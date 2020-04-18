Переезд во время чумы, пасхальный консенсус и парад для ветерана – итоги недели от «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной коронавирусной недели, во время которой депутаты поругались из-за переезда в торговый центр, церковные и светские власти поругались из-за Пасхи, но потом все же пришли к консенсусу, а военные устроили парад Победы прямо под окнами фронтовика, которому нельзя выходить из дома из-за карантина. Обо всем этом и другом, не менее интересном, в обзоре нашего агентства.

За сто

На этой неделе число случаев заражения коронавирусом нового типа перешагнуло за отметку в 100 – к пятнице диагноз был подтвержден у 115 свердловчан, причем 49 пациентов вылечили, они выписаны из больниц. «Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, 13 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное», – уточнили в региональном оперштабе.

К концу недели стало известно и о первом пациенте, который умер от тяжелой пневмонии. 54-летний мужчина из Красноуфимска поздно обратился к врачам, перенося болезнь на ногах. Причем два теста на Covid-19 показали отрицательный результат. Возбудителя вируса нашли только патологоанатомы. «Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия. Он поразил незначительную часть легких. Это даже сейчас не позволяет сделать вывод о том, какое влияние на течение болезни оказал коронавирус», – написал у себя в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев.

Пасхальный консенсус

Начатые в конце прошлой недели препирательства между православными активистами и губернатором по поводу посещения служб в Страстную неделю и особенно – Пасхальной службы – продолжились и в понедельник. Сначала главе региона ответила Екатеринбургская епархия, которая, по сути, обвинила губернатора в том, что он выбрал для инстаграма фотографию, снятую не с того ракурса (в посте Куйвашева был использован снимок из храма святителя Пантелеймона, где верующие действительно стояли слишком близко друг к другу и были без масок). Клирики обнародовали множество других фото, сделанных в этом и других храмах, где прихожане соблюдали меры безопасности, использовали маски и держали дистанцию.

В понедельник в спор вмешался свердловский Роспотребнадзор – его руководитель Дмитрий Козловских подписал постановление о запрете массовых религиозных мероприятий. «Не допускать в срок до 30.04.2020 проведение массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий», – говорилось в документе. В нем было отдельно прописано, что ограничения вводятся «принимая во внимание позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

После этого вице-губернатор Павел Креков объявил о создании особой межведомственной группы, задача которой – максимально обезопасить православных христиан от заражения коронавирусом по время празднования Пасхи. Одним из решений стала трансляция пасхальной службы из храмов – ее будет делать Ростелеком. Об этом договорились на совещании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.

Вскоре митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал паству соблюдать меры предосторожности и выполнить предписания санврачей. «Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни, которое и без того «мало и исполнено болезней и лукавства», как об этом говорит покаянный канон преподобного Андрея Критского», – сказал он в обращении к священнослужителям и мирянам.

В свою очередь, Креков заявил, что санкций в отношении верующих, если они все же захотят пойти в храм, не будет. «Никого никто не собирается арестовывать, разгонять», – подчеркнул он.

Верующие прислушались – в Великую пятницу на богослужениях в двух крупнейших церквях Екатеринбурга, Храме-на-Крови и Святотроицком кафедральном соборе – прихожане действительно соблюдали дистанцию, а многие были в масках.

Переезд во время чумы

Прийти к консенсусу не удалось депутатам Екатеринбургской городской думы, которая на этой неделе неожиданно решила переехать. Решение принял спикер Игорь Володин, который сообщил «Новому Дню», что других вариантов у народных избранников нет. «Мы не можем работать дистанционно – это не предусмотрено регламентом, да и технических средств для этого нет. Поэтому проведем заседание в новом помещении, только так можно соблюсти санитарные нормы. Депутаты будет рассажены на расстоянии полтора метра друг от друга. В зале заседаний проведем дезинфекцию, в комнате для прессы – тоже», – сказал он.

При этом ранее против переезда высказывались 22 депутата ЕГД. Часть из представителей думы посчитала, что пандемия коронавируса – лишь предлог, чтобы все же продавить решение, против которого выступали другие. «Переезжать в шикарные хоромы в такое тяжелое время, тратить десятки миллионов рублей на ремонт, оборудование и прочее – это барство и оторванность от жизни. Да, проведение завтрашней думы в торговом центре подается как мера вынужденная и временная, но все прекрасно понимают, что это лишь слова, за которыми скрываются намерения окончательного переезда. Как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Я категорически против переезда, против бессмысленных и ненужных расходов. Поэтому предлагаю эти площади продать, а деньги – больше 500 миллионов рублей – передать на нужды городской медицины. А если продажа по каким-то причинам невозможна, то передать само помещение горздраву», – предложил депутат Алексей Вихарев.

Интересно, что первое заседание в новом помещении все же состоялось, но спустя несколько минут после открытия собрания перестала работать видеотрансляция из зала. Дискуссия депутатов о мерах поддержки малому бизнесу проходила в итоге в закрытом режиме.

Ваше дело платить

Важное заявление для всех свердловчан на этой неделе сделал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Оказалось, что у акции с отменой пеней за долги по жилищно-коммунальным услугам есть важная оговорка. «Это не значит, что жители освобождаются от оплаты за расходы по ЖКУ. Если после 1 января 2021 года счета не будут оплачен, пени будут насчитаны за весь предыдущий период», – сказал он на пресс-конференции, попросив своевременно платить по квитанциям, чтобы предприятия ЖКХ могли нормально подготовиться к следующему отопительному сезону.

Бессрочка от губернатора

На этой неделе стало известно, что в одном из последних указов губернатора Свердловской области исчезла важная деталь – о том, когда закончится ограничительный режим. «Здравствуйте, действительно, изначально мы вводили режим повышенной готовности до 20 апреля. Очень внимательно следим за ситуацией, прислушиваемся к рекомендациям санитарных врачей. Обстановка меняется, и, хотя ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен бессрочно. Это значит, что действовать он будет до особого решения по его отмене», – написал Куйвашев, отвечая на вопрос подписчицы. Отметим, это сообщение было опубликовано в числе прочих ответов в галерее.

Это спровоцировало массу заявлений, и всего день спустя губернатор переписал указ – и добавил в него дату 30 апреля. Ту же, что в указе президента о нерабочих днях.

Парад для фронтовика

Трогательную акцию устроили военные для фронтовика-артиллериста Михаила Павловича Чечулина.

Они устроили для него персональный парад Победы, который тот смотрел со своего балкона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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