Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабная забастовка адвокатов, едва не парализовавшая работу судов и арест известного екатеринбургского адвоката по подозрению в получении взятки, изъятие вернувшихся в ларьки «фунфыриков», любопытная цифра ущерба от сентябрьской лавины минирований, что будет дальше с аллеей памятников в ЦПКиО и чем еще отличилась эта неделя – читайте в обзоре NDNews.ru.

Тема недели

«Гвоздем» повестки на этой неделе стала забастовка адвокатов, начавшаяся 1 ноября. Накануне уральские адвокаты «по назначению» пригрозили прекратить работу из-за 22-миллионного долга по зарплате. «Президиум Свердловской областной коллегии адвокатов принял решение о приостановлении участия адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению судов, а также дознавателей и следователей ГУ МВД РФ по Свердловской области», – гласило заявление СОКА. С этого дня специалистам было рекомендовано не выполнять заявки судов, следователей и судей в порядке статей 50 и 51 УПК РФ. Анонсировалось, что участие в протестной акции могут принять около 3 тысяч защитников, что реально угрожало коллапсом в судах – так как Уголовно-процессуальный кодекс однозначно требует проводить все следственные действия и судебные заседания только в присутствии защитника.

И 1 ноября забастовка началась. Несмотря на суровое заявление главного судьи Среднего Урала Александра Дементьева, назвавшего подобные действия не просто демаршем, но противодействием правосудию. Впрочем, высказался он и по сути вопроса, пообещав, что денежные вопросы будут скоро улажены. Адвокаты свое слово сдержали: по предварительной информации управления судебного департамента в Свердловской области, некоторые процессы пришлось отложить в судах Кировского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районах Екатеринбурга, а также в судебных инстанциях Ревды, Серова и Первоуральска. По сообщению экспертов с мест, в общей сложности отказы были зафиксированы не менее чем в 23 городах Свердловской области.

Заявление по погашению долгов

Ситуацию начали срочно решать. Начальник управления судебного департамента в Свердловской области Олег Ножников на специально созванной пресс-конференции сообщил, что Москва перечислила деньги и они должны поступить после обеда. Уже 2 ноября ситуация стала приходить в норму, долги начали гасить, процессы – возобновились.

Скандал недели

С адвокатской сферой был связан и громкий скандал, случившийся в начале недели. 30 октября в Екатеринбурге был задержан известный адвокат Борис Искандарян, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». «По версии следствия, он требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности», – говорят в следственном комитете. Точную сумму в СКР не называют, но ранее сообщалась цифра в 6 миллионов рублей.

По некоторым данным, в рамках дела Искандаряна также допрашивался начальник следственного отделения ОП № 6 УМВД Екатеринбурга. Малхаз Германов после допроса был отпущен, ему никакого обвинения не предъявлено. Добавим, что Борис Искандарян считается специалистом по делам, связанным с оборотом наркотиков.

Адвоката Искандаряна арестовали до 26 декабря.

Цифра недели

Спустя месяц после масштабной волны минирований, обрушившейся на Екатеринбург 29 сентября удалось хотя бы примерно подсчитать. Какой ущерб был нанесен действиями неизвестных телефонных террористов. Хулиганы терроризировали уральскую столицу в течение 14 часов, поставив на уши все экстренные службы и не на шутку переполошив горожан. Позже ГУ МВД РФ по Свердловской области заявило, что всего в органы внутренних дел поступило около 150 сигналов криминального характера. Эвакуации коснулись 25 госучреждений и органов власти, более 60 заведений торговли, общепита и досуга, 45 учреждений образования.

Опираясь на ранее озвученные в суде цифры ущерба от минирования госучреждений, суммы ущерба от эвакуации крупного ТЦ (обнародованной правоохранителями), с учетом примерной выручки баров и ресторанов, мы подсчитали примерный ущерб, который был нанесен городским объектам. Получилась сумма около 100 млн рублей. Подробнее о методике расчета и лавине минирований в Екатеринбурге можно прочитать здесь.

Заявление недели

Под конец недели с любопытным заявлением выступил директор ЦПКиО Роман Шадрин, которого последнее время критиковали за установку в парке памятников. По мнению горожан, высказывающихся против этой затеи, они похожи на надгробия на кладбищах, неуместны в парке развлечений и вообще, подобные превращения стоило бы согласовывать с общественностью. Был объявлен даже сбор подписей за отставку Шадрина. Сегодня директор ЦПКиО ответил на вопросы в прямом эфире. В том числе, он заявил что патриотическая аллея в парке все равно будет создана, но она пока не закончена. Линия патриотического воспитания будет продолжена, в том числе и военно-патриотического воспитания, такая тенденция существует в целом в стране и ничего плохого в этом нет. «Ну давайте, мы будем интернет-хомячков плодить. Или превращаться в толерантную Европу!» – высказался директор парка. На вопрос – что плохого в толерантной Европе – Шадрин сообщил: «На мой взгляд, все плохо».

Видео недели

Агрессивное уличное видео – битва у ларька, продающего фунфырики, получило на этой неделе наибольшую популярность. Покупательница напала на съемочную бригаду NDNews.ru, приехавшую проверить, действительно ли в торговой точке на Куйбышева, 82 реализуют запрещенную Роспотребнадзором спиртосодержащую продукцию.

Схватка за фунфырики

В тот же вечер проверить точку решили общественники. Продавцы им были не рады, но в бой вступать не стали. В ларьке изъяли примерно 300 бутылок запрещенной продукции.

Фото недели

Исчезающий город – такую серию фотографий позволил сделать укутавший Екатеринбург 31 октября туман. Он не рассеивался весь день и знаковые объекты уральской столицы то постепенно проявлялись, то тонули в дымке вновь.

Неделя заканчивается политическими событиями – впереди празднование Дня народного единства и 100-летие Октябрьской революции, плотно заполнившее повестку по мере приближения даты. Мы подробно осветим их в ленте, пока вы можете почитать материалы нашего спецпроекта, посвященного революции 1917 года.

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

Евгению Куйвашеву повысят зарплату на 4%, его замам – на 16%, депутатам заксо – на 5%. / «Хотите хомячков плодить?» – директор ЦПКиО о спорных памятниках в парке и патриотическом воспитании (ВИДЕО). / Старшего менеджера банка осудили на 4 года за то, что кредитовал клиентов без их ведома. Читать дальше

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