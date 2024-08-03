Трагедия в Тагиле, обмен заключенными и новые запреты на курение: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя уральцам запомнится прежде всего трагедией в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда жилого дома, погибли люди. Другие события остались в тени. Подробнее – в обзоре РИА «Новый День».

Взрыв в Нижнем Тагиле

В четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место съехались все экстренные службы, Уралвагоназавод объявил оперативный сбор помощи пострадавшим.

Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. Поздно вечером 2 августа из-под обломков частично обрушившейся пятиэтажки достали тела двух последних погибших. Общий список жертв включает 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры. 15 человек из-под завалов удалось спасти, некоторые из них – в тяжелом состоянии. 3 августа 2024 года в Нижнем Тагиле объявлено днем траура. В Екатеринбургской епархии молятся за всех, кого коснулась трагедия.

Газоснабжающая компания «Газэкс» заявила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной, замечаний не было. Дом № 81 был введен в эксплуатацию в 1974 году, в нем было 80 квартир. 25 из них разрушено взрывом. Временный пункт размещения открыли в тагильской гостинице «Спортивная-1». Вечером 1 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о выплатах пострадавшим. Те, состояние которых оценивается как тяжелое или средней тяжести, получат по 600 тысяч рублей. Семьи погибших – по 1,5 млн рублей. Выплата тем, кому причинен легкий вред здоровью, – 300 000 рублей.

Пострадавших под завалами искали два дня

Осужденного в Екатеринбурге за шпионаж американца обменяли

Осужденный Свердловским областным судом за шпионаж репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, как и бывший морской пехотинец США Пол Уилан, освобожден в рамках обмена заключенными. «В рамках соглашения об обмене осужденными США и их союзники вернут России заключенных, которых они удерживают», – пишет Bloomberg. Напомним, Гершкович был арестован в Екатеринбурге весной 2023 года – он собирал информацию о работе Уралвагонзавода. 19 июля Свердловский областной суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Гособвинение просило для него 18 лет заключения.

В Свердловской области запретили курить на остановках и в парках

В Свердловской области принят закон, по которому запрещается курить на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в пешеходных переходах, в границах городских лесов и садов, скверов, парков, на уличных парковках общего пользования, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков.

Против выступил только депутат от КПРФ, участник боевых действий в Чечне Тарас Исаков. «Я лично считаю, что рассматриваемый вопрос очень щепетильный, – подчеркнул депутат. – На мой взгляд, курильщики и так очень ограничены. Тем более, сейчас идет специальная военная операция, очень многие начинают курить именно там. Будут конфликты с теми, кто будет их штрафовать. Стоит такой человек на остановке, кто ему может запретить? Так что я считаю, что рассмотрение этого вопроса именно в такой концепции сейчас несвоевременно», – сказал Исаков..

Фото недели: День ВДВ

2 августа десантники отметили 94-летие со дня основания ВДВ. В Екатеринбурге утро, по традиции, началось с полета легкомоторного самолета, с которого десантировались парашютисты прямо над центром города. В другой привычной локации празднования Дня ВДВ – парке Маяковского – было тихо. Голубых беретов тут было немного, в основном, десантники приходили с семьями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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