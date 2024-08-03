Газ взорвался в свердловской многоэтажке, поезд сошел с рельсов под Волгоградом, Россия и США обменялись заключенными – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя оказалась неспокойной: в Нижнем Тагиле шесть человек погибли из-за взрыва газа, под Волгоградом 130 человек пострадали при аварии с пассажирским поездом. В США остались недовольны итогами выборов в Венесуэле, а на Украине расстроились из-за недопоставки F-16 и прохладных отношений с кандидатами в президенты от лидирующим американских партий.

ЧП недели – в МКД в Нижнем Тагиле взорвался газ

Подъезд панельной пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле в результате взрыва газового баллона. ЧП случилось утром 1 августа, и под завалами оказались люди. Спасатели работали почти двое суток, чтобы добраться до уровня первого этажа. За это время из-под завалов достали тела шести человек, четверо погибших – дети. Еще 20 человек пострадали, им оказали необходимую медицинскую помощь, 10 находятся в стационаре в тяжелом и средне-тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, взрыв произошел в квартире третьего этажа. В связи с инцидентом в регионе начались проверки газового оборудования. 25 квартир полностью разрушены, специалисты проверят дом на возможность проживания в уцелевшей части здания.

Обмен недели – Россия и США обменялись заключенными

Россия и США провели обмен заключенными в аэропорту Анкары. Россия вернула 10 своих граждан, США – 16 человек, из которых 13 – граждане Германии. Президент РФ Владимир Путин лично встретил вернувшихся на родину россиян в аэропорту «Внуково-2» и поблагодарил «за верность присяге».

В Белом доме заявили, что считают несправедливым обмен заключенными между Россией и странами НАТО. МИД РФ назвал процедуру обмена битвой самообладаний заключенных, политических властей и спецслужб.

Авария недели – поезд врезался в грузовик под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, когда состав врезался в грузовик с песком на переезде в Волгоградской области. Более 100 человек пострадали, 30 госпитализированы. Авария вызвала задержки в движении поездов. РЖД пришлось восстанавливать большо участок полотна и контактной сети.

Скандал недели – некоторые страны отказались признать итоги выборов в Венесуэле

Президентские выборы в Венесуэле закончились переизбранием Николаса Мадуро, но оппозиция и некоторые страны отказались признавать такие итоги голосования. Базирующаяся в Вашингтоне Организация американских государств провела внеочередное заседание для обсуждения результатов венесуэльских выборов. США заявили, что не доверяют данным национального избирательного совета и считают победителем кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

Сторонники оппозиции устроили акции протеста в нескольких регионах Венесуэлы, и власти страны назвали их попыткой госпереворота. Зачинщиков арестовали. Параллельно по стране прошли митинги в поддержку Мадуро, которого лидеры многих государств, включая Россию, поздравили с победой.

Ограничения недели – Запад не отдаст Украине все обещанные F-16

Украина не получит все самолеты F-16, на которые рассчитывает. Запад придержит истребители, потому что ими некому управлять. Западным союзникам не удалось обучить достаточное число летчиков, потому что это занимает много времени. И даже тем, кто успешно закончит программу подготовки, нужны дополнительные тренировки перед военными вылетами.

Проблема недели – Вашингтон не может найти деньги для Киева

Вашингтону все труднее изыскивать средства для оказания помощи Киеву. Чиновники начали изучать альтернативные варианты вместо прямой бюджетной поддержки. Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер призвала киевский режим активнее работать над тем, чтобы самим наполнять свой бюджет.

Диалоги недели – Зеленский не смог наладить общение с Трампом и Харрис

Владимир Зеленский не сумел наладить диалог с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. История отношений украинского лидера и вице-президента США показывает, что им так и не удалось найти общий язык. С первой встречи из беседы полны официоза и совсем не выглядят приветливыми.

Зеленский признался, что нынешняя ситуация в Штатах сложна для Киева. Пока киевский режим не представляет, как будет строить диалог с Дональдом трампа и его командой, если те вернутся в Белый дом.

© 2024, РИА «Новый День»

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