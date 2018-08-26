Итоги недели: самое интересное по версии РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Она запомнится в первую очередь, к сожалению, жестоким убийством инвалида в Березовском. В числе других событий – политические интриги, суд над «ботаником» и его «жертвой»-крепышом, курьез с беглым олигархом. Обзор самого важного за неделю читайте в обзоре.

Тема недели: подростки забили насмерть инвалида

Жестокое убийство инвалида подростками в Березовском с конца прошлой недели обсуждают не только в уральском регионе, но и по всей стране. По версии следствия, 9 августа в Березовском пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть.

Народный сход в Березовском

Когда о преступлении узнали горожане, в Березовском прошел народный сход. В нем участвовали, в основном, женщины и дети. Они потребовали от местных властей и правоохранительных органов жестко наказать группу подростков. Сейчас всем подозреваемым, кроме 13-летней девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Трое молодых людей помещены под стражу, один – под домашний арест.

Арест подростков, забивших инвалидов

После этой трагедии Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) выступила со специальным обращением к обществу и СМИ. Они потребовали внести в уголовный кодекс поправки, ужесточающие наказание за совершение преступлений против людей с инвалидностью.

Скандалы недели: партии пошли по судам

Ленинский районный суд по исковому требованию ЛДПР отменил регистрацию списка кандидатов в гордуму Екатеринбурга от Партии пенсионеров. Все началось с междоусобицы в самой Партии пенсионеров. Президиум центрального совета РППС отменил решение собрания регионального отделения от 28 июня об избрании Евгения Зяблицева его председателем. Все решения свердловской ячейки, принятые под его руководством, в том числе – выдвижение списка кандидатов в ЕГД, также должны быть отменены. ЛДПР воспользовалась ситуацией и подала иск к избиркому о снятии соперников. Забавно, но даже судья обратила внимание на то, что в распоряжении ЛДПР оказалось большое количество внутренних документов РППС. Представитель центрального аппарата партии не стал скрывать, что жириновцы получили их от его коллеги-«пенсионера». Суд постановил: исковые требования ЛДПР удовлетворить. Ответчик намерен обжаловать решение.

«Пенсионеры» оказались замешаны и в другом политическом инциденте. Рустэм Казыханов, выдвигавшийся от этой партии, подавал иск о снятии с выборов «пельмешки» Юлии Михалковой. С выборов ее сняли еще на прошлой неделе, на этой неделе прошла апелляция. Защита Михалковой призвала на помощь полицейский главк. Однако Свердловский областной суд оставил без удовлетворения жалобу актрисы.

Вероятно, не будет участвовать в выборах партия «Гражданская платформа». Более половины представителей списка отозвали свои кандидатуры. Вопрос решится в понедельник. На следующей неделе будет рассмотрен иск о снятии кандидата от «Единой России» Александра Найданова. Иск подала Любовь Боркова, кандидат от партии «Справедливая Россия».

Курьез недели: беглого олигарха отправили под подписку о невыезде

На этой неделе российские правоохранительные органы официально перестали искать бывшего свердловского депутата и бизнесмена Сергея Капчука, подозреваемого в мошенничестве. Еще в 2003 году его заочно отправили под стражу в качестве меры пресечения. После чего он 15 лет скрывался за границей. Капчук вернулся на родину – и меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.

Фото недели: танки и захват «террористов»

В Екатеринбурге открылся форум «Армия-2018». Военные устроили выставку вооружения, открыли полевую кухню и провели бои с обстрелом здания, захватом боевиков и стрельбой из танков.

Видео недели: тяжеловес пытается засудить «очкарика» за драку

В Екатеринбурге состоялись прения сторон по уголовному делу Саргиса Арутюняна и Владислава Рябухина. Конфликт между молодыми людьми начался год назад. Владислав Рябухин, молодой человек довольно «скромного» телосложения, ударил «крепыша» Арутюняна. Первый говорит, что это была самооборона, второй жалуется, что серьезно пострадал от удара. Рябухину предъявлено обвинение по ч 1. ст. 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни». Приговор Кировский райсуд Екатеринбурга вынесет 27-го августа в 14:00.

Очкарик и тяжеловес: прения сторон

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.18

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