Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Евгений Куйвашев вылетели в Сосьву

Сегодня рано утром глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вылетели в поселок Сосьва, пострадавший от крупного пожара.

Как сообщили в ДИПе, министр и губернатор проведут координационное совещание по вопросу ликвидации последствий пожаров, зафиксированных на территории Свердловской области, а также встретятся с жителями поселка.

Напомним, во время масштабного пожара в Сосьве сгорело более 90 жилых домов, 1200 удалось отстоять. Есть двое погибших. Сейчас пожар локализован на площади 9000 квадратных метров, работы по тушению продолжаются. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей матпомощи, помогут восстановить документы и банковские карты. Идет активный сбор гуманитарной помощи. В дальнейшем по каждому домовладению будет определен ущерб, от которого будет зависеть итоговая сумма финансовой компенсации от государства. Также будут приниматься решения по строительству и восстановлению домов. Президент Владимир Путин в курсе ситуации в Сосьве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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