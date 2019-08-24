Шипулин в суде, полицейский скандал и массовое увольнение врачей: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели. Она выдалась богатой на громкие заявления, скандалы федерального масштаба и курьезные происшествия. Обо всем подробнее – в постоянной рубрике агентства.

Скандал недели

На этой неделе стало известно о том, что в Нижнем Тагиле взбунтовались хирурги в еще одной городской больнице. Не выдержав огромной нагрузки, сразу несколько врачей подали в отдел кадров заявления об увольнениях по собственному желанию. Это случилось в ЦГБ № 1.

Ситуация стала следствием происходящего в другом городском медучреждении – Демидовской больнице, где ранее хирурги также массово уволились. После этого всех пациентов стали переправлять в ЦГБ № 1 и ЦГБ № 4. Нагрузка на врачей резко выросла, зарплаты остались теми же. Загнанные в угол хирурги начали писать заявления об уходе.

В минздраве региона заявили, что разбираются в ситуации – в Нижний Тагил отправилась комиссия. Об ее итогах расскажут позднее. Однако уже сейчас ясно, что корни проблемы появились давно. Глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов объяснил «Новому Дню», что еще в прошлом году во втором городе региона сложилась непростая ситуация в здравоохранении – из-за высокой нагрузки, низких зарплат врачей и нежелания администрации прежде всего Демидовской больницы разговаривать с персоналом. «В прошлом году мы предупреждали администрацию Демидовской больницы, что если условия труда не изменятся, не компенсируются материально, то что-то такое случится. Раз дефицит кадров и рост нагрузки идет, а люди-то тоже не железные, вот они и сказали: «Извините, не можем». И это правда, они, правда, не могут. Люди ни семьи, ни жизни не видят. Но администрация медучреждения понадеялась на себя, министерство не поставила в известность, и мы тушим пожар сейчас», – сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что в Нижний Тагил направлены две хирургические бригады из областных медучреждений Екатеринбурга, которые будут «закрывать» нехватку кадров на время, пока ситуация не стабилизируется. С уволившимися врачами ведут переговоры. Если к компромиссу прийти не удастся, в больницах будут искать новых хирургов. В минздраве опровергли данные о том, что в Нижний Тагил были командированы врачи из областного центра.

Заявление недели

На этой неделе власти Екатеринбурга вновь актуализировали одну из самых обсуждаемых городских тем – строительства новых веток метро. Надо напомнить, что сейчас идет активная фаза подготовки проекта второй линии подземки. Без нее невозможно заявиться на федеральное финансирование. Об этом в ходе пресс-тура еще раз рассказал глава города Александр Высокинский.

Во время этого же мероприятия журналистам показали примерную трассировку будущей второй ветки метро, которая свяжет ВИЗ и ЖБИ. Любопытно, что конечную станцию этой линии решили переименовать. Раньше планировалось назвать ее «Западная», в новых же документах она носит другое имя – «Янтарная». «Потому что там вода (имеется в виду Верх-Исетский пруд, – прим.ред.), и должна быть морская тема», – ответил градоначальник на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

Если федеральные власти одобрят екатеринбургский проект и город получит финансирование на вторую ветку метро, линию будут строить гораздо быстрее. Заместитель гендиректора по проектированию метрополитенов Уралгипротранса Владимир Веселовский рассказал «Новому Дню», что на смену «Вирту», который использовали на «Геологической» и «Ботанической» придет более современный горнопроходческий комплекс. «Сегодня щиты, которые применяются [при строительстве метрополитена] в Москве, могут до 500 метров в месяц выдавать, так что темпы могут быть выше», – сказал собеседник агентства. Также мэр Александр Высокинский дал надежду горожанам и на третью ветку метро. Он сделал это заявление во время осмотра недостроенной станции «Бажовская». По его словам, этот пункт стратегически важен, потому что она будет пересадочным узлом между первой и третьей веткой метро. «Не заниматься третьей веткой нельзя, Академический растет на глазах – 300 тысяч человек ежедневно нужно доставлять на работу, так что эта ветка тоже важная и перспективная. Как только будет принято решение, что мы начинаем строить вторую, начинаем заниматься и третьей. Это обозримая перспектива для нас с вами. Вторая – 2020-2025 годы, а третья – 2025-2030 годы», – объяснил Высокинский.

Суд недели

В начале этой недели кандидат в Госдуму РФ по Серовскому округу от «Справедливой России» Алексей Коровкин, который трудится фельдшером в Новой Ляле, подал в Свердловский областной суд иск с требованием снять с выборов его соперника – олимпийского чемпиона по биатлону, представителя ЕР Антона Шипулина. Поводом для иска стали обнаруженные у спортсмена, но не указанные в декларации структурированные ноты Коммерцбанка на 13,6 млн рублей.

В суд звезда биатлона явился лично, чтобы доказать, что никаких иностранных ценных бумаг у него нет. В итоге защите биатлониста удалось убедить суд, что Шипулин избавился от активов еще до 22 июля. «Я раньше никогда таких деклараций не подавал, не знал каких-то тонкостей, но у меня никогда не было умысла что-то скрывать. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку, – раскаялся спортсмен. И добавил, что если к нему снова возникнут какие-то претензии, на слушания он ходить не станет: «В следующий раз, наверно, не пойду, я потратил два часа своего времени, а мог потратить его на семью. Мне хватило, больше не пойду».

Шипулин в суде

Между тем, наблюдающие за выборами в Серове журналисты отмечают, что Шипулин, владеющий иностранными ценными бумагами, вообще не мог выдвигаться от «Единой России». Подробный разбор этой ситуации – в авторской колонке на сайте «Нового Дня».

Треш недели

Фото СУ СКР по Свердловской области

В четверг свердловское управление Следственного комитета обнародовало подробности жуткой истории, которая случилась в ночь после празднования Дня города в Екатеринбурге. На выходе из сауны три сотрудника патрульно-постовой службы полиции задержали 22-летнюю девушку, уроженку Казахстана, которая, по некоторым данным, не имела гражданства России и зарабатывала на жизнь проституцией. По версии следствия, полицейские изнасиловали ее прямо в служебном «бобике». Всем троим были предъявлены обвинения в изнасиловании по предварительному сговору (ч. 2 ст. 131 УК РФ и ч. 2 ст. 132 УК РФ). В четверг же следователи ходатайствовали в суде о том, чтобы всех обвиняемых отправили в СИЗО. Однако в итоге под стражу поместили только двух фигурантов уголовного дела, еще одного отправили под домашний арест.

В центральном аппарате МВД сообщили «Новому Дню», что не будут комментировать дело, так как оно находится в подследственности СКР. Тем не менее, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении екатеринбургскими полицейскими тяжкого насильственного преступления. «В ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – добавила она.

Фото недели

Самосвал, который укладывал асфальт на тротуаре возле парка на перекрестке улиц Ясной и Шаумяна, неожиданно ушел под землю. Провал образовался на месте, где проложены коммуникации. Покрытие не выдержало веса грузовика и обрушилось. Яма с провалившейся в нее машиной быстро наполнилась водой. На место выехали представители МУП «Водоканала», чтобы обследовать проложенные там трубы.

Водитель с места происшествия сбежал. Самосвал простоял в яме весь день, извлекли его уже ночью.

Видео недели

На этой неделе съемочная группа «Нового Дня» побывала в школе № 181, которой пришлось принимать срочные меры, чтобы вместить школьников. Напомним, весной, после записи детей в школы, оказалось, что в 181-ю придет 400 первоклассников, вместо запланированных 150. При этом, школа уже переполнена: она расположена в районе интенсивной застройки, а обещанный давным-давно пристрой возведен не был.

Помещения пришлось приспосабливать к новым условиям. С сентября в 181-й начнут учиться сразу 10 первых классов – в каждом по 34-35 детей. Под семилеток выделили весь третий этаж. Также администрации школы пришлось пожертвовать кабинетом стоматологии и иностранного языка – их объединили в один большой класс для первоклассников, а под иняз переоборудовали бывшее книгохранилище. Был переделан кабинет физики, в котором разместится первый класс. Переехать пришлось и учительской с кабинетом завуча, которые находились на втором этаже. Теперь они располагаются в застекленном помещении, которое соорудили прямо в коридоре. А освободившиеся комнаты переоборудовали под еще один первый класс. Также для малышей подготовили отдельный спортивный зал. Он появился на месте кабинета теории технического труда. В распоряжении трудовика остались столярная и слесарная мастерские. Поэтому дети будут вести конспекты, сидя за верстаками.

Уплотнение в школе №181

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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