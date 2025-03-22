Депутаты против эвтаназии собак, арест городского стрелка и первый укус клеща – итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги минувшей рабочей недели в Свердловской области. Депутаты заксо сказали «нет» инициативе об эвтаназии агрессивных собак. Арестовали стрелка с улицы Малышева. Кроме того, обнаружился первый пострадавший от укуса клеща в этом году. Не обошлось и без разговоров о кадровых перестановках во власти. Подробнее обо всем – в нашем еженедельном обзоре.

Свердловская область против усыпления собак

На этой неделе свердловское заксобрание не поддержало законопроект об эвтаназии для бездомных собак. Здоровых и спокойных особей будут отпускать на свободу после карантина, а агрессивных – держать в приютах всю жизнь, но не усыплять. Отметим, что ежегодно в регионе более 6 тысяч человек страдают от укусов животных, и в 97-98% случаев это жертвы не диких, а домашних собак. Большинство регионов России – 59 субъектов – законопроект поддержали.

Сенатор Андрей Клишас предложил ввести уголовную ответственность для хозяев, которые отпускают своих животных гулять одних.

Арест городского стрелка

Романа Штадлера, стрелявшего 18 марта возле храма на улице Малышева, арестовали на два месяца. Ему грозит до 7 лет колонии. Известно, что месяц назад он также палил из травмата по жилым домам.

Кадровая лихорадка

На этой неделе вновь возобновились разговоры о грядущей ротации в региональной власти. Аналитики обсуждали кандидатуры потенциальных новых губернаторов, строили рейтинги и убедительно, со ссылками на источники, доказывали, кто именно точно займет кресло главы региона. Но к исходу рабочей недели изменений не произошло. А вот Куйвашев перераспределил полномочия между несколькими своими заместителями, усилив одного и ослабив другого.

Грядет жара

Климатологи начали задумываться о применении методов геоинжиниринга, чтобы остановить глобальное потепления, ведь за последнее десятилетие температура в России выросла на 2 градуса и останавливаться не собирается.

Пожарная тревога

В Свердловской области зима была малоснежной, из-за чего пожары, в частности на юге региона, могут начаться раньше обычного, заявила главный синоптик Галина Шепоренко. После чего губернатор Евгений Куйвашев установил дату начала пожароопасного сезона в области – 2 апреля.

Внезапная смерть экс-капитана «Автомобилиста»

18 марта скончался воспитанник екатеринбургской хоккейной команды «Автомобилист» Федор Малыхин. Ему было 34 года. По предварительным данным, причиной смерти хоккеиста стала внезапная остановка сердца или оторвавшийся тромб.

Фото ХК «Автомобилист»

Первый пострадавший от укуса клеща

Также на этой неделе зарегистрирован первый в этом году укус клеща. Пострадал житель поселка Кадниково. Благо, возбудителей инфекций в клеще не нашли. Отметим, что кровососущих заметили еще на прошлой неделе: дачница из Полевского нашла одного внутри теплицы.

«Бежит орет»

В Екатеринбургском зоопарке поселилась парочка мемных оппосумов. Суровый мачо Оззи, охраняющий свою территорию, и спокойная девочка Хизер прибыли из Москвы. Полюбоваться на пушистых зверьков можно на втором этаже павильона «Центральный».

Фото Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Дарья Деменева

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