Итоги недели – все самое интересное по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

NDNews.ru подводит итоги уходящей недели, которая оказалась весьма насыщенной на события и эмоции: чудесное спасение малыша в лесу, сбор подписей за кандидатов в губернаторы с элементами фарса, митинги и воззвания граждан к президенту – подробности в нашем еженедельном обзоре.

Событие недели: 4-летний Дима найден в лесу живым

Поиски 4-летнего Димы Пескова, потерявшегося в лесу утром в субботу, продолжались несколько дней. Малыш, приехавший отдыхать с родителями на берег Рефтинского водохранилища, не дошел несколько метров до своей палатки, и исчез. На поиски были брошены полицейские, спасатели, волонтеры. Местность прочесывали с собаками, водоем обследовали водолазы, но в течение всех выходных дней ребенок так и не был найден. На 4-е сутки Диму нашли в 7 километрах от места исчезновения. Мальчик был в тяжелом состоянии, но главное – живой. 4-летний ребенок смог продержаться несколько дней, питаясь травой.

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Из леса мальчика вывезли в Асбест, а оттуда – вертолетом доставили в больницу Екатеринбург. При этом участники спасательной операции сначала не могли принять решение, как эвакуировать ребенка: оказалось, что у МЧС вертолета нет, тот единственный, что остался после реформы, задействован сейчас на тушении пожаров. За малышом в итоге прилетел вертолет Центра медицины катастроф.

Сейчас состояние Димы оценивается как стабильно тяжелое. Изначально врачи подозревали у Димы воспаление легких, но диагноз не подвтердился. Также мальчик был сильно покусан клещами – у него было около 20 укусов, 4 клещей, которых нашли, отправили на экспертизу.

В Асбесте, между тем, активизировались мошенники, которые начали в интернете сбор средств якобы на лечение Димы.

Тема недели: общение Путина с народом

Россияне активно готовились к очередной «прямой линии» с президентом страны, состоявшейся 15 июня. Темы, которые могут прозвучать в эфире, стали курсировать в повестке еще за несколько дней до мероприятия. NDNews.ru обобщил обращения и жалобы свердловчан – среди них были вопросы, касающиеся дорог, жилья, переполненных больниц, и невыплаченной зарплаты. Кстати, по последнему заявлению, поступившему от работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, недовольных задержкой зарплаты с ноября 2015 года, моментально отреагировала прокуратура и СКР.

Но вообще, Свердловская область в эфире не прозвучала, хотя президент отвечал на вопросы 4 часа. Примечательно и то, что в ходе «Прямой линии» не были услышаны чаяния российской глубинки – ее жители практически не имеют шансов сообщить о своих проблемах. Но это не значит, что их нет, в чем убедилась съемочная группа NDNews, предложившая жителям села Квашнинское рассказать, о чем бы они хотели попросить президента. Восстановление хозяйств, жилье для сирот и увеличение пособий на детей – вот что интересует граждан в деревне, а не любимая музыка Путина.

Селяне – Путину

Заявление недели: «могли бы посмотреть другого кандидата»

С таким комментарием выступил член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин, оценивая намерение партийцев выдвинуть в губернаторы Евгения Ройзмана. Хотя автор заявления, ранее лидер свердловского отделения в уральской политике уже давно не фигурирует (после того, как отбыл срок заключения), но его слова точно говорят об одном – конференция «Яблока», намеченная на субботу, может оказаться весьма эмоциональной. Тем более, что о претензиях по поводу кандидата высказался и другой яблочник – Сергей Тюриков, внезапно сообщивший, что тоже хотел выдвигаться.

Пока неизвестно, кого предложат в губернаторы еще две партии, сообщившие о намерении выдвинуть претендента. О желании включиться в губернаторскую гонку на территории Свердловской области заявила партия «Народ против коррупции», которая до сих пор никакой деятельности в регионе не вела и не имеет здесь даже областного отделения. ИКСО получила уведомление о проведении этой партией конференции по выдвижению кандидата в губернаторы 17 июня в Москве.

В воскресенье конференцию также намерена провести партия «Парнас».

Уже выдвинувшиеся кандидаты начали сбор подписей – там все тоже проходит не гладко. Как и ожидалось, процедура на местах породила несколько скандалов. В Асбесте с народных избранников собрали по тысяче рублей для оплаты услуг нотариуса, заверяющего подписи. Хотя все эти церемонии должны финансироваться со счетов кандидатов. Но в думах решили иначе – проводить сбор подписей организованно, в один день. Депутаты участвуют, но немного стесняются, ведь по просьбе главы СРО некоторым единороссам придется подписываться за представителей оппозиции.

Кому именно – скоро узнаем, ведь подписи должна опубликовать «Областная газета».

Скандал недели: театр не тот!

Презентационный ролик Екатеринбурга, представленный в Париже на Генассамблее Международного бюро выставок, вызвал волну негодования горожан. Видеопрезентацию для заявки на «Экспо-2025» опубликовал в своем инстаграме врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Пост собрал несколько гневных комментариев. Уральцев возмутило, что в ролике вместо Екатеринбургского оперного театра показаны интерьеры Большого театра, кроме того, в видео мелькают кадры с внутренним убранством московского храма Христа Спасителя, а главная церковная достопримечательность Урала – Храм-на-Крови – изображается только как часть городской панорамы.

После волны возмущений пресс-служба губернатора поспешила дать комментарии, заявив, что ролик не о конкретных местах и учреждениях, а о символах города и страны, к коим, безусловно, относится и русский балет с Большим театром, и православная церковь с храмом Христа Спасителя».

Видео недели: митинг сторонников Навального – стихи и утки

Акция, посвященная борьбе с коррупцией прошла 12 июня, в День России. Организаторам выделили участок не в центре города, а чуть подалее, у Дворца спорта. Несмотря на это, и на проливной дождь, начавшийся как раз перед стартом акции, мероприятие в итоге оказалось весьма многочисленным. По данным полиции, число участников превысило 2 тысячи человек, большая часть из которых – молодежь.

Митинг прошел в формате «свободного микрофона»: все желающие могли выйти на сцену и высказаться. Участники читали стихи, выкрикивали лозунги и просто произносили горячие речи. Как это было – смотрите на видео.

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Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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