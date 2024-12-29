Новоселье белого медвежонка, открытие ледового городка и Ленин – Дед Мороз. Итоги недели от РИА «Новый День»

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги длинной предпраздничной недели, которая была полна событий – хороших и не очень. Уральцы спорили о нарядах городских памятников, удивлялись ценам в магазинах и зажигали новогодние елки.

В Екатеринбурге приняли бюджет-2025

Депутаты гордумы утвердили бюджет с рекордными параметрами: доходы – 87,4 миллиарда рублей, расходы – 90,6 миллиардов рублей. Мэр Алексей Орлов пообещал, что это не предел, и однажды расходная часть казны перевалит за 100 миллиардов. Приоритеты казны на следующий год – строительство школ, ремонт дорог и транспортная реформа.

Новосел в зоопарке

В Екатеринбург привезли белого медвежонка Вилюя. Ему всего один год, он родился в якутском зоопарке «Орто Дойду». Вилюй составит компанию медведице Хатанге, но пока они общаются через стекло. Малышу надо привыкнуть к новой обстановке. Вскоре нового обитателя покажут посетителям зоопарка.

Вице-губернатор назвал «идеальный» возраст для деторождения

Лучший возраст для создания семьи и рождения детей – 21-23 года, не позже. Такое мнение высказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Часто разговаривая с молодыми людьми, встречаешь тезис: я вначале получу образование, потом на работу, потом еще и опыт получить, и неплохо бы и квартиру, и машину. А вот тогда я уже, ну, это «уже» максимум 1 ребенок. Не может быть воспроизводства населения нормального в таких условиях. А если семья будет появляться в 21-23 года, золотое время, это как раз нормально», – заявил чиновник. Еще ранее вице-губернатор говорил, что материальный достаток неважен для роста рождаемости, и приводил в пример неразвитые страны.

Авиакатастрофа самолета AZAL

Двое жителей Екатеринбурга погибли при крушении самолета азербайджанских авиалиний вблизи аэропорта Актау (Казахстан). Рейс летел из Баку в Москву с пересадкой в Грозном. В авиакатастрофе погибло 36 человек. В генконсульство Азербайджана в знак траура спустили флаг. После происшествия несколько зарубежных авиакомпаний временно ограничили полеты в Россию.

Ленин – Дед Мороз

В Ирбите памятники Ленину и Екатерине II, стоящих на главной площади, нарядили Дедом Морозом и Снегурочкой. Жители креатив не оценили и обрушились с критикой на городские власти в соцсетях. Спустя сутки глава Ирбита Николай Юдин принес извинения и заверил, что администрация не хотела никого обидеть. Костюмы с памятников сняли в тот же день.

Всё дорожает

Некоторые продукты питания за 2024 год выросли в цене в полтора или даже в два раза. В лидерах по удорожанию – картофель, капуста и сливочное масло. В Свердловской области рост инфляции к зиме даже ускорился. В Уральском ГУ Центробанка пояснили, что цены на овощи растут из-за плохого урожая в дождливое лето, также из-за ослабления курса рубля сильно подорожали импортные товары.

В Екатеринбурге открылся ледовый городок

Главная городская елка переехала в Исторический сквер, и мэрия считает это очень удачным решением. Ледовый городок будет радовать жителей до 20 января. В новогоднюю ночь здесь будут транслировать обращение президента РФ. Будут работать и другие праздничные площадки – каток на площади 1905 года и парк Маяковского. На всякий случай на время каникул городские власти ввели особый противопожарный режим. Запускать фейерверки можно, но с соблюдением правил. Верить фейкам не нужно. Также в центре города в праздники будет запрещена торговля алкоголем. Зато 31 декабря и 1 января будет бесплатный проезд в метро, трамваях и троллейбусах. Также бесплатными до 9 января будут муниципальные парковки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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