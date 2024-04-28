Замминистра попался на взятке, США ограбили Россию, украинцев бросили за границей – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Апрель завершился чередой скандалов внутри России и за рубежом. СКР расследует схемы откатов в Минобороны РФ, Киев принял меры, чтобы выманить покинувших страну граждан из-за границы. В Варшаве так и не пришли к общему мнению о размещении ядерного оружия НАТО, а вот в Вашингтоне царит единодушие по вопросу конфискации активов России.

Арест недели – замглавы МО РФ Иванов арестовал за взятки

Следственный комитет 23 апреля задержал замминистра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятках. Вскоре в деле появились еще два фигуранта, суд арестовал всех троих. Следствие полагает, что подозреваемые сговорились с третьими лицами для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. СКР сообщил, что разбирает схемы, по которым подозреваемые получали взятки и откаты на внушительные суммы. В деле могут появиться новые фигуранты.

Предупреждение недели – ФАС следит за ценами на стройматериалы на фоне паводков

ФАС предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на продукцию. Специалисты ведомства вместе с коллегами из Минпромторг и Минстроя проверили ситуацию на рынке в регионах, пострадавших от паводка, и не нашли оснований для подорожания. ФАС отправила письма производителям в Оренбургскую, Курганскую, Тюменскую области и Алтайский край.

Открытие недели – аэропорт Элисты возобновит работу впервые с начала СВО

Росавиация объявила об открытии аэропорта Элисты для гражданской авиации. Воздушную гавань остановили вместе с 10 другими после начала СВО ради безопасности перелетов. Закрытыми остаются аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка и Воронежа.

Аэропорт Элисты будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 мск и сможет принимать и отправлять до 12 самолетов в час.

Скандал недели – Украина отказала в консульских услугах своим гражданам за границей

Украина с 24 апреля перестала оказывать консульские услуги своим гражданам 18-60 лет, находящимся за границей. Исключением стали документы для возвращения на родину, где эти граждане попадут под действие закона о мобилизации. Всем недовольным Киев посоветовал отказаться от украинского гражданства и искать лучшей доли в странах пребывания.

МИД РФ отметил схожесть действий киевского режима с поведением колонистов Северной Америки, нацеленных на уничтожение коренного населения.

Возмущение недели – Варшава возмутилась стремлением Дуды получить ядерное оружие

Польский премьер-министр Дональд Туск раскритиковал заявление президента страны Анджея Дуды о готовности Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Он напомнил главе государства, что такие вопросы нужно обсуждать с правительством. Глава МИД Польши Радослав Сикорский возмутился тем, что президент поднял эту тему после предупреждения польских и западных политиков. Министр подчеркнул, что кабмин не давал Дуде полномочий делать заявления о размещении ядерных ракет.

В Москве предупредили, что американские ядерные объекты на территории Польши станут военной целью для России, если речь пойдет о постоянном размещении ракет.

Грабеж недели – США утвердили конфискацию активов России

Сенат США 23 апреля одобрил пакет законопроектов о помощи иностранным государствам и конфискации российских активов для последующей их передачи Киеву. В МИД РФ решение американских парламентариев назвали грабежом. Посол РФ в США Анатолий Антонов упрекнул Вашингтон за то, что «встал на сторону фашизма».

Тьма недели – Киев заявил о значительном энергодефиците в стране

На Украине возник значительный дефицит энергии после российских ударов. В Киеве признали, что быстро восстановить энергосистему не получится, потому что повреждения слишком масштабны. Украинцев призвали перейти в режим жесткой экономии электричества.

В ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли новый удар по объектам энергетики Украины, результатом которого стали серьезные повреждения четырех теплоэлектростанций в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Стихия недели – в Китае случилось самое мощное за полвека наводнение

Проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни в китайской провинции Гуандун. Более 80 тыс. человек эвакуированы. По меньшей мере 1,16 млн домохозяйств остались без света. Закрыты более тысячи школ. Специалисты назвали наводнение самым мощным за последние 50 лет, а власти допустили, что оно повлияет на экономическую устойчивость страны.

© 2024, РИА «Новый День»

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