Россия вернула 95 пленных, ЕС объявил бойкот Венгрии, Трамп набрал очки после покушения – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя запомнится тем, что Россия вернула 95 военных из украинского плена и освободила два населенных пункта в ДНР в ходе СВО. А также потрясениями в политической жизни США, где всю неделю обсуждают покушение на Дональда Трампа и сроки выхода Байдена из предвыборной гонки.

Освобождение недели – Россия вернула 95 военных из украинского плена

Обмен военнопленными по схеме 95 на 95 проведен между Россией и Украиной с посредничеством Объединенных Арабских Эмиратов. Освобожденных россиян доставят самолетами в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Выход недели – Байден решил выйти из предвыборной гонки

Уговоры влиятельных членов Демократической партии возымели эффект: президент США Джо Байден решил прекратить кампанию по переизбранию на второй срок. Сотрудники его администрации уже готовят речь, с которой глава государства может выступить в ближайшие выходные. Байден настаивает на том, чтобы доработать свой срок до конца, и отказался поддержать кандидатуру нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

Вскоре после этого заявления глава нацкомитета Демократической партии Джейми Харрисон на встрече со сторонниками раскрыл планы выдвинуть Джо Байдена качестве кандидата на выборах президента.

Остановка недели – Украина перекрыла транзит нефти из России в Венгрию

Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» в рамках ужесточения антироссийских санкций. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто объявил об остановке поставок в ООН. Венгерская энергетическая компания MOL Nyrt и российский «Лукойл» ищут способы восстановить поставки топлива.

ЧП недели – Дональд Трамп был ранен во время покушения

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа оставило много вопросов относительно работы секретной службы. Бизнесмен Илон Маск объявил, что намерен вложить собственные средства в охрану Трампа. По данным ФБР, стрелок находился в 130 м от трибуны, и на него сотрудникам безопасности указывали прохожие.

Выдвинутая в Вашингтоне версия причастности к покушению Тегерана не нашла особо много сторонников в Штатах. Постпредство Ирана при ООН назвало обвинение «безосновательным и злонамеренным».

Аналитики заявили, что переживший покушение Дональд Трамп стал явным лидером президентской гонки. Сам бывший президент уверен, что ситуация пойдет на пользу и его правовому статусу, поскольку Минюст под влиянием Байдена закроет два уголовных дела против него.

Бойкот недели – Страны ЕС мешают председательству Венгрии в Совете ЕС

Страны Евросоюза выбрали запланированную в Будапеште встречу глав МИД для демонстрации бойкота в адрес Венгрии из-за визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. Брюссель намерен назначить собственную встречу на 28-29 августа, чтобы дать министрам официальный повод не ехать в Будапешт.

На волне протестных настроений группа евродепутатов призвала лишить Венгрию голоса в Совете ЕС. По их мнению, Будапешт уже злоупотребил ролью председателя Совета и нанес блоку ущерб.

Параллельно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые в истории блока отменила визит коллегии ЕК в Венгрию. Чиновница понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Будапешта.

Выборы недели – Фон дер Ляйен переизбрали главой ЕК на второй срок

Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на еще один пятилетний срок 401 голосом «за» при необходимом 361 голосе.

В предвыборной речи фон дер Ляйен пообещала построить Европейский оборонный союз, чтобы выстоять перед «агрессией России» и «геостратегическим соперничеством с Китаем». Она призвала страны блока больше вкладывать в обороны и создать отдельный европейский оборонный фонд. Оттуда средства будут идти на увеличение мощности ВПК, укрепление морской, сухопутной, воздушной и космической обороны. Чиновница также подчеркнула важность создания единой системы ПВО в регионе.

Опасность недели – Энергетический кризис грозит России из-за криптовалютных ферм

Увлечение майнингом криптовалюты повышает риск энергетического кризиса в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Каждый год криптовалютные фермы потребляют 16 млрд киловатт-часов или почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране. Это снижает «запас» свободной электроэнергии и может вызвать перебои в снабжении жилых районов и промышленных зон, а также повлиять на запуск новых предприятий и инициатив. Неконтролируемый рост потребления электроэнергии уже привел к дефициту мощности в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.

© 2024, РИА «Новый День»

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