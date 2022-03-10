Рост цен в России: глава ФАС объяснил подорожание товаров импортной составляющей и повышением курса рубля

Существенный рост цен в России на отдельные продовольственные товары и строительные материалы объясняется повышением курса рубля и импортной составляющей в производстве. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме. По его словам, сказывается также высокая неопределенность на рынках и разрыв логистических цепочек.

По его словам, отдельные стройматериалы подорожали с начала года до 30%. «Рынок металлопродукции в первом квартале 2022 года характеризуется значительным ростом цен. Цены на базовые виды металлопродукции с января по март 22-го года выросли от 15% до 30%... С декабря 2021 года наблюдается рост цен на железорудное сырье – это 50%, коксующийся уголь и лом черных металлов. Отечественная металлургическая промышленность интегрирована в мировую. Около 50% продукции в предыдущие годы поставлялись на экспорт. Как правило, металлургические компании исходили из правила равной доходности. Рост цен на сырье происходит вслед за мировыми ценами, что соответствовало сложившимся подходам», – пояснил он.

Глава ФАС также обратил внимание, что отдельные виды металлургического сырья, например, марганец, хром, ферросплавы закупаются за рубежом. «Драйвером роста цен является рост экспортных котировок и изменение курса рубля. Есть и иные причины роста цен – неопределенность на рынке и повышенный спрос, транспортная составляющая, рост стоимости и проблемы с доступом к импортному основному оборудованию и комплектующим для него», – уточнил он.

Шаскольский также сообщил, что импортная составляющая и курс рубля повлияли также на подорожание древесных материалов, рост цен на которые в дальнейшем продолжится. «В марте 22-го года относительно апреля 21-го наблюдается рост цен на доску обрезную порядка 30%. Как правило, на стоимость доски и пиломатериалов оказывает влияние стоимость древесины – кругляк, определяемый, в том числе, также с учетом экспортной альтернативы. На стоимость продукции лесопромышленного производства – плиты, фанеры в краткосрочной перспективе оказывает влияние себестоимость и рост затрат на импортную продукцию – пленки, смолы, клей, фурнитура, а долгосрочной – увеличение затрат на импортное оборудование и комплектующие», – отметил он.

Глава ФАС также сообщил, что проверка обоснованности роста цен на продовольственные товары выявила, что основными факторами, повлиявшими на подорожание, стали рост себестоимости, затрат на основные виды сырья, увеличение стоимости кормов, ветеринарных препаратов, ГСМ, а также повышение логистических расходов и повышение цен на упаковку. «В отношении плодоовощной продукции установлено, что рост цен обусловлен существенным сезонным сокращением предложения старого урожая и увеличением объемов продаж импортной продукции», – сказал он.

При этом Шаскольский обратил внимание, что в себестоимости сельхозпродукции также присутствует импортная составляющая. «Есть заметная доля импортных семян, средств защиты растений. Посевная и уборочная техника в той или иной степени зависит от импортных поставок отдельных комплектующих и деталей. Таким образом изменение курса рубля в силу зависимости отечественного растениеводства и животноводства от импортной составляющей приводит к определенному удорожанию продукции», – пояснил глава ФАС, добавив, что это «оказывает ценовое давление и на перерабатывающую промышленность».

Москва, Мария Соколова

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