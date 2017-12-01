Экологическая катастрофа, споры о телебашне и «миграция» цыган – итоги недели NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя запомнилась несколькими серьезными конфликтами, пути разрешения которых пока не найдены. В ряде случаев их участниками стали промышленные гиганты, в других – органы власти. С другой стороны, традиционно проблемная цыганская диаспора совершенно мирно согласилась покинуть насиженные места. Об этом и многом другом читайте в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели

Тема экологического бедствия, которое переживает самый северный город Свердловской области – Ивдель – на фоне разработки медного рудника ОАО «Святогор» (входит в «УГМК-холдинг»), вышла на федеральный уровень. В ближайшее время целая бригада общественников и журналистов федеральных каналов десантируется на север, чтобы встретиться с местными жителями и выяснить, что привело к катастрофической ситуации на водных объектах территории. Речь идет о критическом загрязнении реки Ивдель (единственный питьевой источник города) и ее притоков: ручья Красная Водица, рек Тальтия, Банная и Черная (впадают в Тальтию).

Жители связывают экологические проблемы с началом работы ОАО «Святогор» под руководством ООО «УГМК-холдинг» на Северном медно-цинковом руднике (Шемурское и Ново-Шемурское месторождения). А потому требуют остановить деятельность предприятия под Ивделем до прекращения бесконтрольного сбрасывания технических вод в притоки реки и восстановления экосистемы. Ситуацию в Ивделе уже взяли на контроль подчиненные замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева, в ведомство которого ранее жители севера Среднего Урала направляли письмо с требованием начать проверку.

Тренд недели

Резко обострились на этой неделе отношения между ГИБДД и администрацией Екатеринбурга. ГИБДД возбудила в отношении администрации Екатеринбурга административное дело по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения» в связи с транспортным коллапсом, который возник на улице Малышева из-за организации выделенной полосы для общественного транспорта. В Госавтоинспекции в очередной раз заявили о том, что мэрия нарушила действующее законодательство. Более того, в ГИБДД подсчитали, к чему приводит экономия администрации Екатеринбурга на дорожной разметке – из-за ее отсутствия в городе происходит каждое третье ДТП. А сроки службы разметки в Екатеринбурге почему-то гораздо ниже нормативных.

Мэрия vs. ГИБДД

Рядовые екатеринбургские автолюбители тоже имеют все основания сердиться на «дорожную политику» мэрии. На улице Попова два года была односторонка, а в прошлые выходные движение сделали двусторонним – безо всякого предупреждения. И теперь на центральной улице хаос, автомобили упираются друг в друга нос к носу, так как каждый уверен, что едет по «своей» полосе.

Внезапно. Односторонка

Заявление недели

С новой силой на этой неделе вспыхнули в Екатеринбурге споры о судьбе недостроенной телебашни. Все больше людей высказываются за то, чтобы отменить ранее принятое решение о ее сносе и строительстве на ее месте ледовой арены УГМК. Например, эксперты кафедры городского строительства УрФУ Людмила Булавина и Евгений Пенцев. Авторы работы говорят, что улицы и транспортные узлы в районе телебашни и без того перегружены. По их словам, Екатеринбургу вообще следует отказаться от сооружения ледовой арены в центральной части города. «Телебашню необходимо реконструировать на принципах ГЧП с устройством в стилобатной части музейного комплекса (как не привлекающего большого количества посетителей на автомобилях, особенно – в часы пик) площадью не более 50 тыс. кв. м, а территорию участка телебашни использовать для организации общественного пространства общегородского значения», – рекомендуют эксперты.

Кроме того, на этой неделе «Российская газета» опубликовала материал о самом известном недострое Екатеринбурга. Журналисты официального издания правительства РФ посчитали, что этот объект мог бы стать символом эпохи наряду с Эйфелевой башней и башней Бурдж Халифа. «Но земля мегаполиса дорогая, и, кажется, побеждают люди без фантазии, но с запросами», – характеризуют авторы публикации затею построить на этом месте ледовую арену.

Скандал недели

Резкими заявлениями в адрес своего руководства отметились на этой неделе рабочие Уралвагонзавода. Предприятие, некогда гремевшее на всю страну из-за нового танка и значившееся в «любимчиках Путина», теперь судится с заводчанами. Рабочие возмущены новой политикой руководства, которое, получив хорошие заказы от государства и деньги на модернизацию, решило начать экономить на рабочих. Представители рабочего коллектива также требуют провести расследование в отношении экс-гендиректора предприятия Олега Сиенко, который руководил заводом в период с 2009 по 2017 годы. Чтобы отстоять свои права, рабочие готовы дойти до самого президента Владимира Путина.

Трэш недели

На Среднем Урале произошла вопиющая история, схожая с трагедией в Смоленске, где пациент умер в коридоре больницы, не дождавшись помощи медиков. В Алапаевске скончался мужчина и двое суток, как утверждают родственники, пролежал под лестницей в медицинском учреждении. За это время тело успело разложиться, хоронить мужчину пришлось в закрытом гробу. Представители ритуального рынка заявляют, что подобные ЧП в Алапаевске – не редкость.

Видео недели

Из-за планов застройщиков по возведению нового жилого комплекса Екатеринбург скоро лишится скандально известного микрорайона, который не сходил с новостных полос в лихие 90-е. Цыганские наркобароны и их подельники съехали из Цыганского поселка, уступив место русским и езидам, – свои особняки они были вынуждены продать. Видеосюжет из поселка и архивные съемки со стояний уралмашевцев и паломничества наркоманов к особнякам Цыганского поселка смотрите на нашем канале.

Цыганский поселок давно не цыганский

Фото недели

На этой неделе свердловские спасатели награждали своих гражданских коллег – людей, которые проявили мужество в опасной ситуации и спасли чьи-то жизни. Среди награжденных – 12-летний Кирилл Пономарев из Нижнего Тагила, который вытащил из горящего дома свою двухлетнюю сестру и деда-инвалида.

Пожар произошел в соседней квартире, но комнаты быстро наполнились едким дымом. Мальчик не растерялся – он завернул в одеяло спящую сестренку и вынес ее на улицу, а дедушке-инвалиду дал мокрое полотенце, чтобы тот мог дышать через него. Кирилл рассказал, что этому его научили на уроках ОБЖ в школе. «Страшно было. Но это же мои родные, я не мог их оставить», – говорит мальчик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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