Прямая линия Путина, скандальный законопроект и задержание крупного чиновника: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя запомнится прежде всего прямой линией Владимира Путина. Кроме того, комитеты свердловского заксо одобрили законопроект о перераспределении градостроительных полномочий Сысерти, а аномальные морозы отступили. Об этом и многом другом – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Тема недели: прямая линия с президентом

В четверг, 14 декабря, Урал вместе со всей страной следил за прямой линией и пресс-конференцией Владимира Путина. Из свердловчан в эфир прорвался только Егор Перминов из поселка Рефтинский, который сообщил о плохом состоянии местной больницы. Президент переспросил название населенного пункта и пообещал разобраться с вопросом. В тот же вечер министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов срочно выехал на место.

Среди вопросов, на которые ответил президент, был и остро волнующий уральцев: о ценах на яйца.

Прямая линия продлилась 4 часа 4 минуты, президент ответил на 67 вопросов.

Законопроект недели: думы Сысерти и других городов не смогут утверждать свои генпланы

На этой неделе профильные комитеты заксобрания одобрили законопроекты, по которым Сысерть и некоторые другие муниципалитеты лишаются права утверждать свои генеральные планы и правила застройки. Некоторые опасаются, что это приведет к строительству в Сысерти полигона ТБО против воли граждан, поэтому в день заседания перед зданием заксо прошел пикет за сохранение сельхозземель.

Доступ СМИ на заседание ограничили без объяснения причин.

Шок недели: 29-летняя девушка выбросили новорожденного младенца в сугроб

Дикая история произошла в Екатеринбурге в ночь с четверга на пятницу. 20-летняя девушка, живущая на съемной квартире, родила там ребенка, завернула его в пакет и выбросила в сугроб под окном. К счастью, плач ребенка услышал случайный прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию.

Задержание недели: бывшего куратора капстроительства подозревают в мошенничестве

На этой неделе в Чите правоохранительные органы задержали Игоря Дубровина, который в прежние годы занимал ряд руководящих постов в Свердловской области, в частности, курировал проект строительства нового холла филармонии. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант дела самолетом доставлен в Екатеринбург.

Температурные рекорды недели

В начале недели в четырех городах Урала обновились температурные рекорды. Минимальная температура воздуха была зарегистрирована в Красноуфимске (-44,2 °C), Туринске (-39,4 °C), Верхотурье (-39,4 °C), Верхнем Дуброво (-35,8 °C). Но к выходным в регионе потеплело. На следующей неделе в уральской столице прогнозируются снегопады и повышение температуры до околонулевых значений.

Милота недели: полярная сова в Парке Маяковского

В ночь с четверга на пятницу сотрудники Парка Маяковского обнаружили на своей территории белую полярную сову. «Чувствовала себя она явно не очень, сидела на дровнице и не шевелилась, вся в снегу и инее. Мы связались со специалистами, отвезли птицу в клинику, где ее согрели, накормили и обследовали. Теперь с совой все нормально, состояние уже лучше, опасность не угрожает», – рассказали в парке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube