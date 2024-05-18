Путин встретился с Си, в премьера Фицо стреляли, Госдума РФ утвердила состав кабмина – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя была полна значимыми событиями: в Словакии случилось покушение на премьера Роберта Фицо, ряд стран ужесточил санкции против России. Но в ту же неделю Госдума согласовала состав кабинета министров, ВС РФ значительно продвинулись вглубь Харьковской области. Президент Путин отправился в Китай и вместе с Си подписал программный документ об углублении отношений между двумя странами.

ЧП недели – премьер Словакии Фицо ранен во время покушения

15 мая мужчина из толпы пять раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Подозреваемого задержали.

Главу кабмина оперировали более четырех часов, чтобы справиться с кровотечением в брюшной полости. Врачи запланировали еще одну операцию, на тазобедренном суставе.

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что республика стоит на пороге гражданской войны после покушения на Фицо. Сам премьер-министр еще в апреле писал в своем блоге о том, что недовольство в обществе может привести к убийству кого-то из политиков.

Визит недели – Путин встретился с Си в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры во время визита российского лидера в Пекин. Глава КНР оценил встречу как дружескую и содержательную. Стороны подписали совместное заявление Китая и России об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Совфеде документ назвали «симптомом затухания гегемонии США и западного альянса». Россия и Китай подтвердили настрой на глубокую перестройку мира.

Дистанция недели – Армия России придвинулась к Харькову на расстояние артобстрела

Армия России после освобождения поселка Глубокое придвинулась к Харькову на расстояние, с которого можно вести артиллерийские обстрелы города.

Эта новость вызвала беспокойство в обществе на Украине и панику в рядах ВСУ. Военные массово бегут с линии фронта, и силовикам приходится блокировать дороги для их поимки. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко объяснил ситуацию тем, что украинское командование перебрасывает на линию фронта в Харьковской области неподготовленных бойцов, чтобы спасти боеспособные подразделения.

В МО РФ сообщили, что подготовили достаточно резервов для продолжения наступательных действий в Харьковской области. на этом направлении есть свежие люди, а также техника и боеприпасы.

Решение недели – Госдума утвердила новый состав кабинета министров

14 мая Госдума утвердила назначение предложенных премьером Михаилом Мишустиным кандидатов на должности министров нового правительства. В числе новых членов кабмина экс-глава Калининградской области Антон Алиханов, назначенный министром промышленности, экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавивший министерство спорта. Полный список утвержденных министров опубликован на нашем сайте.

Санкции недели – ряд стран обновил списки санкций против России

Новая Зеландия и Австралия расширили антироссийские санкционные списки в отношении граждан и компаний. Новозеландские власти ввели ограничения в отношении 28 физических и 14 юрлиц за перевозку оружия из КНДР и Ирана в Россию для использования на Украине.

Австралия обвинила Россию в военном сотрудничестве с КНДР и расширила черный список на шесть компаний из РФ.

Атака недели – ВС РФ уничтожили рекордное число дронов, нацеленных на регионы РФ

Российские военные в ночь на 17 мая ликвидировали рекордное за неделю число беспилотников, пытавшихся атаковать российские регионы. Над территорией Крыма сбит 51 украинский дрон, а в акватории Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ. Над Кубанью сбиты 44 беспилотника, отправленные с украинской стороны, над Белгородской областью – шесть, над Курской областью – один.

Запрет недели – На Украине сторонникам УПЦ запретят молиться даже дома

Украинские депутаты подготовили поправки в законодательство, которые запретят прихожанам православной церкви, канонически связанной с РПЦ, молиться даже дома. Согласно последней редакции законопроекта, после передачи всех материальных активов во владение Православной церкви Украины все собрания верующих, относящихся к канонический Церкви, запретят.

© 2024, РИА «Новый День»

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