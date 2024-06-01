Страсти по самокатам, штрафы для зайцев, лето и капибара: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя весны в Екатеринбурге запомнилась рядом громких заявлений по острым вопросам – в частности, самокатам и бездомным собакам. Получила развитие тема с отравлениями в «Жизньмарте». Губернатор запретил свердловчанам ходить в лес, а в зоопарк приехала долгожданная капибара. Подробнее – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Самокатные страсти

Всю неделю в Свердловской области активно обсуждалась тема ограничения движения электросамокатов. Поводом стала статистика: за четыре месяца случилось 27 ДТП, в которых пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. В 20 случаях это были аварии с кикшеринговым транспортом, в шести случаях самокатчики скрылись с места ДТП. Городская администрация анонсировала появление зон, в которых будет полностью запрещено движение самокатов, зоны, где нельзя оставлять самокаты, а также зоны, где их скорость будет снижена до 10 и 15 км/час. Соглашение об этом должны подписать все три сдающие в городе в аренду самокаты компании: «Яндекс», «Вуш» и «Юрент».

Но самое оригинальное предложение высказал начальник ГАИ Свердловской области Алексей Спиридонов, который заявил, что для борьбы с самокатами нужны неровности на тротуарах. Такую идею он выдвинул в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Впрочем, позднее он сам же передумал, решив, что это создаст трудности для маломобильных пешеходов.

Долгожданное лето

Начало этой недели было прохладным, но к выходным распогодилось. В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, в Екатеринбурге ожидается +20° и даже выше. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев запретил жителям Свердловской области ходить в лес до 21 июня. Такое решение принято, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в жаркое летнее время. А санитарные врачи сообщили, что подходящих для пляжного отдыха мест здесь нет.



Но есть и хорошая новость – администрация Екатеринбурга разрешила жарить шашлыки во время официальных мероприятий при условии их согласования. Послабление сделано для «Фестиваля барбекю», который пройдет 1 и 2 июня в Историческом сквере. Кроме того, сегодня в Екатеринбурге отметят День защиты детей. На площадках города пройдут концерты, экскурсии, фестивали, спортивные соревнования.

Заявление недели: собак – на СВО

Екатеринбургский депутат Артур Зиганшин, в прошлом возглавлявший комитет по экологии в мэрии, предложил нетривиальный способ решения проблемы бродячих собак в уральской столице. «Я не поленился и почитал: оказывается, во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?» – спросил Зиганшин. Отметим, во время войны собак часто использовали для подрыва вражеских танков.

Штрафы для зайцев

На этой неделе депутаты заксо приняли областной закон, повышающий штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 до 2500 рублей. Помогать ловить зайцев будут сотрудники Росгвардии.

Отравления в «Жизньмарте»

Ситуация с отравлениями в «Жизньмарте» получила дальнейшее развитие. В понедельник владелец сети Иван Зайченко пожалел, что пообещал пострадавшим миллион. «Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка», – написал Зайченко. Со ссылкой на своего сотрудника он сообщил, что некоторые покупатели облизывают куриные яйца с расчетом заразиться сальмонеллезом и свалить вину на «Жизньмарт». Затем Роспотребнадзор заявил о передаче в районные суды Екатеринбурга материалов проверок в отношении 13 поставщиков сети «Жизньмарт». Пять точек приготовления блюд уже закрыты на месяц.

Первый крупный пожар

Первый в этом году крупный пожар случился в деревне Березовка Артинского района. Десять домов сгорели дотла, люди не пострадали. В результате пожара без крыши над головой остались пять человек – супружеская пара и три женщины. По данным полиции, возгорание могло произойти из-за эффекта линзы от стеклянной банки, которая была на одном из участков. Концентрация солнечных лучей воспламенила сухую траву, огонь перешел на баню, а затем и на жилые дома. Однако специалисты отрабатывают и другие версии. Общая сумма ущерба, причиненная стихийным бедствием собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей.

Капибара

На этой неделе в зоопарке Екатеринбурга впервые появилась капибара – животное, очень популярное у современных детей. Это 6-месячный самец, он прибыл из Петербурга. Пока зверек немного стесняется всеобщего внимания. «Новый День» с помощью ИИ записал для него песню.

Очень милая капибара

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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