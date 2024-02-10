Путин поговорил с Карлсоном, а Байден – с мертвыми политиками, Киев уволил Залужного – большие итоги недели от РИА «Новый День»

На уходящую неделю пришлось сразу несколько очень обсуждаемых событий. Одним из них стало интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое прокомментировали эксперты и в России, и за рубежом. Также на этой неделе Киев определился с отставкой главкома ВСУ и уволил-таки Валерия Залужного.

Интервью недели – президент Путин провел «серьезный разговор» с Такером Карлсоном

Англоязычная версия интервью Карлсона с президентом Путиным за неполные сутки набрала 100 млн просмотров. Беседа длилась более двух часов и большей частью была посвящена конфликту на Украине. Путин раскрыл причины выхода Киева из переговорного процесса, последствия санкций и перспективы развития ситуации.

Интервью вызвало неоднозначную реакцию в США: Белый дом посоветовал не верить ни единому слову, а бывший разведчик назвал ударом по безудержной русофобии в Америке.

Замена недели – Киев все-таки решил уволить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, которую две недели обсуждали не только в России и на Украине, но и за океаном. В офисе Зеленского заявили, что Залужный не смог справиться с задачами контрнаступления, а в США причинами увольнения назвали неприязнь и политическую конкуренцию главы ВСУ и главы киевского режима.

Залужного сменил Александр Сырский, назвавший новые задачи ВСУ: четкое составление планов, быстрое распределение оружия и припасов по всем частям.

Выбор недели – в США называли варианты мирной сделки для Украины

Киеву поздно надеяться на победу над Москвой и пора задуматься о реальных вариантах финала для конфликта, заявили в США. Таких вариантов осталось только два: очень плохой – полная капитуляция и нейтральный статус, и просто плохой – потери территории и обещания помощи от Запада на случай нападения.

Отступление недели – ВСУ бросили крупный укрепрайон под Донецком

ВСУ лишились такого числа солдат, что бросили крупный укрепрайон под Донецком и отступили. Российским войскам удалось вытеснить противника с позиций еще и благодаря плохому снабжению ВСУ из-за того, что ВС РФ регулярно срывали ротации войск и подвоз припасов.

Разговоры недели – Байден дважды за неделю сообщил о разговорах с умершими политиками

Президент США Джо Байден дважды за неделю рассказал гражданам о своих недавних разговорах с умершими политиками. На предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе президент заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. 7 февраля во время выступления перед избирателями Байден сообщил о своем разговоре с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, видимо, перепутав его с Ангелой Меркель. Коль умер в 2017 году.

Больше половины (59%) опрошенных американцев считают, что нынешний хозяин Белого дома теряет остроту ума. В администрации президента подобные оговорки назвали обычным делом.

Находка недели – переданное Украине западное оружие нашли у наркокартелей и ХАМАС

Выделенное Украине западное оружие оказалось в руках боевиков ХАМАС и членов наркокартелей в Мексике. Это испугало заокеанских союзников Киева и стало поводом для тотального аудита. При этом, парламентарии в США отметили, что ранее они знали об Украине единственный факт – нереальный уровень коррупции. Политики предложили не удивляться тому, что деньги и оружие исчезают в неизвестном направлении.

Драка недели – около 200 человек устроили потасовку на складе в Подмосковье

Массовая драка случилась в складском комплексе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали. Конфликт возник между работниками и охранниками из-за нарушений при сборе товара. В потасовке участвовали порядка 200 человек. Полиция задержала 13 самых активных задир.

© 2024, РИА «Новый День»

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