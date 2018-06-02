Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги последней майской недели. Увы, лето в Екатеринбург так и не пришло, но жару задавала повестка завершающейся пятидневки.

Назначение недели

В понедельник удивил всех Сергей Носов, который давно мечтал стать губернатором. Его желание исполнил президент Владимир Путин, назначив мэра Нижнего Тагила врио главы Магаданской области. Соцсети тут же разразились постами с цитатами из песни Васи Обломова, а наша редакция написала небольшой ликбез о Колыме.

Отъезд любимца тагильчан и свердловских женщин Сергея Носова так расстроил население, что сначала оно устроило флеш-моб в соцсетях с хэштегом #носовнеуходи, а потом и вовсе стало известно о якобы готовящемся митинге против назначения мэра Нижнего Тагила колымским губернатором. Впрочем, по слухам, вброс был со стороны самого Носова, который впоследствии обратился к бывшим подопечным с призывом: «Я хотел бы вас попросить – не надо митингов. Мы с вами увидимся еще, и неоднократно. Я вас помню и люблю».

Тренд недели

После отъезда Носова стал актуален вопрос с тем, как будут проходить выборы главы в Нижнем Тагиле. Врио мэра был назначен первый замглавы города Владислав Пинаев. Причем изначально сообщалось, что в Нижнем Тагиле пройдут досрочные выборы главы Нижнего Тагила. Их должны были назначить в промежутке между 9 и 19 июня.

Но спустя непродолжительное время стало понятно, что отъезд Носова – прекрасная возможность лишить последний город Свердловской области прямых выборов мэра. Спустя пару дней после назначения была запущена процедура установления конкурсной схемы избрания главы. Законопроект будет вынесен на пленарное заседание заксо 5 июня.

«Это общепринятая практика не только в Свердловской области, но и в России – 86% муниципальных образований из РФ перешли на эту систему. Из 13 городов-миллиоников только в Новосибирске есть прямые выборы мэра. В принципе эта система работает не первый год и зарекомендовала себя эффективной», – объяснил председатель комитета по региональной политике заксо Михаил Ершов.

В Екатеринбурге, где гордума на прошлой неделе согласилась внести поправки в устав об отмене прямых выборов мэра, также появилось продолжение темы. После демарша Евгения Ройзмана и его отставки все завертелось очень быстро – депутаты уже в понедельник были готовы рассматривать проект положения о конкурсе на должность главы города.

В нем, помимо прочего, было сказано, что назначать мэра по конкурсу депутаты смогут уже нынче летом, то есть главу на будущие пять лет изберет нынешний созыв. Заседание профильной комиссии состоялось во вторник, и ее члены приняли документ без изменений, хотя часть депутатов покинули зал – кворума хватило. Дума рассмотрит его также 5 июня.

Заявление недели

Екатеринбургские единороссы вновь отличились. Экс-ректор Уральского государственного горного университета, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат фракции ЕР в ЕГД Николай Косарев неожиданно сделал заявление, которое в соцсетях многие аттестовали как фашистское.

«Мы говорим, что у нас высокие технологии, у нас всякие суперсовременные дела. Но часто эти суперсовременные дела ведут к показателям не очень хорошим. Вот мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет «Давайте деньги соберем, окажем помощь», – заявил Косарев. – Я недавно был в нашем клиническом институте мозга. И услышал, что там вытаскивают в большом количестве инсультников, и у нас область ежегодно пополняется на 10 тысяч инвалидов, которые могут годами находиться на иждивении государства. Они инвалиды первой, второй группы, они лежачие часто. Вот хорошо это или плохо? С точки зрения снижения смертности это очень хорошо. С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо».

В партии тут же заявили, что с Косаревым совершенно не согласны, поскольку «деятельность ЕР <…> направлена на поддержку курса на увеличение рождаемости, сохранение здоровья граждан и сокращение смертности».

Впрочем, как и Илье Гаффнеру, коллеге Косарева, прославившего партию необдуманными высказываниями, никаких санкций за свои заявления не грозит. «Исключить Косарева из партии сложно потому, что он – не член партии. Он избирался в городскую думу по квоте ОНФ. За высказываниями людей такого калибра всегда пристально следят. Однако он дал это интервью. Слова были глупые и непродуманные. К сожалению, это уже не первый подобный прецедент», – сказал руководитель СРО ЕР Виктор Шептий, обещав провести с Косаревым беседу.

Суд недели

Под занавес рабочей недели состоялся суд над десятью депутатами заксобрания, которых прокуратура требовала лишить мандатов. Причина – неполное предоставление сведений о доходах. на скамье подсудимых оказались представители почти всех фракций ЗССО – единороссы Альберт Абзалов, Анатолий Марчевский, Олег Корчагин, Валерий Савельев, Владимир Ильиных и Алексей Коробейников, представитель ЛДПР Павел Мякишев, эсеры Андрей Жуковский и Армен Карапетян, а также коммунист Александр Ивачев. Однако заседание продлилось недолго – всем, кроме Карапетяна, оставили мандаты.

Что до него, то его мандатная комиссия заксо лишила депутатства еще 22 мая, то он решил подать в суд на коллег, чтобы оспорить их решение. Дата заседания пока неизвестна.

Фото недели

Красноречивый взгляд депутата-единоросса Алексея Коробейникова на юриста первого класса Екатерину Шурыгину, которая представляла прокуратуру в суде по делу о лишении парламентариев мандатов – наш выбор фото недели.

Видео недели

Трагическая история любви к животным стала известна журналистам на этой неделе – 58-летняя женщина попала в больницу, а в ее квартирке оказались заперты примерно 40 котов и кошек разных возрастов. Изначально животных было меньше, но самаритянка не нашла средств на стерилизацию зверей. Оставшись без хозяйки, коты оголодали. Соседи забили тревогу и призвали горожан помочь с едой. Увы, не все пережили блокаду – маленький котенок, найденный за холодильником, умер от истощения на утро после ночи в ветклинике.

40 кошек голодают

Треш недели

Животным в последнюю неделю мая вообще не везло. В ночь на понедельник в поселке Билимбай сгорел частный приют для собак «Таксодом», где жили и другие животные, в том числе овцы, гуси, канадские свинки. Из 40 собак погибло 5, птицы – почти все. Больше половины собак в первые же часы после трагедии разобрали сотрудники приютов Первоуральска и Екатеринбурга. Теперь хозяева приюта пытаются восстановить постройки – из 17 вольеров сохранились лишь три.

Сгорел приют

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.18

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