«Мусорный» регоператор объявил набор работников на сортировочный завод в Тобольске

Регоператор по обращению с коммунальными отходами, компания «ТЭО», начала набор персонала на строящийся мусоросортировочный завод в Тобольске. Как сообщает пресс-служба регоператора, опытно-промышленная эксплуатация предприятия начнется в августе текущего года.

Максимальная проектная мощность завода составит 40 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. На заводе планируют нанять 120 человек, в «Тюменском экологическом объединении» («ТЭО») ждут резюме как от «квалифицированных специалистов со стажем, так и кандидатов без опыта работы». Приоритетом для предприятия являются сортировщики мусора – комплектованию участков сортировки ТКО будет уделяться «особое внимание».

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова на заседании думы региона говорила, что завод будет введен в эксплуатацию к 1 сентября. Первый секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы Тамара Казанцева ставила под сомнение возможность ввода завода в Тобольске в строй в 2019 году.

Мусоросортировочный завод в Тобольске – второе такое предприятие в Тюменской области. Первый завод был построен в Тюмени и введен в строй в августе 2018 года. Запланирован еще один завод, в Ишиме, но там из-за сложностей с землей проект находится на начальной стадии реализации. Депутатам областной думы даже пришлось принимать поправки в законодательство, чтобы дать «ТЭО» лишние восемь месяцев на реализацию проекта.

Работа мусоросортировочных заводов в Тюменской области и действия компании «ТЭО» как регионального оператора в целом неоднократно становились мишенью для критики. Так, в феврале 2019 года более двух десятков тюменцев, в том числе два депутата областной думы, подали коллективный иск против правительства и губернатора Тюменской области. Они требовали отменить разработанную территориальную схему обращения с коммунальными отходами, указывая на ее многочисленные недостатки. Чиновники выиграли суд, внеся в терсхему изменения за два часа до финального судебного заседания.

В июне лидер движения «Диванные войска города Тюмени» Анатолий Княжев обвинил «ТЭО» в том, что мусор поставляется напрямую на полигон для захоронения, минуя сортировку.Тогда в компании-регоператоре заявили, что «на МСЗ разгружаются все мусоровозы, проезжающие через контрольно-пропускной пункт». В компании сказали, что транзитом следует иная спецтехника, задействованная для ликвидации несанкционированных свалок, осуществляющая подбор прочих, растительных, строительных и других отходов, а также автомобили юридических лиц, которые самостоятельно привозят для захоронения на полигоне отходы IV-V классов опасности, не относящиеся к ТКО – 160-180 мусоровозов в сутки.

«Тюменское экологическое объединение» подконтрольно бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов. Срыв сроков строительства заводов в Ишиме и Тобольске в апреле на совещании в правительстве Тюменской области стал поводом для критики со стороны замгенпрокурора в УрФО Юрия Гулягина.

Уральский полпред Николай Цуканов также обращал внимание на проблемы с сортировкой. Он говорил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом, закапывая отходы из-за отсутствия рынка сбыта.

Тюмень, служба информации

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