ВСУ ударили по детям, НАТО назвал Россию врагом, власти продлили семейную ипотеку – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Вторая неделя июля запомнится решением правительства о продлении семейной ипотеки и одобрением новых штрафов для самокатчиков в Госдуме. Эту неделю Нарендра Моди выбрал для визита в Россию, а НАТО для своего саммита в США.

ЧП недели – дрон ВСУ сбросил бомбу на детскую площадку в Шебекино

Украинский дрон сбросил бомбу на детскую площадку в одном из дворов Шебекино Белгородской области. Ранены пять мальчиков, двое находятся в тяжелом состоянии. Власти региона подчеркнули, что поблизости не были никаких военных объектов, и ВСУ атаковали прицельно мирный район. Одного мальчика поместили в реанимацию, еще одного ребенка перевезут в Москву. Остальным оказывают всю возможную помощь.

Заявление недели – НАТО назвал Россию главной угрозой

Страны НАТО в итоговой декларации назвали Россию своим главным врагом и призвали весь остальной мир отказать Москве в помощи и сотрудничестве. Тех, кто не перестанет вести дела с Россией, члены альянса готовы осудить за то, что они якобы помогают продлить конфликт на Украине. При этом сами натовцы заверили, что не прекратят поддержку киевского режима.

Альянс декларировал свои намерения продолжить расширение, в том числе в черноморском регионе и на восточных Балканах. Вопреки термину «североатлантический» в названии альянс планирует усиливать свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке, в Индо-Тихоокеанском регионе.

Решение недели – семейную ипотеку продлили до 2030 года

Минфин РФ объявил о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года. Семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет, смогут получить деньги на квартиру в новостройке или строительство индивидуального дома под 6%. Для жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма кредита составляет до 12 млн рублей, для остальных регионов РФ – до 6 млн рублей.

Визит недели – Моди посетил Москву первой после переизбрания

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выбрал Россию для первого зарубежного визита после переизбрания. Моди и Путин обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной и региональной повестки. Индийский премьер заявил, что его страна готова оказывать любое содействие в вопросе установления мира на Украине. Моди подчеркнул необходимость диалога между Киевом и Москвой.

Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, поскольку индийский премьер «реально способствовал тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства».

Признание недели – Белый дом признал причастность к ударам по Крыму

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина атаковала Крым американскими ракетами дальнего радиуса действия ATACMS. Чиновник заявил, что именно этими боеприпасами ВСУ потопили в порту Севастополя «последний российский боевой корабль с крылатыми ракетами».

Отказ недели – Москва отказалась участвовать в саммитах по инициативе Киева

Запад активно обсуждает организацию второго «мирного саммита» на основе так называемой формулы мира, предложенной Украиной. Участники первого мероприятия, состоявшегося в Швейцарии, отмечали необходимость присутствия российской стороны. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва «не приемлет проталкивание тупиковой и ультимативной формулы» киевского режима, пока Запад активно игнорирует другие мирные инициативы. Поэтому Россия не станет участвовать в саммите, который предварительно планируется провести в Саудовской Аравии.

Операция недели – ФСБ помешала покушению на чиновников МО РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении трех высокопоставленных чиновников Минобороны РФ. Силовики задержали завербованного спецслужбами Украины россиянина, который должен был подорвать трех силовиков в Москве. Исполнитель замаскировал мощные бомбы с помощью подарочной упаковки и заказал их доставку курьером. Посылки перехватили, подозреваемого задержали.

Закон недели – Госдума одобрила повышение штрафов для самокатчиков

Госдума одобрила в первом чтении повышение штрафов для самокатчиков. Поправки в КоАП РФ предполагают наказание за пьяную езду на электросамокате или велосипеде в виде штрафа в сумме 20-30 тыс. рублей. Лихачи на самокатах также будут наказаны рублем за ДТП с пострадавшими, превышение скорости. С остальными новшествами можно познакомиться здесь.

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube