Скандал в обители, вакцина от Covid-19, акцизы на табак и «морской» котик – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Третья неделя сентября ознаменовалась окончанием громкого судебного процесса, началом отопительного сезона, новым витком противостояния отлученного от церкви монаха Сергия и епархии и новостями о вакцине против коронавируса. Об этом и многом другом – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Событие недели: начался отопительный сезон

С 15 сентября, в Свердловской области официально начался отопительный сезон. Как рассказал главный инженер по тепловым сетям Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Шмельков, на первом этапе – с 15 по 22 сентября – подключат все школы, садики, больницы и другие соцобъекты. На следующей неделе планируется запустить тепло практически во все в жилые дома Екатеринбурга. По состоянию на утро четверга, 17 сентября, центральное отопление в Свердловской области было подключено к 19% жилых домов и 45% объектов социальной сферы.

Суд недели: «уктусский стрелок» выступил с последним словом

В Свердловском облсуде подошел к концу громкий судебный процесс по делу Алексея Александрова, которого обвиняют в убийстве двух девушек на Уктусе. Адвокат подсудимого запросил для него повторной психиатрической экспертизы, но суд отказал. Прокурор потребовала для «уктусского стрелка» пожизненного заключения: «Если он освободится, то вернется к тому же самому, но будет более злой, более опытный, и вопросы о его поимке будут отодвинуты на более значительное время. Поэтому я полагаю, что наказание должно быть самым суровым, в виде пожизненного заключения». После прений сторон с последним словом выступил подсудимый – Александров прочитал стихи. После чего суд удалился на совещание. Приговор будет оглашен 29 сентября.

«Уктусский стрелок» читает стихи

Скандал недели: сторонники отца Сергия не пустили в монастырь комиссию из епархии

Противостояние между отлученным от церкви схимонахом Сергием и Екатеринбургской епархией на этой неделе вышло на новый уровень. Епархия создала специальную комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, но, когда члены комиссии приехали в обитель, они не смогли туда попасть: им преградили дорогу суровые прихожане.

Представителей епархии не пускают в монастырь

Цифра недели: область заказала только 1000 доз вакцины от Covid-19

Свердловский минздрав подал заявку в федеральное министерство на поставку вакцины от коронавируса. В обращении в ведомство Михаила Мурашко указано, что регион просит привезти 1000 доз «Гам Ковид Вак». Для сравнения – в регионе предполагается привить от гриппа 2,7 млн человек. «Мы подали заявку на 1000 вакцин, пока не получили их. В первую очередь будут привиты работники здравоохранения и образования», – заявила зам главы свердловского минздрава Елена Чадова. Добавим, что на этой неделе полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил вице-премьера Татьяну Голикову помочь журналистам с вакцинированием от Covid-19.

Фото пресс-службы Минздрава РФ

Курьез недели: «коронавирусные» запреты от работодателей

Предприятия и организации Среднего Урала пытаются приспособиться к существованиям в условиях пандемии, и иногда – весьма странным образом. Например, на одном из муниципальных предприятий Екатеринбурга женщинам и девушкам запретили ходить с распущенными волосами, а в другой организации сотрудникам в свободное время нельзя посещать кафе и театры.



Заявление недели: во время пандемии стали чаще умирать сердечники

В Свердловской области за семь месяцев 2020 года выросла смертность среди людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом «Новому Дню» сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Чадова. «Конечно, связан рост смертности с тем, что была ограничена плановая помощь в поликлиниках. И что была жара в июне и июле. А еще пациенты, которые не вызвали скорую, не обращались к врачу – даже при появлении симптомов инфарктов и инсультов. Когда приезжала скорая помощь, к сожалению, ничего сделать не могла. Психологический страх тоже сыграл свою роль. Со всеми показателями мы будем разбираться, стараться наладить плановую помощь и профилактическую работу», – добавила она.

Видео недели: что думают екатеринбуржцы о повышении акцизов на сигареты

Российский минфин предложил поднять акцизы на сигареты на 20%, чтобы за счет этого восполнить траты госбюджета на борьбу с коронавирусом. При этом, по расчетам ведомства, средняя цена пачки поднимется до 140 рублей уже с 2021 года. Что думают об этом жители Екатеринбурга – смотрите в видео «Нового Дня».

Горожане о повышении цен на сигареты

Фото недели: совместные учения собровцев и таможенников

На этой неделе на территории Белоярского района Свердловской области прошли учения специального отряда быстрого реагирования и кинологической службы таможни. В ходе учебной операции собровцы, чтобы задержать контрабандистов, десантировались с вертолета, останавливали машину метанием светозвуковых гранат и стрельбой из АК-74М холостыми патронами. После задержания автомобиль осматривали кинологи с собаками.

Фестиваль недели: Ural Music Night

На этой неделе в Екатеринбурге состоялся долгожданный Ural Music Night. Ни прохладная погода, ни боязнь коронавируса не помешали горожанам посетить 50 площадок. По данным полиции, фестиваль посетили 70 тысяч зрителей.

Милота недели

Екатеринбурженка Наталья Дикушина подобрала в Крыму котенка, который оказался настоящим приморским жителем – животное любит воду и даже плавает в открытой воде.

Водоплавающий кот

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.20

В Екатеринбурге презентовали официальный логотип Универсиады-2023. / Фестиваль Ural Music Night посетили около 170 тысяч зрителей. / Экс-начальник УМВД Екатеринбурга задержан в Москве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»