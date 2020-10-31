Новые антиковидные ограничения, гигантский оползень и прокуратура в монастыре: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя октября была отмечена новыми, гораздо более суровыми, чем прежде, ограничениями по Covid-19, которые коснулись и таксистов, и рестораторов, и студентов. Одновременно в монастырь к расстриженному схимонаху Сергию наведалась прокуратура, а в отдаленной деревне Верхняя Иленка на востоке области в прямом смысле раскололась земля. Об этом и многом другом – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Тренд недели: детям – каникулы, взрослым – закрытые рестораны, таксистам – непонятные экраны

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые за последние полгода ввел действительно заметные карантинные меры. Начал он со школьников и студентов. Уже в понедельник, 26 октября, губернатор рекомендовал муниципалитетам увеличить продолжительность осенних каникул для школьников до 14 дней – то есть до 9 ноября. Вузам, колледжам и техникумам он рекомендовал с 27 октября перейти в режим дистанционного обучения студентов. Жители Свердловской области отреагировали на очередной антиковидный указ резко, напомнив ему, что ранее он разрешал многотысячные мероприятия и не видел в них опасности.

Тем не менее, уже со 2 ноября и до 31 января 2021 года с разрешения федерального министерства науки уходит на дистант крупнейший вуз Урала – Уральский федеральный университет. «С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удаленно», – постановил Ученый совет.

Следующими жертвами карантинной политики губернатора стали владельцы организаций общепита и развлекательные учреждения: им запретили работать после 23-00. «Подписал указ, о подготовке которого рассказывал вчера. Публикую здесь полностью и прошу отнестись с пониманием – соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом», – написал Евгений Куйвашев в своем инстаграме, где и выложил новый указ. А тем временем специалисты еvent-индустрии Екатеринбурга уже заявили, что готовятся к новогодним корпоративам, которые в этом году могут пройти в необычном формате. «Даже если ужесточат коронавирусные ограничения, народ готов праздновать в лесу, в коттеджах», – рассказали представители рынка.

Но громче всех на нововведения губернатора отреагировали таксисты. Своим последним указом Куйвашев велел за одну ночь установить в каждой машине защитный экран между водителем и пассажирами. Причем как, из чего и за чей счет должен быть установлен этот экран – в указе не уточнялось. Уже в четверг, 29 октября в Екатеринбурге таксисты придумали быстрый и эффектный способ, как это сделать. «Куйвашев че-то придумал, вот и выкручиваемся», – рассказал «Новому Дню» водитель «Яндекс.Go», который намотал пищевую пленку на передние сидения. Он сказал, что ушло около трех метров.

Видео недели: таксисты и министр

Таксисты и министр

Утром в пятницу, 30 октября, водители такси из разных компаний приехали на площадь 1905 года и встали перед зданием мэрии в знак протеста против новых требований к их работе: устанавливать перегородки между водителем и пассажирами. Через какое-то время к таксистам вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Как происходила эмоциональная беседа между крупным чиновником и водителями такси – смотрите на нашем канале. После стихийного сбора на площади министр, таксисты, гаишники и руководители компаний-перевозчиков встретились уже цивилизованно, в доме правительства. Они решили отложить принятие жестких карающих мер на неделю, а также постановили, что защитные экраны не должны быть сделаны из жестких или хрупких материалов, которые могут нанести вред пассажиру при каком-то физическом воздействии на них.

Заявление недели: Екатеринбург – особый город, поэтому собственных денег ему не видать

На фоне коронавирусных новостей отошла на второй план немаловажная тема: верстка бюджета области на 2021 год. Между тем министр финансов Галина Кулаченко недвусмысленно заявила, что львиная доля поступлений от НДФЛ, которую платят жители Екатеринбурга, снова уйдет в область. «Екатеринбург – особый город, у него остается 16% НДФЛ, но с чем это связано? Это связано с тем, что он самообеспечен. У него уровень доходов обеспечивает те расходы, которые предусмотрены, – подчеркнула Кулаченко. – Если, теоретически рассуждая, повысить ему проценты отчисления по НДФЛ, то возникнет проблема по балансировке бюджета области в целом. Потому что мы понимаем, что доходная база у нас распространяется неравномерно. Мы уже неоднократно об этом говорили: это не особая заслуга Екатеринбурга, что в нем налогоплательщиков сосредоточено больше, а просто такой статус».

Скандал недели: люди в погонах в монастыре схиигумена-расстриги

На этой неделе бывшего схимонаха Сергия, отлученного от церкви, вызвали на допрос в следственный комитет по делу об истязаниях детей в Среднеуральском женском монастыре, где до последнего времени тот числился духовником. Сергий не явился. Его адвокаты заявили, что он, будучи гражданином старше 65 лет, находится на самоизоляции.

Проверка в монастыре

В среду, 28 октября, в Среднеуральский женский монастырь, где, вероятно, до сих пор находится бывший схиигумен, нагрянула проверка: представители прокуратуры и Росздравнадзора хотели убедиться, что в обители не оказывается незаконная медицинская помощь. Ни врачей, ни медицинских кабинетов они не нашли. Сам старец им на глаза тоже не попался.

Документ недели: новые правила застройки Екатеринбурга

После нескольких недель скандалов Екатеринбургская дума все же утвердила поправки в муниципальные Правила землепользования и застройки, позволяющие строителям возводить больше недвижимости на одном квадратном метре земли и убрать отступы. За изменения, вызвавшие огромный общественный резонанс, проголосовали 24 депутата, выступили против – пять. Еще один депутат – Александр Колесников не голосовал вовсе, обвинив коллег в нарушении регламента думы. Он громче всех критиковал поправки в ПЗЗ и пенял на «наглый лоббизм» застройщиков, в итоге коллеги объявили его поведение недостойным и пригрозили разбирательством на комиссии по этике.

ЧП недели: в Баженовском сельском поселении разверзлась земля

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Земля вдоль русла реки Иленка в Баженовском сельском поселении на востоке области раскололась еще в конце прошлой недели. Но только в начале этой компетентные специалисты смогли добраться до труднодоступного места ЧП – деревни Верхняя Иленка. Выяснилось, что оползень вдоль берега реки Иленка был вызван береговой эрозией. Протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек составляет 15 метров, до жилого дома 26,6 метра. По мнению комиссии, пока угрозы для жителей деревни нет.

Фото недели: грязь и гололед

На протяжении всей недели из-за снегопада, дождя и резкого перепада температур на улицах Екатеринбурга образовывались попеременно то грязь, то гололед. В мэрии города говорят, что уборочная техника работает постоянно: 380 единиц уже переоборудовали к зиме, 32 машины пока оставили в осеннем варианте для уборки в период оттепели.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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