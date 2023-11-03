российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 ноября 2023, 16:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Министр финансов РФ Антон Силуанов уклонился от острых вопросов

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов отказался отвечать на серьезные претензии в свой адрес, которые в последнее время высказывают депутаты Госдумы и неправительственные эксперты, в том числе, в связи девальвацией рубля и недавним топливным кризисом. В ведомстве проигнорировали запрос редакции РИА «Новый День» с просьбой прокомментировать обвинения, в том числе в проведении политики, противоречащей задачам, которые обозначил глава государства по построению суверенной экономики.

В частности, редакция РИА «Новый День» обратила внимание, что в Госдуме жестко критикуют проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Парламентарии высказывают недовольство, что вновь планируется изъятие средств из экономики для пополнения «кубышки» – Фонда национального благосостояния, и напоминают, что Россия ранее уже лишилась почти половины резервов. Судя по заявлениям депутатов, так называемое «бюджетное правило» по сути является продолжением западных антироссийских санкций с потолком цен на нефть в $60 за баррель. Одна из главных претензий депутатов Госдумы состоит в том, что министерство финансов не учитывает курс главы государства на построение суверенной экономики. Силуанов отказался ответить, оправданы ли такие оценки и критика, из чего можно заключить, что «дыма без огня не бывает».

Не захотел министр сообщить и о планах своего ведомства относительно мер, которые могли бы предотвратить новый топливный кризис в России, последний из которых, как считают депутаты Госдумы, стал едва ли не диверсией в нынешней ситуации и следствием изменений в налоговом законодательстве, связанной с демпфером и налоговым маневром, из-за чего рост цен и дефицит топлива может в перспективе повторяться регулярно.

«Еще одна проблема – девальвация рубля. Каковы возможные пределы нынешней волны ослабления курса рубля по отношению к юаню, американской и европейской валютам? Каковы будут последствия девальвации (инфляция, уровень жизни россиян, экономическая активность, реакция обрабатывающей промышленности и тп)? Каким образом продажа юаней на внутреннем валютном рынке способна повлиять на курс доллара и евро по отношению к рублю?» – поинтересовалась также редакция РИА «Новый День».

Еще одна важная тема в запросе касалась заявлений из Госдумы о необходимости отставки Силуанова, которого публично назвали наряду с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной иностранным агентом. Действительно ли министерство финансов реализует прозападную политику, продиктованную Международным валютным фондом? Вы готовы уйти в отставку по собственному желанию? – спросила редакция у министра.

Пресс-служба министерства финансов РФ со своей стороны сослалась на занятость своего руководителя и лишь обратила внимание, что проект бюджета опубликован, и с ним можно ознакомиться. «Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. предусматривает финансирование мероприятий, содержащихся в Посланиях Президента Федеральному Собранию. Ключевые направления, на которые будут выделены средства: поддержка семей с детьми, опережающий рост минимального размера оплаты труда (с января 2024 года показатель увеличится до 18,5%), меры по предупреждению и борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, создание государственного фонда поддержки участников СВО. Более 760 млрд рублей в 2024 – 2026 годах учтено на инициативы Правительства по социально-экономическому развитию страны. Подробнее о проекте бюджета можно прочитать по ссылке», – пояснили в пресс-службе минфина.

Стоит отметить, что отчасти ответ на один из вопросов РИА «Новый День» прозвучал в выступлении Силуанова на пленарном заседании Госдумы 26 октября, когда министр заверил, что политика его ведомства не связана с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ) по накоплению резервов. ««Никакой валютный фонд нам не навязывал создание Фонда национального благосостояния. Предыдущие годы и текущий год говорят о том, что нам нужен наш резерв, запас для финансирования как раз социальных обязательств, поддержки экономики», – заявил Силуанов в Госдуме.

Между тем, что касается других аспектов политики и решений минфина – ситуация остаётся совсем не понятной. Например, глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов не исключает, что девальвация рубля и рост цен могут быть частью плана российской неолиберальной элиты, представителем которой называют Силуанова, – по созданию условий для социального взрыва и дальнейшего свержения действующего президента РФ Владимира Путина. Так ли это на самом деле, наверняка станет очевидно уже совсем скоро.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Минфин РФ

Минфин РФ сообщил о нефтегазовых доходах выше ожидаемого уровня / Путин согласился на «бюджетное правило» / Победа или тупик? Госдума одобрила проект федерального бюджета в первом чтении / Силуанов заверил, что Минфин РФ не следует рекомендациям МВФ / «На этих двух «подушках» умирает экономика и социальная сфера»: в Госдуме раскритиковали бюджетную политику правительства / «От Путина прячут правду и обманывают народ»: разочарование россиян и партийный кризис / Госдума окончательно утвердила «бюджетное правило» / Ещё одна лазейка для вывоза капитала из России: в Госдуме отменили запрет банкам с базовой лицензией открывать корсчета за рубежом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ,