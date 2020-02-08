Карантин для китайцев, иностранный заговор от Росселя и школьные проблемы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» по традиции подводит итоги уходящей недели. Главным в повестке остается коронавирус, тем более что на неделе в Екатеринбурге открыли обсерватор для китайцев. Из других важных событий: область наконец-то обрела министра экономики, важное назначение произошло у силовиков, а в популярных екатеринбургских школах снова не хватило мест для всех детей.
Тема недели: коронавирус. Обсервация, карантин и синофобия
В четверг в Екатеринбурге сел последний рейс из Китая. Граждан КНР уже ждали – их автобусами отвезли в санаторий «Бодрость», где они будут находиься под наблюдением 14 дней. Для иностранцев это стало неожиданностью. Гостей санатория, которые не успели пройти курс лечения, выгнали накануне вечером. Россиян, прилетевших тем же рейсом, отправили на домашний карантин – они не должны покидать свои квартиры, но контролировать это никто не будет. На этом рейсе не было никого с признаками простуды, в случае, если посещавшие Китай почувствуют недомогание, их отправят в больницу № 40. С подозрением на инфекцию сейчас там находятся 18 человек, недавно вернувшихся из Китая.
Россиян на домашний карантин, китайцев в охраняемый санаторий
Рейсы из Китая пока приостановлены, РЖД сообщение тоже временно прекратили, но вводятся и другие меры. Граждане Китая, которые арендуют торговые места на рынке «Таганский ряд», с 7 февраля дня будут ежедневно проходить обязательные профилактические медосмотры. Составляются списки лиц, с которыми контактируют китайские арендаторы рынка, индивидуальные предприниматели. Впрочем, посетители рынка от покупок пока не отказываются. Сотрудники рыночного комплекса отмечают, что опасаются инфекции оптовики. Некоторые реализаторы ходят в медицинских масках, чтобы обезопасить себя от заражения.
Таганский ряд: чего боятся покупатели и продавцы
Из-за коронавируса в мире набирает обороты синофобия, неприязнь к китайцам. Съемочная группа «Нового Дня» встретилась со студенткой УрФУ из Китая, она живет в Екатеринбурге уже 5 лет. Лу Цзяцзинь рассказала, что в Екатеринбурге в транспорте и общественных местах на нее не обращают внимания, несмотря на азиатскую внешность. В университете же некоторые друзья начали избегать общения с ней.
Студентка рассказала, как теперь относятся к китайцам
Заявление недели: заграница лишит Россию мальчиков при помощи детского питания
Сенатор Эдуард Россель напугал слушателей традиционных Демидовских чтений, заявив, что импортное детское питание может в перспективе полностью лишить Россию мужчин. «Это страшная вещь. Потому что наука пришла уже к такому достижению, в кавычках, что через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только одни девочки, мальчиков не будет вообще, не надо будет с нами воевать, ничего. Я смотрю уже за родильными домами, и стабильные уже показатели, 10 детишек рождается, и из них 2 парня, 8 девчонок. Я думаю, это неужели нас достали уже?» – заявил бывший губернатор. Впрочем, данные сенатора опровергаются официальной статистикой. В свердловских ЗАГСах подсчитали: мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек.
Еще одно заявление бывшего губернатора касалось олигархов, которые должны, по его мнению, помогать решать государственные задачи. «Пусть президент скажет каждому олигарху: открывай по предприятию в год. Допустим, у нас 200 крупнейших олигархов – это 200 новых предприятий в год», – предложил он.
Назначения недели: министр и следователь
В Свердловской области, наконец, появился министр экономики – вакансия пустовала год. Новый министр Денис Мамонтов приехал из соседнего региона, в Мегионе (ХМАО-Югра) он был вице-мэром. К общению с прессой он пока не стремится. «Не уполномочен ничего комментировать», – заявил он нашему агентству. «Дельный человек, с большим опытом, думаю, он справится», – отметил заместитель губернатора Олег Чемезов. Он знаком с Мамонтовым не первый год: новый министр работал помощником Чемезова, который в то время занимал должность первого вице-премьера правительства ХМАО-Югры.
Другое важное назначение произошло у силовиков. Президент Владимир Путин назначил подполковника юстиции Виктора Обоскалова начальником Четвертого Следственного управления ГСУ СКР. До него управление возглавлял Руслан Ибиев. Отставку ему пророчили еще после трагедии в ХМАО, когда в ДТП попал автобус с детьми, погибли десять человек. Именно его управление вело дела бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и экс-министра госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова.
Цифра недели: 300 детям не хватило мест в школе
Школа № 25 в микрорайоне Мичуринском в Екатеринбурге в этом году не смогла принять 300 детей с первого по одиннадцатый класс из-за нехватки мест. Из них 89 – это первоклашки. Родителям предложили записать детей в школу № 79 – это образовательное учреждение входит в территориальный микроучасток Академического района, вместе со школами № 25, № 16 и № 23. Но есть транспортная проблема – к новой жилой застройке до сих пор не построена дорога. «300 детям мы отказали в 25-й школе. Это катастрофа! Это будет социальный взрыв! Мы должны тоже это понимать. Микрорайон Мичуринский большой, и там действительно много детей», – заявила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.
Видео недели: суды по жутким преступлениям
На этой неделе в судах Екатеринбурга продлевали меру пресечения обвиняемым в двух резонансных преступлениях. В Ленинский районный суд во вторник привезли Алексея Александрова, он обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе. На заседание пришли мамы обеих убитых. Впервые подозреваемого увидела Татьяна Кузнецова – мама Натальи Кузнецовой, за жизнь которой еще неделю боролись врачи. «Я ее в больнице видела, стояла на коленях и просила ее, чтобы она не умирала. В реанимации 24-й больницы ровно неделю была там с ней, но ничем не могла помочь. Пять пуль в голове», – вспоминала Татьяна перед началом заседания. Александров пробудет в СИЗО до 25 мая.
Продление меры пресечения Александрову
В среду продлевали меру пресечения Владимиру Васильеву, который устроил смертельное ДТП на Малышева. Он просил отпустить его под домашний арест. «Новый День» пообщался с отцом Виталия, скончавшегося на месте ДТП пассажира «Лады», в которую на перекрестке влетел Васильев. «Следователь попросила увеличить срок содержания на месяц и 20 дней. Сторона защиты настаивает на том, что он будет находиться дома, и суд может наложить дополнительные запреты, и он это будет соблюдать. Но у меня это вызывает истерический смех. Он, находясь в СИЗО, нарушил запрет, который был установлен правилами распорядка содержания. Он не побоялся его нарушить, решил прилечь отдохнуть днем. А здесь ему суд наложит ограничения, в то время как он находится дома, и он эти ограничения будет соблюдать! Да он в жизни их не будет соблюдать», – рассказал отец погибшего. Васильев останется под стражей до 1 апреля.
Продление меры пресечения Васильеву
Екатеринбург, Светлана Загороднева
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