Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 24.03.17

Редакция NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели, оказавшейся богатой на скандалы, громкие заявления и протесты. Итоги довыборов в гордуму Екатеринбурга подводили несколько дней, грозя поначалу отменой результатов из-за нарушений. Подразделение МЧС, вылетавшее на жуткие ЧП, решили реформировать, уволив для начала сотрудников. Не утихают споры вокруг митинга сторонников Навального, проводить который в Екатеринбурге официально запретили. А в последний рабочий день всех потрясла новость из Первоуральска, где в здании прокуратуры сгорел мужчина, пришедший на прием.

Событие недели – довыборы в Екатеринбургскую гордуму, которые ЕР проиграла

Новостная неделя, можно сказать, в этот раз началась еще с прошлых выходных: в воскресенье в Екатеринбурге проводились довыборы в гордуму. Уже утром в понедельник стало понятно, что кандидаты от «Единой России» скорее всего проиграют: по первым данным, в Кировском округе лидировал либерал-демократ Григорий Вихарев, в Орджоникидзевском – самовыдвиженец Владимир Смирнов. Однако официальные данные огласили не сразу: из-за огромного количества жалоб на подкуп избирателей, поступивших в полицию, проводились проверки. Некоторые говорили о том, что нарушения были на большинстве участков. Позднее полиция заявила, что почти все жалобы были необоснованными.

Но в итоге 22 марта горизбирком официально подвел итоги голосования на довыборах в Екатеринбургскую гордуму по Кировскому и Орджоникидзевскому округам. Новыми депутатами стали выдвиженец ЛДПР Григорий Вихарев и самовыдвиженец Владимир Смирнов. Неудача единороссов на выборах в каком-то смысле не стала сюрпризом. По мнению экспертов, опрошенных NDNews.ru, проигрыш был закономерен: партийные функционеры не привлекли к работе профессионалов и не сделали выводов из выборов предыдущих лет. В «ЕР» назвали произошедшее «сбоем».

Высказывание недели

Самым обсуждаемым высказыванием – или даже высказываниями – недели стала пламенная речь депутата заксо Армена Карапетяна, который на заседании выплеснул всю обиду на председателя мандатной комиссии Алексея Коробейникова. Причиной стало решение комиссии «осудить недостойное поведение Карапетяна», который недавно был лишён водительских прав за езду в нетрезвом состоянии и оштрафован за отказ проходить медосвидетельствование.

Сначала Карапетян объяснил почему решение было вынесено неправомерно, а затем перешёл на личности.

«Партия «Единая Россия», партия президента Путина, оказала Коробейникову высокое доверие – выдвинула его и в заксобрание, и в Госдуму, а он никуда не попал! Бегал как суслик потом по всем партиям, искал свою судьбу, его сюда за уши затащили. А за меня 40 тысяч человек голосовало, и если надо – они опять придут. Даже в три часа ночи придут! А за него не придут, он – плохой мальчик!».

Далее Коробейникова депутат назвал чудиком и предложил «Единой России» разобраться с ним. «У меня к вам обращение: разберитесь с вашим товарищем, с такими чудиками вы далеко не пойдёте, а у вас губернаторские выборы, президентские выборы», – выпалил обиженный Карапетян.

Спич депутата тут же разлетелся по всем соцсетям, разобранный на цитаты. «Бегал как суслик» и «чудик» еще несколько дней веселили не только политическую элиту, но и обычных пользователей интернета.

Тренд недели

Трендом недели не только в Екатеринбурге и области, но и по всей стране стали митинги. В первую очередь, речь идет о митингах сторонников Навального, которые власти не согласовали в нескольких муниципалитетах, в том числе на Урале. Напомним, акции по инициативе Алексея Навального должны были состояться 26 марта в 60 городах России. Но Екатеринбург стал одним из муниципалитетов, где в проведении митинга было отказано – представитель министерства Александр Клешнин заявил, что цели митинга антиконституционны. Сторонники Навального в Екатеринбурге подали в суд. 21 марта Ленинский районный суд отказал координатору штаба Виктору Бармину в удовлетворении иска, подтвердив тем самым законность запрета митинга. После оглашения решения Виктор Бармин заявил, что протестная акция состоится в любом случае, только пока не известно, в какой форме. Полиция, в свою очередь, призвала жителей Екатеринбурга не участвовать в незаконных митингах. ГУ МВД по Свердловской области выступило со специальным заявлением, в котором говорилось, что любые попытки противоправных действий будут пресечены в строгом соответствии с нормами действующего законодательства, а виновные привлечены к предусмотренной ответственности.

Добавим, что «митинги Навального» – не единственные акции протеста, которые обсуждались в СМИ на этой неделе. Так, 25 марта в Асбесте КПРФ анонсировала митинг против строительства Сурьмяного завода, 26 марта в Камышлове пройдет акция против повышения цен ЖКХ, также устроенная коммунистами.

А в понедельник, 27 марта, пройдет митинг дальнобойщиков на 47-м км ЕКАДа, у Каменных Палаток. Они будут требовать отмены тарифов по «Платону».

Видео недели

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dEIjnBcZQpk&rel=0">Video</a> Реформа МЧС

Одним из самых популярных видео на канале NDNews.ru на YouTube на этой неделе стало интервью уволенного из МЧС сотрудника. Он откровенно рассказал, как проходит оптимизация авиационного подразделения МЧС России. Реформа привела к тому, что в уральском авиаотряде были сокращены 144 специалиста, из трех вертолетов для борьбы со стихийными бедствиями и ЧП остался один. Грубо говоря, если в регионе произойдет два ЧП одновременно, то придется выбирать: спасать на вертолете человека или тушить горящий лес.

Скандал недели

Скандал недели получился с элементами порнографии. Разгорелся он в «Молодежном театре» в Нижнем Тагиле, где уже два года идет война между худруком Владимиром Вейде и новым директором Юлией Журавлевой. Раньше они делили между собой членов труппы, а сейчас война распространилась и на репертуарную политику.

Приглашенный директором режиссер Татьяна Захарова поставила в «Молодежном театре» спектакль «С широко закрытыми глазами». А худрук Вейде и руководитель местной ячейки независимого профсоюза актеров просят городские власти запретить постановку за «недетский» сюжет. По словам Вейде, такое ставить в театре для молодежи нельзя, потому что «дальше только порно». Скандал вышел на федеральный уровень, «принимать» спектакль за день до премьеры приехали первый зам мэра Валерий Суров и глава пресс-службы горадминистрации, депутаты гордумы и критики из Екатеринбурга.

Впрочем, скандал принес и позитивные результаты – все билеты на постановку распроданы.

ЧП недели

Самое ужасное ЧП на этой неделе произошло в пятницу, 24 марта, в Первоуральске. Некий мужчина, пришедший в здание прокуратуры на прием, сгорел в кабинете помощника прокурора. Как выяснил NDNews.ru, мужчина пришел писать заявление и в комнате для посетителей облил себя и стены горючей жидкостью и поджег. От полученных ожогов он погиб на месте. По данным областной прокуратуры, мужчина не высказывал никаких требований или заявлений. По факту ЧП организована проверка.

Фото недели

Популярными в соцсетях на этой неделе были фотографии из репортажа NDNews.ru о премьере в Екатеринбургском ТЮЗе: там поставили современную «Золушку» с вог-танцами, Хогвартсом и другими внезапными поворотами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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