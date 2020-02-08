Карантин для китайцев, иностранный заговор от Росселя и школьные проблемы: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» по традиции подводит итоги уходящей недели. Главным в повестке остается коронавирус, тем более что на неделе в Екатеринбурге открыли обсерватор для китайцев. Из других важных событий: область наконец-то обрела министра экономики, важное назначение произошло у силовиков, а в популярных екатеринбургских школах снова не хватило мест для всех детей.

Тема недели: коронавирус. Обсервация, карантин и синофобия

В четверг в Екатеринбурге сел последний рейс из Китая. Граждан КНР уже ждали – их автобусами отвезли в санаторий «Бодрость» , где они будут находиься под наблюдением 14 дней. Для иностранцев это стало неожиданностью . Гостей санатория, которые не успели пройти курс лечения, выгнали накануне вечером . Россиян, прилетевших тем же рейсом, отправили на домашний карантин – они не должны покидать свои квартиры, но контролировать это никто не будет. На этом рейсе не было никого с признаками простуды, в случае, если посещавшие Китай почувствуют недомогание, их отправят в больницу № 40. С подозрением на инфекцию сейчас там находятся 18 человек , недавно вернувшихся из Китая.

Россиян на домашний карантин, китайцев в охраняемый санаторий

Рейсы из Китая пока приостановлены, РЖД сообщение тоже временно пр екратили , но вводятся и другие меры. Граждане Китая, которые арендуют торговые места на рынке «Таганский ряд», с 7 февраля дня будут ежедневно проходить обязательные профилактические медосмотры . Составляются списки лиц, с которыми контактируют китайские арендаторы рынка, индивидуальные предприниматели. Впрочем, посетители рынка от покупок пока не отказываются. Сотрудники рыночного комплекса отмечают, что опасаются инфекции оптовики. Некоторые реализаторы ходят в медицинских масках, чтобы обезопасить себя от заражения.

Таганский ряд: чего боятся покупатели и продавцы

Из-за коронавируса в мире набирает обороты синофобия, неприязнь к китайцам. Съемочная группа «Нового Дня» встретилась со студенткой УрФУ из Китая, она живет в Екатеринбурге уже 5 лет. Лу Цзяцзинь рассказала, что в Екатеринбурге в транспорте и общественных местах на нее не обращают внимания, несмотря на азиатскую внешность. В университете же некоторые друзья начали избегать общения с ней.

Студентка рассказала, как теперь относятся к китайцам

Заявление недели: заграница лишит Россию мальчиков при помощи детского питания

Сенатор Эдуард Россель напугал слушателей традиционных Демидовских чтений, заявив, что импортное детское питание может в перспективе полностью лишить Россию мужчин . «Это страшная вещь. Потому что наука пришла уже к такому достижению, в кавычках, что через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только одни девочки, мальчиков не будет вообще, не надо будет с нами воевать, ничего. Я смотрю уже за родильными домами, и стабильные уже показатели, 10 детишек рождается, и из них 2 парня, 8 девчонок. Я думаю, это неужели нас достали уже?» – заявил бывший губернатор. Впрочем, данные сенатора опровергаются официальной статистикой. В свердловских ЗАГСах подсчитали: мальчиков в регионе рождается больше , чем девочек.

Еще одно заявление бывшего губернатора касалось олигархов, которые должны, по его мнению, помогать решать государственные задачи. « Пусть президент скажет каждому олигарху : открывай по предприятию в год. Допустим, у нас 200 крупнейших олигархов – это 200 новых предприятий в год», – предложил он.

Назначения недели: министр и следователь

В Свердловской области, наконец, появился министр экономики – вакансия пустовала год. Новый министр Денис Мамонтов приехал из соседнего региона, в Мегионе (ХМАО-Югра) он был вице-мэром. К общению с прессой он пока не стремится. «Не уполномочен ничего комментировать», – заявил он нашему агентству. «Дельный человек, с большим опытом, думаю, он справится», – отметил заместитель губернатора Олег Чемезов . Он знаком с Мамонтовым не первый год: новый министр работал помощником Чемезова, который в то время занимал должность первого вице-премьера правительства ХМАО-Югры.

Другое важное назначение произошло у силовиков. Президент Владимир Путин назначил подполковника юстиции Виктора Обоскалова начальником Четвертого Следственного управления ГСУ СКР. До него управление возглавлял Руслан Ибиев. Отставку ему пророчили еще после трагедии в ХМАО, когда в ДТП попал автобус с детьми, погибли десять человек. Именно его управление вело дела бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева и экс-министра госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова.

Цифра недели: 300 детям не хватило мест в школе

Школа № 25 в микрорайоне Мичуринском в Екатеринбурге в этом году не смогла принять 300 детей с первого по одиннадцатый класс из-за нехватки мест. Из них 89 – это первоклашки. Родителям предложили записать детей в школу № 79 – это образовательное учреждение входит в территориальный микроучасток Академического района, вместе со школами № 25, № 16 и № 23. Но есть транспортная проблема – к новой жилой застройке до сих пор не построена дорога. « 300 детям мы отказали в 25-й школе. Это катастрофа! Это будет социальный взрыв! Мы должны тоже это понимать. Микрорайон Мичуринский большой, и там действительно много детей», – заявила начальник департамента образования Екатерина Сибирцева.

Видео недели: суды по жутким преступлениям

На этой неделе в судах Екатеринбурга продлевали меру пресечения обвиняемым в двух резонансных преступлениях. В Ленинский районный суд во вторник привезли Алексея Александрова, он обвиняется в убийстве двух девушек на Уктусе. На заседание пришли мамы обеих убитых. Впервые подозреваемого увидела Татьяна Кузнецова – мама Натальи Кузнецовой, за жизнь которой еще неделю боролись врачи. «Я ее в больнице видела, стояла на коленях и просила ее, чтобы она не умирала. В реанимации 24-й больницы ровно неделю была там с ней, но ничем не могла помочь. Пять пуль в голове», – вспоминала Татьяна перед началом заседания. Александров пробудет в СИЗО до 25 мая.

Продление меры пресечения Александрову

В среду продлевали меру пресечения Владимиру Васильеву, который устроил смертельное ДТП на Малышева. Он просил отпустить его под домашний арест. «Новый День» пообщался с отцом Виталия, скончавшегося на месте ДТП пассажира «Лады», в которую на перекрестке влетел Васильев. «Следователь попросила увеличить срок содержания на месяц и 20 дней. Сторона защиты настаивает на том, что он будет находиться дома, и суд может наложить дополнительные запреты, и он это будет соблюдать. Но у меня это вызывает истерический смех. Он, находясь в СИЗО, нарушил запрет, который был установлен правилами распорядка содержания. Он не побоялся его нарушить, решил прилечь отдохнуть днем. А здесь ему суд наложит ограничения, в то время как он находится дома, и он эти ограничения будет соблюдать! Да он в жизни их не будет соблюдать», – рассказал отец погибшего. Васильев останется под стражей до 1 апреля.

Продление меры пресечения Васильеву

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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