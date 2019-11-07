Под прикрытием указов Путина: через полгода России грозит лекарственный кризис

В России, вопреки Конституции, продолжается планомерный отказ от социальных обязательств перед гражданами. Инициативы правительства в отношении рынка медикаментов, в том числе маркировки, грозят реальным лекарственным кризисом в течение ближайших 6 месяцев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока провластные структуры говорят о необходимости изменений, а производители бьют тревогу и намекают на перебои с препаратами и дефицит. Ясно одно – «крайним» опять окажется население.

Спокойствие на тонущем корабле?

Выступая накануне на пресс-конференции в Москве, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов заявил, что граждане РФ уже «устали» от контрафактных лекарств, которые периодически появляются в аптечных сетях, больницах и поликлиниках. «Поэтому президентом РФ было принято решение эту ситуацию изменить. В 2017 году были приняты изменения в законодательство РФ о маркировке лекарственных средств. Также вышло постановление правительства РФ о проведении эксперимента по маркировке лекарственных препаратов», – сказал он.

Леонов также отметил, что маркировка поможет государству оказать противодействие незаконному производству лекарственных средств, незаконному их ввозу и обороту, а также защитит производителей от недобросовестной конкуренции.

«Вся система направлена на стандартизацию и унификацию процедуры учета поставок и распределения лекарственных препаратов, которые закупают и государственные учреждения. Она дает прозрачный рынок лекарственный средств», – подчеркнул Леонов.

В то же время, как сказала заместитель начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздавнадзора Елена Кудрявцева, эффективность эксперимента по маркировке уже была подтверждена на практике – она позволяет выявлять факты перепродажи лекарств. «Те лекарственные препараты, которые закупаются в рамках госконтрактов медицинскими учреждениями – было обнаружено, что они похищаются и повторно реализуются уже в розничной сети. Это позволило уже на этапе эксперимента выявить нарушения на сумму более 500 млн рублей», – сообщила Кудрявцева.

Как пояснил генеральный директор Центра развития перспективных технологий («оператор-ЦРПТ», который и занимается разработкой системы маркировки) Дмитрий Алхазов, с 1 января все производители, которые осуществляют отгрузку лекарств на российский рынок, должны нанести уникальный код на упаковку, получив его от ЦРПТ. «Дальше – все товародвижение, связанное с этой партией препарата, передается всеми участниками товарооборота в систему. Соответственно, производителям действительно нужно иметь соответствующее оборудование – установка, которая имеет печатающую головку – принтер и систему распознавания – камеры. Но дистрибьютерам и аптекам дополнительное оборудование в общем случае не нужно», – уточнил он.

Алхазов также обратил внимание, что маркировка лекарственных препаратов уже началась. «В системе появились первые партии таких препаратов. Некоторые уже дошли до конечного потребителя», – сказал он.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей, представитель Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Шипков, также выступавший на пресс-конференции, отметил, что производители изначально поддержали идею ввести маркировку лекарств. «Хочу со всей ответственностью сказать, что производители приветствовали и поддерживали идею маркировки и прослеживаемой лекарственных средств на всех этапах обращения», – заявил он.

По его словам, «это недешевое удовольствие, но мы были едины в этой поддержке идеи реализации поручения президента, поскольку видели в этом важный элемент прозрачности и прослеживаемости фармацевтического рынка и созданию более цивилизованных условий, в том числе, минимизации участников товарообразующей цепочке со всеми вытекающими последствиями по добавленной стоимости по цене препарата».

Кризис в «раю»?

В то же время, по словам Шипкова, ситуация совсем не такая «гладкая», как ее пытаются представить органы власти. В частности, он обратил внимание, что Москве только 16% медицинских учреждений готовы работать в системе. «А что в Магадане, на Сахалине, в Бурятии?» – сказал он.

Как считает исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей, к моменту вступления системы в силу, ситуация у производителей будет не сильно лучше. «Только порядка 30% компаний готовы будут 1 января к соблюдению требований. И не потому, что они имеют финансовые или технологические трудности», – сказал Шипков.

При этом он пояснил, что по сути правительство несколько раз просто «кинуло» производителей с введением маркировки. «Сначала мы объединились вокруг идеи маркировки, но без криптокода – с одними техническими условиями и параметрами. Мы поверили на тот момент основным операторам этой системы – ФНС и Росздравнадзор – осуществить многомиллионные инвестиции. Руководители первого уровня нас побуждали не ждать ничего – сказали, что в условиях ничего не изменится. Мы инвестировали, но условия изменились коренным образом и инвестиции, которые были сделаны на первоначальном этапе, в значительной части, сгорели», – сказал он.

В этой ситуации производителям препаратов приходится инвестировать снова. «Это связано с серьезными обременениями, в том числе, поиском решения, которого ни одного международного провайдера серьезного уровня пока нет. И решения будут найдены, но они будут найдены не ранее конца этого года. Соответственно, транснациональные корпорации, которые осуществляют производство и удовлетворение потребностей для всего мира, не могут принять некое локальное решение для Российской Федерации, поскольку его в природе не существует», – сказал Шипков.

По его словам, нанести идентификационный знак – «самая простая задача» в процессе создания системы и на данном этапе очевидно, что остальные участники товарооборота не в полной мере готовы обеспечить новые правила движения лекарств. «Вопрос, как это в системе будет работать, в течение всего срока годности препарата… Производители, которые инвестировали, снова могут быть наказаны. Условно говоря, если на каком-то этапе препарат не может быть предоставлен пациенту, потому что нет оборудования в аптеке или фельдшерском пункте и лаборатории», – сказал Шипков и пояснил, что в итоге люди просто не смогут получить лекарства, который физически существуют, но уже не в «доступе».

«Предлагаем обеспечить поэтапность ввода системы с полноценным тестированием на всех этапах обращения от производителя, где бы он не находился, до аптечного учреждения в сельской местности», – подчеркнул Шипков.

При этом он отметил, что ситуация с доступностью лекарств усугубляется и другими инициативами правительства. «Мы говорим сейчас о маркировке в отрыве от двух других бед: инициативой правительства с тотальным пересмотром ценообразования, плюс новая процедура выпуска в обращение, которую в основном будет администрировать Росздравнадзор с 28 ноября. Постановления до сих пор нет, а они должны коррелироваться с маркировкой, в том числе. Мы не знаем, каким образом это все будет происходить, потому что логистика будет очень серьезно меняться со всеми вытекающими отсюда рисками», – сказал он.

Вопрос ребром – будет ли дефицит?

По словам Шипкова, «какое-то время» дефицита лекарств в России не будет, так как производители в обход действий правительства просто сформировали запасы лекарств. «99% наших членов идут на создание дополнительных гарантированных запасов на территориях РФ. Это очень дорогостоящая мера и 65% компаний уже создали их, либо близки к созданию. Они в состоянии покрыть потребности от 3 до 6 месяцев. Но эти дополнительные резервы, которые создаются, не бесконечны, есть прогнозы, что они будут использованы гораздо быстрее, чем мы рассчитывали», – сказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей.

По его словам, после этого ситуация может быть фатальной. «Мы анализируем риски образования дефектуры (отсутствие в аптеке медикамента), которая может исчисляться десятками товарных позиций, если не сотнями», – сказал Шипков.

Он подчеркнул, что власть просто не имеет морального права «донастраивать» систему товарооборота лекарств в процессе, как это было – например, с системной маркировки алкоголя, так как речь идет о жизненно необходимых товарах. «Нужно иметь 100-поцентную уверенность в работоспособности всех систем и звеньев товаропроводящей цепочки на всей территории РФ. И только после этого вводить ответственность и докладывать об успешном выполнении поручений президента. Пока такой уверенности нет. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда никто из федеральных органов исполнительно власти не берет на себя ответственность», – отметил он.

«Парадоксальная ситуация – мы говорим о легальном или нелегальном обороте, но никто не говорит о доступности. Препарат может быть физически, но им нельзя будет воспользоваться ни в аптеке приобрести, ни в больнице», – заключил Шипков.

Как сообщал «Новый День», ранее в Госдуме неоднократно выражали озабоченность возможным лекарственным кризисом и ростом цен на медикаменты.

Москва, Мария Вяткина

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