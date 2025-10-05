Арест Чемезова, осквернение мемориала и отравившиеся дети. Итоги недели от РИА «Новый День»

Прошла еще одна неделя, и редакция «Нового Дня» готова подвести ее итоги. На этот раз главными темами в новостной повестке стали судьба бывшего вице-губернатора Олега Чемезова и строительный форум. Также всех шокировали уральские туристы, потушившие Вечный огонь алкоголем, и пятиклашки, отравившиеся предтренировочным допингом. О самых важных, резонансных и просто интересных событий недели – в нашем обзоре.

Арест Чемезова

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова отправили в следственный изолятор. Там он пробудет до 16 ноября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб более миллиона рублей – согласовывал субсидии под видом погашения долгов за счет бюджетных денег разным юрлицам. Речь идет, очевидно, о деле «Облкоммунэнерго». Защита просила отправить Чемезова под домашний арест по состоянию здоровья, но обвинение это категорически не устраивало, потому что он мог повлиять на свидетелей и помешать следствию.

Губернатор Денис Паслер уже нашел Чемезову замену – новым вице-губернатором стал Василий Козлов, который раньше был министром международных связей.

«Новый День» вспомнил, как Чемезов проделал путь от влиятельного свердловского чиновника до арестанта за шесть лет.

Урал строит

В Свердловской области в двенадцатый раз прошел международный строительный форум «100+ TechnoBuild», где местные застройщики показали все, что является «строительством будущего» в их представлении. Например, в планах у ГК «КОРТРОС» строительство крупного офисного центра в Академическом, который обеспечит людей работой рядом с домом, и медкластера – нового здания УГМУ и НИИ ОММ. А под КРТ в Екатеринбурге отдадут еще 10 площадок, одна из них – с памятником архитектуры. Всего на Урале до 2030 года планируют ввести больше 16 миллионов квадратных метров жилья.

На форум приехали министр строительства РФ Ирек Файзуллин, а также известный дизайнер Артемий Лебедев, сформулировавший свой критерий качества городских общественных пространств: «Пока люди не начали заниматься сексом у тебя в парке – у тебя недопарк».

Всех нас опозорили

Два туриста из Екатеринбурга потушили спиртным Вечный огонь на Марсовом поле. Их быстро нашли и заставили извиняться. Возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ «Осквернение мемориала».

Пятиклашки отравились спортивной добавкой

В Екатеринбурге 12 пятиклашек в лицее № 159 отравились предтренировочным комплексом «Психотик». Один из учеников принес порошок в школу, и перед уроком физкультуры принял его в раздевалке вместе с друзьями. В итоге детям стало плохо: у них развилась тахикардия, одышка, появились головокружение и тошнота.

Спортсмены, с которыми поговорили журналисты «Нового Дня», объяснили, что это одна из самых жестких добавок, которые используют профессионалы для стимуляции перед тренировкой, а для детей она особенно опасна – может вызвать остановку сердца. Дозу этого вещества даже для взрослых рассчитывают строго по весу. «Повезло, что остались живы», – добавил спортсмен Иван Медведев.

В областном минздраве сообщили, что клинических проявлений отравления у детей не выявили, и их жизни ничего не угрожает.

Город без воды

Авария на сетях Водоканала оставила без холодной воды Екатеринбург. Возле дома № 12 по улице Зеленый остров прорвало магистральную трубу диаметров 1 метр. На локализацию ушло 2,5 часа, водоснабжение удалось восстановить только к концу дня. Для двух городских больниц Водоканал организовал подвоз воды.

Гордумы 8 городов предложили регистрировать самокатчиков на Госуслугах

Председатели восьми городских дум предложили регистрировать самокатчиков на Госуслугах. Инициатива предполагает выдачу специальных карт водителя самоката по типу Fan ID с обязательной идентификацией личности для жителей старше 16 лет.

Новый год не за горами

В мэрии рассказали, как пройдут новогодние праздники. Каток на площади 1905 года будет работать с 5 декабря по 23 февраля, а ледовый городок в Историческом сквере – с 30 декабря по 18 января. Строительство катка уже началось, к ледовому городку приступят 14 ноября. В этом году впервые более чем на месяц в центре введут ограничение на продажу алкоголя.

Екатеринбург, Дарья Деменева

