Полковничий подлог, плитка в снегу и битва за налог на недвижимость – итоги недели от «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели. Самыми громкими и обсуждаемыми темами стали битва за налог на недвижимость в екатеринбургской городской думе, подтвердившаяся история с подменой мочи, которую вместо своего сына, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева, сдал полковник Росгвардии, а также подросшая сумма трат бюджета Свердловской области на Универсиаду и упорство служб благоустройства в желании класть плитку в снег. Подробнее о том, чем запомнится эта неделя, – в обзоре «Нового Дня».

Скандал недели: «Это вам не РУСАДА»

Еще на прошлой неделе «Новый День» писал, что генетическая экспертиза подтвердила: анализы Владимира Васильева, который устроил смертельное ДТП с двумя погибшими на улице Малышева в начале августа, принадлежали не ему. Информацию официально подтвердил адвокат потерпевшей стороны, который представляет в суде интересы матери одного из погибших в аварии, Александр Шумилов.

«Согласно приказу Минздрава, если на экспертизу предоставлена не моча или моча другого лица, то считается, что от прохождения экспертизы отказался. Соответственно, признал, что в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Это дает возможность переквалифицировать деяние на более тяжкую часть. Конечно, решать будет суд. По моему внутреннему убеждению мерзавцу Васильеву переквалифицируют деяния с ч. 5 ст. 264 УК РФ на ч. 6 ст. 264 УК РФ, а это от 8 до 15 лет реального срока», – сообщил он.

Кому принадлежала биологическая жидкость, которую брали на исследование, выяснилось довольно быстро. «Согласно заключению эксперта, моча, представленная на экспертизу, принадлежит отцу виновника ДТП на Малышева, полковнику Росгвардии Васильеву В.А., – рассказал «Новому Дню» Шумилов. – Когда Васильева доставили в полицию – с ним был отец, были сотрудники ГИБДД, медсестра, дальше анализ мочи был передан водителю, который вез его врачу, который производил анализ. Где и когда подменили – это предстоит выяснить следователю».

Все это еще больше усилило подозрения горожан, следящих за историей, и экспертов, которые считали, что гонщик, мчавшийся с огромной скоростью, был на самом деле в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также что родные Васильева пытаются сделать все возможное, чтобы он избежал наказания.

Адвокат рассказывает об экспертизе

Также источники «Нового Дня» объяснили, что, по сути, никакой защиты биологических жидкостей, которые доставляют в лабораторию для анализа, от подмены не предусмотрено, не существует никаких документов или регламентов, в которых было бы прописано, как именно должны везти пробирки с материалом в лабораторию. «Самое главное для больницы – организовать доставку до лаборатории. Но это вам не РУСАДА, никакой защиты у пробирок от подмены нет, да и нигде не прописано, как медучреждение должно доставить материал. Чаще всего – просто передают водителю, его никакие гаишники не сопровождают», – подчеркнул собеседник агентства.

Тема недели: битва за налог

На этой неделе получила продолжение тема ставки налога на недвижимость, которую должны установить депутаты ЕГД. Они не согласились с расчетами мэрии Екатеринбурга, и в администрации решили пересмотреть их. Как стало известно «Новому Дню», заместитель главы города по вопросам экономики и финансам Марина Андрусь собиралась предложить на рассмотрение депутатов следующие ставки: для жилых домов, части жилых домов, частей жилых квартир, комнат с кадастровой стоимостью до 4 млн – 0,1%, стоимостью до 7 млн – 0,2%, стоимостью более 7 млн – 0,3%; для гаражей, машиномест – 0,1%; для объектов незавершенного строительства – 0,3%; для хозпостроек площадью менее 50 кв. метров, которые находятся на дачных участках, – 0,1%. Недвижимость, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн, будет облагаться по ставке 2%. Для категории «прочие объекты», куда попадают в том числе апартаменты, налог, по мнению специалистов мэрии, должен составить 0,5%.

Предполагалось, что депутаты соберутся, чтобы заслушать г-жу Андрусь еще раз – 1 ноября, на внеплановом заседании комиссии по бюджету. Однако народные избранники отказались проводить внеочередное заседание. Следовательно, и 5 ноября вопрос не будет вынесен на заседание думы. Депутатов новое предложение мэрии не устроило – его обсудили на закрытой встрече. «Мы готовы рассмотреть вопрос, если администрация представит что-то интересное. Но завтра заседания бюджетной комиссии не будет», – отметил один из депутатов. Позиция народных избранников была единогласной, при этом на встрече присутствовало 25 человек, то есть две трети думы.

Цифра недели: «За время пути собака могла подрасти»

Выступая перед депутатами заксобрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что в 2020-2022 годах регион потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023. При этом еще в июле этого года предварительно сообщалось, что общая смета строительства спортсооружений составит около 20 млрд рублей. Причем предполагалось, что часть расходов возьмут на себя инвесторы, крупные промышленные компании, но львиная доля ляжет на бюджеты – областной и федеральный.

О том, как провести Универсиаду дешево, без ненужных бюджетных трат, читайте в специальном репортаже «Нового Дня» из Неаполя, где этим летом прошли студенческие игры.

Видео недели: фекальный фонтан

На этой неделе перекресток улиц Краснолесья и Чкалова залило фекалиями – оказалось, что это проблемный перекресток, который регулярно подтапливает канализационными стоками. В МУП «Водоканал» подтвердили, что там произошел засор.

Позднее коммунальщики рассказали «Новому Дню», что все из-за безответственных потребителей услуг ЖКХ, которые спускают в унитазы самые разные вещи – от одежды и подгузников до мертвых котят и жареных испортившихся куриц.

«В одном из наших домов, судя по всему, живет рыбак. Излишки улова он выбрасывает в унитаз и засоряет всю систему. Последний раз наши специалисты, прочищая засор, вытащили штук тридцать крупных карасей. Еще очень большая проблема – это наполнитель для кошачьих туалетов, он буквально цементирует трубы. Хуже только памперсы. Иногда они так сильно разбухают, что приходится разбирать стояки», – сообщили в одной из управляющих компаний.

Фекальный потоп

Фото недели: «Или молодцы, или дебилы»

Еще одной обсуждаемой темой недели стала работа служб благоустройства, которые продолжают укладывать тротуарную плитку в центре Екатеринбурга, несмотря на то, что в городе за пару дней выпало 10-12 мм осадков, что существенно выше нормы. В теплое время года завершить работы не успели, несмотря на обещания властей. Сами рабочие рассказали «Новому Дню», что работать им приходится с самого утра и до десяти часов вечера. Прямо в снег класть плитку нельзя, его расчищают, затем выливается специальная смесь, на которую кладется гранит. Если в нее попадет снег, то он растает, и конструкция разъедется. «Некоторые говорят, молодцы. Некоторые дебилами называют», – сказал дорожник на вопрос «Нового Дня» об отношении горожан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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