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Суббота, 2 марта 2024, 07:56 мск

Новости Екатеринбург

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Предвыборное затишье, забастовка торговцев и приход весны. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной рабочей недели. Пока повестка замерла в ожидании президентских выборов, так что уральцы обсуждают погоду – последние дни календарной зимы выдались на редкость теплыми, – спорт и послание Владимира Путина.

Выборы грядут

Свердловская область активно готовится к президентским выборам – на объектах ЖХК проводят проверки, чтобы не злить внезапными отключениями тепла и света избирателей, а на участках вкручивают камеры видеонаблюдения, все будет максимально честно и прозрачно. Также на этой неделе уральцам объяснили, как принять участие в «викторине», которая, по счастливому совпадению, пройдет в даты выборов, – деньгами призы забрать будет нельзя.

Забастовка в «Пекине»

В понедельник, самый неторговый день, арендаторы ТЦ «Пекин» на «Таганском ряду» объявили забастовку – им повысили арендную плату примерно в три раза. Непонятно, сработал ли демарш продавцов, но уже на следующий день торговые точки открылись.

Приговор Ширшикову

На этой неделе суд вынес приговор Ярославу Ширшикову, автору телеграм-канала «Гусарская бравада», СМИ почему-то называют его уральским пиарщиком. Ширшиков, которого хорошо знают в местных медиа за его активности на грани фола и балагурство, получил срок за пост в телеграме – правоохранители усмотрели, что он оправдывает терроризм в публикации об убийстве Владлена Татарского. Приговор Центрального военного окружного суда – два года колонии общего режима.

Весна пришла, но это неточно

В последнюю неделю зимы на Урал пришло неожиданное тепло. Синоптики даже зарегистрировали первые в этом году плюсовые температуры. Но это ненадолго. В народе говорят, март рога корове крутит, и действительно, через пару дней придет арктический фронт, в городе будет до -15 °C по ночам и до -5° днем, что соответствует климатической норме.

«Автомобилист» завелся

На этой неделе первый матч в плей-офф сыграл «Автомобилист», выиграв 2:1 у казанского «Ак Барса» в гостях. Впереди еще один матч в Татарстане, а потом команды переедут играть в Екатеринбург.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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