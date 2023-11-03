Министр финансов РФ Антон Силуанов уклонился от острых вопросов

Министр финансов РФ Антон Силуанов отказался отвечать на серьезные претензии в свой адрес, которые в последнее время высказывают депутаты Госдумы и неправительственные эксперты, в том числе, в связи девальвацией рубля и недавним топливным кризисом. В ведомстве проигнорировали запрос редакции РИА «Новый День» с просьбой прокомментировать обвинения, в том числе в проведении политики, противоречащей задачам, которые обозначил глава государства по построению суверенной экономики.

В частности, редакция РИА «Новый День» обратила внимание, что в Госдуме жестко критикуют проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Парламентарии высказывают недовольство, что вновь планируется изъятие средств из экономики для пополнения «кубышки» – Фонда национального благосостояния, и напоминают, что Россия ранее уже лишилась почти половины резервов. Судя по заявлениям депутатов, так называемое «бюджетное правило» по сути является продолжением западных антироссийских санкций с потолком цен на нефть в $60 за баррель. Одна из главных претензий депутатов Госдумы состоит в том, что министерство финансов не учитывает курс главы государства на построение суверенной экономики. Силуанов отказался ответить, оправданы ли такие оценки и критика, из чего можно заключить, что «дыма без огня не бывает».

Не захотел министр сообщить и о планах своего ведомства относительно мер, которые могли бы предотвратить новый топливный кризис в России, последний из которых, как считают депутаты Госдумы, стал едва ли не диверсией в нынешней ситуации и следствием изменений в налоговом законодательстве, связанной с демпфером и налоговым маневром, из-за чего рост цен и дефицит топлива может в перспективе повторяться регулярно.

«Еще одна проблема – девальвация рубля. Каковы возможные пределы нынешней волны ослабления курса рубля по отношению к юаню, американской и европейской валютам? Каковы будут последствия девальвации (инфляция, уровень жизни россиян, экономическая активность, реакция обрабатывающей промышленности и тп)? Каким образом продажа юаней на внутреннем валютном рынке способна повлиять на курс доллара и евро по отношению к рублю?» – поинтересовалась также редакция РИА «Новый День».

Еще одна важная тема в запросе касалась заявлений из Госдумы о необходимости отставки Силуанова, которого публично назвали наряду с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной иностранным агентом. Действительно ли министерство финансов реализует прозападную политику, продиктованную Международным валютным фондом? Вы готовы уйти в отставку по собственному желанию? – спросила редакция у министра.

Пресс-служба министерства финансов РФ со своей стороны сослалась на занятость своего руководителя и лишь обратила внимание, что проект бюджета опубликован, и с ним можно ознакомиться. «Проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. предусматривает финансирование мероприятий, содержащихся в Посланиях Президента Федеральному Собранию. Ключевые направления, на которые будут выделены средства: поддержка семей с детьми, опережающий рост минимального размера оплаты труда (с января 2024 года показатель увеличится до 18,5%), меры по предупреждению и борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, создание государственного фонда поддержки участников СВО. Более 760 млрд рублей в 2024 – 2026 годах учтено на инициативы Правительства по социально-экономическому развитию страны. Подробнее о проекте бюджета можно прочитать по ссылке», – пояснили в пресс-службе минфина.

Стоит отметить, что отчасти ответ на один из вопросов РИА «Новый День» прозвучал в выступлении Силуанова на пленарном заседании Госдумы 26 октября, когда министр заверил, что политика его ведомства не связана с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ) по накоплению резервов. ««Никакой валютный фонд нам не навязывал создание Фонда национального благосостояния. Предыдущие годы и текущий год говорят о том, что нам нужен наш резерв, запас для финансирования как раз социальных обязательств, поддержки экономики», – заявил Силуанов в Госдуме.

Между тем, что касается других аспектов политики и решений минфина – ситуация остаётся совсем не понятной. Например, глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов не исключает, что девальвация рубля и рост цен могут быть частью плана российской неолиберальной элиты, представителем которой называют Силуанова, – по созданию условий для социального взрыва и дальнейшего свержения действующего президента РФ Владимира Путина. Так ли это на самом деле, наверняка станет очевидно уже совсем скоро.

Москва, Светлана Антонова

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