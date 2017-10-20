Итоги недели. Все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Пятидневка прошла, главным образом, под общим настроением недовольства – дорогами, «украшениями» парка, работой полиции. Зато наконец разрешилась ситуация с конфликтом вокруг храма-на-воде. Об этом и других главных событиях читайте в нашем обзоре.

Тема недели

Второй месяц осени подходит к концу, а в Екатеринбурге и не думают заканчиваться дорожные работы. Жители города устали от бесконечных пробок, в которые можно попасть даже в дневное время выходного дня. Отчасти пробки копятся из-за реконструкции Макаровского моста. Его уже распилили на части, но работы идут неспешно.

Распил моста

В администрации Екатеринбурга, кстати, сообщили, что со всеми ремонтами – и на дороге, и на тротуарах – уже покончено, за исключением проспекта Ленина. Практически в тот же момент рабочие начали работы в центре города, мы насчитали несколько участков, подтверждающих, что чиновники, мягко говоря, слукавили. К слову о многострадальном проспекте Ленина. Тамара Благодаткова, руководитель комитета по благоустройству, наконец объяснила глубокий смысл реконструкции на проспекте. Как оказалось, микровелодорожки на тротуаре были сделаны по регламенту для автомобильных дорог, плитку на центральной аллее перекладывали, потому что она была двухцветная, а теперь снова стала двухцветная, шестикратное увеличение стоимости бортового камня легко объясняется эстетикой. Но в следующем году, пообещали чиновники, они не сделают ничего плохого для города. У них на это не будет денег.

Не доволен ремонтами и начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин.«Честно говоря, я просто шокирован той ситуацией, которая складывалась с ремонтом дорог этим летом», – заявил Демин журналистам и объяснил, в чем были неправы те, кто вел работы. «Зачем все перекапывать, если можно делать этапами? И ведь до сегодняшнего дня еще не все сделано – на том же проспекте Ленина. Культура производства работ вообще не наблюдалась этим летом. Что касается Макаровского моста, мы будем ждать две недели, заявленные на ремонтные работы, и потом будем принимать при необходимости меры», – заключил Демин.

Он же, кстати, пообещал – со следующего сезона гаишники будут штрафовать велосипедистов, гоняющих по тротуарам. Поводом к такому заявлению, вероятно, стало ДТП у девятой гимназии – велосипедист сбил школьника, мальчик получил ушибы, лишился зубов. Двухколесного лихача до сих пор не нашли.

Скандал недели

По степени возмущения сильнее екатеринбуржцы реагировали разве что на установку «надгробий» в ЦПКиО. Новые памятники, которые появились в парке, оказались уж слишком напоминающими надгробия, а гулять среди могилок горожанам показалось не очень романтичным. Пока монументов в похоронном стиле 5 – ликвидаторам ЧС, спасателям и пожарным, пограничникам, западной группе войск и войскам правопорядка. При этом от них успели откреститься те, кому они посвящены. «Чернобыльцы», к примеру, оказались не в курсе, что им поставили могильную плиту, от памятника «Войскам правопорядка» открестились и в ГУ МВД России по Свердловской области, и в Росгвардии.

У главного инициатора «кладбищенского уголка» в ЦПКиО, директора парка Романа Шадрина эстетический облик мемориальных плит вопросов не вызывает. На стороне Шадрина выступили представители городской администрации. Сергей Тушин обвинил часть горожан в том, что они следуют моде на снос памятников, которая прокатилась по Европе. У общественности мнение оказалось кардинально иным – вплоть до предложения уволить директора городского парка.

Заявление недели

Храма-на-воде в Екатеринбурге не будет – скорее всего, церковь имени святой покровительницы Екатеринбурга вырастет на суше, неподалеку от воды. Губернатор Евгений Куйвашев, еще пару месяцев назад не гнушавшийся резкими высказываниями в адрес противников, представил новую позицию властей и клириков – у храма будет другое место, у театра Драмы. Есть мнение, что изначально это место и было желаемым, а скандал с водоемом был раздут намеренно, чтобы горожане, поверившие в то, что власти и церковь идут на компромисс, приняли это решение спокойно и не пошли бы обнимать скверик у Октябрьской площади. Правда, гарантий, что новое место не вызовет нареканий у екатеринбуржцев, никто не даст.

Фейл недели

Евгения Куйвашева стоит отметить в еженедельном обзоре и по другому поводу. На этой неделе он подписал указ о конкурсе на замещение должностей министров экономики и инвестиций Свердловской области. Не исключено, что указ придется отменять – в него попал пункт, дискриминирующий по возрасту. Почему-то губернатор не пожелал видеть на должности министра человека моложе 30 лет. Прокуратура проверяет этот указ на соответствие законодательству, в течение 30 дней в надзорном ведомстве должны сделать выводы о нарушении закона.

Фото недели

В центре Екатеринбурга еще в прошлую пятницу, 13 октября, сгорела машина – ЧП случилось поздно вечером неподалеку от перекрестка улиц Куйбышева и Шейнкмана. С того момента «одиннадцатая» стоит на том же месте, где ее оставил владелец – горожане даже вечером в четверг, то есть спустя практически неделю, сообщали о том, как этот памятник автопожару мешает дорожному движению.

Видео недели

Автолюбители Екатеринбурга, у которых угнали автомобили, объединились и пошли «брать штурмом» кабинет руководителя региональной ГИБДД Юрия Демина в приемный день. Теперь уже бывшие автовладельцы не понимают – за последние 4 месяца машин лишились минимум 50 человек, а полицейские не спешат даже узнать у потерпевших детальную информацию о машине. В уголовном розыске с жертвами угонов общаться не спешат, как оказалось, в ГИБДД тоже – Демин опоздал на целый час. А когда пришел, начал принимать строго по одному и объяснять, что люди пришли не по адресу. «Натуральный хам, не ответил ни на один вопрос», – пожаловались пришедшие спрашивать о розыске с гаишника. Чем увенчалось общение жертв угона с Деминым, смотрите на видео.

Жертвы автоугона

Трэш недели

Агентство «Новый День» узнало жуткие подробности о мужчине, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании Оли Медведевой. Жуткое преступление было совершено еще в 2011 году. Раскрыть убийство удалось только спустя 5,5 лет. По обвинению в совершении зверского преступления задержали ранее не судимого 47-летнего Андрея Черняева, проживавшего через два дома от школьного стадиона, на котором обнаружили тело девочки.

Теперь же вскрылись подробности о прошлом этого человека. Оказалось, это не первое его тяжкое преступление – на счету мужчины еще два нападения на женщин, они, к счастью, после преступления выжили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.10.17

«В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День». / Жители трущоб Большого Конного полуострова опасаются поджогов перед «Экспо» (ФОТО, ВИДЕО). / Конкурс по избранию нового мэра Серова пройдет со скандалом . Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»