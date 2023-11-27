Нужно ли Центробанк РФ сделать государственным? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В России после начала специальной военной операции стали часто звучать призывы о необходимости дополнительного изменения Основного закона страны. Одной из самых серьезных проблем стала деятельность Центрального банка РФ, решения которого, судя по заявлениям политиков, депутатов и неправительственных экспертов, противоречат объявленному главой государства курсу на построение и развитие суверенной экономики.

Поводом для таких выводов стала летне-осенняя девальвация рубля, который резко обесценился по отношению к основным мировым валютам – доллару и евро – на фоне заявлений того же Центробанка о необходимости повышения доверия к российской нацвалюте. Автоматически в стране возобновился очевидный и существенный рост инфляции, падает экономическая активность в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ.

В Госдуме неоднократно обращали внимание, что, согласно Конституции РФ, в обязанность Банка России входит «защита и обеспечение устойчивости рубля», но финансовый регулятор нарушает это положение. Причиной этого, что признают даже в правящей партии «Единая Россия», является конституционная независимость Центробанка от системы государственной власти.

Более того, звучат публичные обвинения, что в настоящее время Банк России действует в рамках политики Международного валютного фонда (МВФ) и в интересах зарубежной, мягко говоря, недружественной финансовой элиты и Федеральной резервной системы США. И происходит это в условиях глобального противостояния Запада и России и специальной военной операции.

В Госдуме действующую главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину называли даже «иноагентом» и уже неоднократно требовали ее отставки. Депутаты и неправительственные эксперты обращали внимание, что нынешнее повышение ключевой ставки ЦБ до 15% является «вредительским», поскольку делает невозможным экономическое развитие страны, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться». При этом заявленные Банком России цели по инфляции в 4%, по сути, являются манипуляцией.

«Такая высокая ставка Банка России не влияет на инфляцию. Нужно менять саму политику Банка России. Они должны действовать в большей связке с правительством. Но получается, что правительство в первой половине года экономический рост нам обеспечивает, а Банк России во второй половине 2023 года этот экономический рост просто рубит в щепки», – пояснял в интервью РИА «Новый День» руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

В результате такая политика Центробанка оборачивается в пользу США, цель которых осталась прежней – разрушить экономику России. При этом звучат мнения, что действия Набиуллиной, наряду с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, могут оказаться частью плана по свержению действующего президента Владимира Путина.

Так или иначе, в 75-й статье Конституции РФ записано: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти». Судя по заявлениям парламентариев и экспертов, изменение независимого положения Центробанка и подчинение его правительству или президенту поможет решить проблему построения действительно суверенной экономики и финансовой системы.

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила обратиться к своим читателям с вопросом: «Нужно сделать Центробанк РФ государственным?»

Варианты ответов:

Да, Банк России должен стать государственным

Нет, Центробанк и так действует в интересах РФ

Сомневаюсь, что это поможет решить проблемы в экономике

Мне всё равно

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Москва, Светлана Антонова

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