отказаться, вероятно, усомнившись в своих шансах на победу. В основном это были желающие избираться по одномандатным округам. Внимание к праймериз со стороны выборщиков было еще ниже: на голосование пришли немногие.

В итоге вышло так, что участники праймериз «Единой России», считающиеся членами команды вице-губернатора Якова Силина, показали далеко не блестящие результаты и на выборы ЕГД не попали. Эксперты пророчили ему после выборов «одиночество в думе», и этого не случилось только по одной причине: в сентябре Силин с треском проиграл мэрские выборы кандидату от «Гражданской платформы» Евгению Ройзману (признан иноагентом).

2018. Скандал федерального масштаба

Если в 2013 году конфликты на праймериз «Единой России» в ЕГД носили скрытый, непубличный характер, то в 2018-м вышло совершенно иначе. Желающих было более 200 человек, но оказалось, что есть нюансы.

Еще до голосования, в середине мая, группа участников праймериз во главе с депутатом ЕГД Анатолием Шараповым пожаловалась в Москву на интриги, которые якобы плетет «серый кардинал» мэрии Владимир Тунгусов. «На сегодняшний день процедура предварительного голосования ЕР не удовлетворяет положениям партии. Есть ряд вопиющих фактов, которые нас насторожили. Во-первых, это совещание вице-губернатора Владимира Тунгусова, которое прошло 26 апреля и где были заявлены 18 кандидатов «Единой России», которых якобы поддерживают губернатор и Москва. Сейчас в праймериз участвуют около 200 человек, а прием заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останутся за бортом», – заявил Шарапов.

Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий упорно отрицал все обвинения, однако это не спасло реготделение от проверки московских ревизоров. Предполагали, что если подозрения в подготовке фальсификаций подтвердятся, то федеральное руководство «Единой России» может аннулировать результаты екатеринбургских праймериз. Однако до этого не дошло. Результаты были признаны, но «группе Шарапова» удалось потеснить людей из «списка Тунгусова» – не исключено, что именно благодаря огласке.

2023. Новый поворот

На днях свердловское отделение ЕР должно официально запустить процедуру отбора кандидатов в кандидаты в депутаты на выборах в ЕГД-2023. И уже очевидно, что она не будет простой. Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге запущена процедура изменения схемы выборов: число «партийных» мандатов сократится с 18 до 10, а «окружных» – увеличится, скорее всего, с 18 до 25. Следовательно, весной произойдет полная перенарезка одномандатных округов. Сторонники конспирологии полагают, что проект документа уже готов, однако знакомы с ним единицы, и именно у них будут лучшие шансы в предстоящей кампании. В самой ЕР говорят, что на стадии выдвижения на праймериз схема не имеет значения. «Процедура проведения предварительного голосования не зависит от схемы избирательных округов муниципалитета», – заявил ранее «Новому Дню» руководитель областного исполкома Дмитрий Жуков.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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