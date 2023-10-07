Визит министра, приговор тренеру и лев с золотыми тестикулами: итоги недели РИА «Новый День»

Уходящая неделя в Екатеринбурге запомнилась визитом крупного федерального чиновника, приговором по резонансному уголовному делу, а также появлением в центре города спорного художественного объекта.

Событие недели: строительный форум 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге прошел строительный форум 100+ TechnoBuild. Самым почетным гостем стал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Выступая на одном из пленарных заседаний, он рассказал, как видит выход из кадрового тупика в отрасли.

На том же форуме было подписано соглашение о строительстве нового района Горнощитский. Ожидается, что в перспективе там поселятся более 120 тысяч жителей, район расположится между Солнечным и ЕКАДом. Строительство будет идти до 2035 года.

Белорусские специалисты, приехавшие на форум, заявили, что готовы помочь Екатеринбургу спроектировать вторую линию метрополитена. Кроме того, они рассказали, что сейчас строительство подземки может оказаться на 20% дешевле, чем 10 лет назад.

Дата недели: 30 лет со дня расстрела Верховного Совета РФ

Прошло 30 лет с октябрьских событий 1993 года. За время противостояния между сторонниками президента и Верховного Совета погибли более 150 человек, сотни были ранены. «Новый День» с участием политологов и социологов вспомнил события тех дней.

Приговор недели: заслуженного тренера отправили в колонию

Заслуженный тренер Николай Ражев, которому сейчас 85 лет, признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил его к двум годам колонии строгого режима. Защита будет оспаривать приговор.

Фото недели: огнегривый лев

На улице Вайнера появилась скульптура льва с позолоченными гривой и гениталиями. Часть горожан гладит их на удачу, а другая – считает объект безвкусным и требует убрать его.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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