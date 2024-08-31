МАГАТЭ проверило Курскую АЭС, 15-й пакет санкций забуксовал, ВСУ лишились одного F-16 – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Последняя неделя августа запомнится заявлением МАГАТЭ по Курской АЭС, скандалом вокруг задержания Павла Дурова, призывом к правительству лучше бороться с инфляцией в России. Одной из самых обсуждаемых также стала новость о том, что ВСУ сбили американский F-16, который так долго просили у Запада.

Визит недели – Гросси осмотрел Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область и осмотрел АЭС в Курчатове. Он побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, хранилище отработанного ядерного топлива. По итогам проверки Гросси заявил, что станция работает в условиях, близких к нормальным. В то же время признал опасность, которую несут как атаки беспилотников, так и боевые действия по близости от станции.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента. Тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности», – сказал чиновник.

Сомнения недели – ЕС усомнился в одобрении 15-го пакета санкций

В Евросоюзе усомнились в согласовании 15-го пакета антироссийских санкций. Напряженные отношения Будапешта и Брюсселя ставят по сомнение принятие любых решений внутри блока в ближайшие месяцы. Члены ЕС уже применили бойкот, собравшись на встречу глав МИД в Брюсселе вместо Будапешта. А Венгрия упорно продолжает блокировать средства на военную помощь Украине.

Ожидается, что эти проблемы ухудшат атмосферу в ближайшие месяцы. Дипломаты ЕС заявили, что пятнадцатый раунд санкций в отношении России и Белоруссии маловероятен.

Призыв недели – Путин призвал лучше бороться с инфляцией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика показывает высокие темпы роста, но призвал правительство и Центробанк «повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции».

Банк России со ссылкой на данные статистики сообщил, что годовой уровень инфляции превышает 9%. То есть темпы роста цен не снижаются, и аргументы в пользу повышения ключевой ставки остались прежними.

Экономия недели – россияне стали меньше тратить

Потребительские настроения россиян упали до минимума с начала года. Интерес сохранился лишь к крупным покупкам, например, автомобилям, товарам длительного пользования. Специалисты отметили пессимизм граждан во всех компонентах, влияющих на показатель: взглядf[ на экономические перспективы страны на год и пять лет, оценкf[ личного материального положения на ближайший год и ожидания[ того, как оно изменится. Выросла только доля тех, кто думает о крупных покупках.

Затемнение недели – Украина потеряла 40% энергогенерации

После массированного удара ВС РФ по точкам энергосистемы Украины, питающим объекты ВПК, «Укргидроэнерго» сообщило о потере более 40% генерации. В компании сообщили, что не осталось ни одной станции, которая не получила бы повреждений. Так, генерация на ДнепроГЭС полностью остановлена, на других станциях идет ремонт. В компании не смогли назвать сроки, в которые смогут восстановить работу энергосистемы.

Комментарии недели – Москва и Минск назвали политическим дело Дурова, а Париж отрицал

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал политическим делом задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Он отметил, что публикуемые российскими СМИ и органами власти материалы через мессенджер доходят до рядовых украинцев и вызывают «мыслительные процессы». Это и есть главное преступление Дурова в глазах Парижа, по мнению политика.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично высказался о демократии во Франции в связи с задержанием Дурова и указал на бесчинства парижской полиции во время акций «желтых жилетов».

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно отрицал политическую подоплеку в деле сооснователя Telegram. Макрон подчеркнул, что «Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству».

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему грозят обвинения в пособничестве 12 преступлениям, связанным с отсутствием модерации контента в Telegram и недостаточным сотрудничеством администрации мессенджера с властями страны.

Крушение недели – ВСУ уже лишились одного F-16

Украинские войска потеряли первый американский истребитель F-16. Инцидент произошел 26 августа, но о нем стало известно через несколько дней из западных СМИ. Первоначально сообщалось, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Позже Генштаб ВСУ подтвердил потерю одного из самолетов, которые Киев так старательно выпрашивал у Запада. ЧП произошло во время отражения массированного удара ВС России.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбит из ЗРК Patriot из-за плохой согласованности между подразделениями. Депутат возмутилась попыткам замолчать инцидент и ошибки военных.

На Западе настоящей потерей назвали гибель пилота, потому что только шесть украинских летчиков могли управлять американскими самолетами.

Разрешение недели – сотрудникам ТЦК разрешили стрелять в уклонистов

Власти разрешили сотрудникам территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) стрелять на поражение, если считают, что существует угроза жизни. Речь идет о действиях украинцев, которые все активнее сопротивляются отправке на фронт. Одним из поводов для принятия этого решения стал инцидент в украинском Луцке, когда неизвестный открыл огонь по военным и ранил одного из них.

© 2024, РИА «Новый День»

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