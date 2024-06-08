Потерявшиеся и найденные дети, переговоры с кикшерингом и проблема бюджетных доходов. Итоги недели от РИА «Новый День»

Главной темой новостной повестки Свердловской области стали поиски двух детей, потерявшихся в лесу под деревней Бурмакина. Среди других заметных событий – мэрия Екатеринбурга собирается ограничить кикшеринг, депутаты поспорили о бюджете, а на Челябинском тракте произошла ужасная авария с машиной BlaBlaCar. Подобности – в нашем еженедельном обзоре.

Двоих детей, потерявшихся в лесу, нашли живыми через несколько дней

С 5 июня в Свердловской области шли поиски двух детей – 12-летнего Григория и 10-летней Виктории. Брат и сестра вместе с дедушкой во вторник отправились на рыбалку к реке Липка вблизи деревни Бурмакина и заблудились в лесу. Спустя сутки дед вышел к поселку один. Он рассказал, что в лесу разделился с внуками и больше их не видел. С детьми остались их собаки – два бигля. При этом Гриша и Вика приехали из Тюмени, и местность деревни им неизвестна.

В поисках детей к субботе было задействовано уже около 1000 человек: спасатели, полицейские и добровольцы. Поисковые группы использовали беспилотники с тепловизорами и вертолет Ми-8, прочесывают окрестности с собаками.

Сегодня утром МЧС сообщило о том, что детей нашли живыми, они истощены, но их жизни ничего не угрожает.

Парки закроют для самокатчиков

Администрация Екатеринбурга готовит соглашение с кикшеринговыми компаниями. Уличным электросамокатам ограничат скорость, а еще – запретят ездить по шести городским паркам. В список попали парк Маяковского, Зеленая Роща, парки «Уралмаш» и «Эльмаш», часть Преображенского парка и площадка ТРЦ «Радуга парк».

Доходы падают, расходы растут

Екатеринбургская дума приняла первую корректировку бюджета-2024. В казне неожиданно упали доходы (сократились областные субвенции), но при этом выросли затраты. Чиновники говорят, что все в порядке, и теперь есть деньги на ремонт дорог. Депутаты спорить не стали.

Свердловские депутаты одобрили налоговую реформу

Вопреки слухам о возможной отставке губернатора Евгения Куйвашева, экстренное заседание свердловского заксобрания 6 июня оказалось вполне заурядным. Депутаты одобрили проекты трех федеральных законов, предполагающих введение в России прогрессивной шкалы НДФЛ.

На Челябинском тракте разбилась машина BlaBlaCar

Днем 4 июня на федеральной трассе М-5 днем микроавтобус Toyota влетел в дорожную технику. Погибли четыре человека – водитель и три пассажира, еще трое получили травмы. Машина была зарегистрирована в сервисе BlaBlaCar. Водитель Евгений Показаньев вез попутчиков в Челябинск из Екатеринбурга. По предварительным данным, 49-летний мужчина мог уснуть за рулем.

Очереди в школах

Понедельник стал испытанием для родителей, которые подали заявление о переводе ребенка в другую школу в Екатеринбурге. Им пришлось отстоять многочасовые очереди, чтобы подтвердить свою электронную заявку. В департаменте образования, впрочем, заявили, что в этом не было необходимости. На подтверждение заявки документами отводится целых пять дней.

Дом Топоркова признан памятником

Дом Топоркова в Екатеринбурге, за который бились общественники, внесен в список выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. Этот статус защищает здание от сноса. Зимой разобрать деревянный особняк хотел собственник земельного участка – бизнесмен Максим Пузанков. Сейчас он находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве.

Выставка трофейной техники в Верхней Пышме

В Верхней Пышме выставят образцы военной техники стран НАТО, захваченной в зоне СВО. В числе экспонатов танк Abrams, бронетранспортеры М113, «Козак», Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer – в общей сложности 14 единиц. Организатором выставки выступает Центральный военный округ при поддержке уральского полпреда Владимира Якушева.

Выставка захваченной военной техники

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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