Новый бюджет, новый митрополит и новые коронавирусные рекорды. Итоги недели от РИА «Новый День»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели. В ее начале депутаты принимали бюджет области на будущий год и отказывали жителям в праве выбирать мэров. На этой же неделе в регион завезли вакцину от коронавируса, который, впрочем, пока продолжил бить антирекорды по числу зараженных и по числу смертей. Кроме того, были анонсированы несколько важных отставок и назначений, а одна ротация даже состоялась. Обо всем этом подробнее в еженедельном обзоре агентства.

Где деньги, Зин?

В начале этой недели заксобрание Свердловской области утвердило проект бюджета на будущий год во втором и третьем чтениях. Как и в прежние годы, он дефицитный. Доходы предполагаются в размере 278,2, млрд рублей, расходы – 318,8 млрд, дефицит, таким образом, на уровне 40 млрд рублей.

Бюджет-2021 будет социально ориентированным. В него заложены траты на здравоохранение, в том числе борьбу с пандемией коронавируса, а также на реализацию национальных проектов. На социалку, в частности, планируется потратить 81,2 млрд рублей, на здравоохранение (это с учетом средств территориального фонда обязательного медстрахования) – 93 млрд. На коронавирусную тему – 620 млн.

Рулить бюджетом, правда, скорее всего, в будущем году будет уже новый министр финансов. На этой неделе появилась информация о возможном уходе Галины Кулаченко с этого поста. По слухам, чиновница покинет минфин еще до конца года, а вот кто станет ее сменщиком – пока неизвестно. Зато называются причины возможной отставки чиновницы, которая приехала в регион летом 2012 года, практически сразу же, как губернатором был назначен Евгений Куйвашев. По информации инсайдеров, Кулаченко не хочет работать с дефицитным бюджетом и давно просит дать ей отставку.

При этом, давая вольную Кулаченко, Куйвашев должен помнить о том, что в 2021 выборном году ему придется доказывать Москве свою эффективность и то, что он контролирует все происходящие в регионе процессы – как социальные, политические, так и экономические.

О техничках и управлении государством

Кроме принятия бюджета на будущий год депутаты заксобрания Свердловской области на этой неделе отклоняли «Народную законодательную инициативу» о возвращении прямых выборов мэра. За проголосовали всего пять депутатов, против – 34, один – воздержался. Аргументов депутатов нашлось множество, в том числе – претензии к тому, что инициатива не доработана, в нее не были внесены необходимые поправки. Впрочем, многие народные избранники решили соригинальничать – аргументы против инициативы, высказанные частью из них, сводились к тому, что народ не особо понимает, кого выбирать.

«Где гарантия, что как в той деревне – не выберут техничку? И что она, бедная, должна делать? Надо серьезно подходить к вопросу», – заявил депутат от «Единой России» Владимир Радаев, очевидно, вспомнив неожиданную победу уборщицы Марины Удгодской, выигравшей на выборах главы сельского поселения в Костромской области.

Новый митрополит

На этой неделе стало известно о решении Священного Синода назначить митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским епископа Бронницкого, викария Святейшего патриарха Московского и всея Руси Евгения (Кульберга). Новый владыка – фигура для Свердловской области знакомая. До середины этого года он был епископом Невьянским и Нижнетагильским.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, в свою очередь, был назначен главой Татарстанской митрополии «с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды». Но прежде, чем он уедет, архиереи проведут совместную службу в Храме-на-Крови. Божественная литургия начнется завтра в 09:00. Трансляцию можно будет увидеть на телеканале «Союз».

Коронавирусные рекорды

В пятницу на этой неделе в Свердловской области был побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – диагноз был подтвержден у 402 человек, а прежний максимум составлял 399 человек. Максимальное число умерших от коронавируса за сутки тоже увеличилось – до 17 человек, антирекорд также был побит в пятницу. Всего в Свердловской области умерли от Covid-19 1179 человек.

При всем этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев пошел на послабления антиковидного режима – с сегодняшнего дня в регионе зрителям разрешили ходить не только на культурно-массовые, но и на физкультурно-спортивные мероприятия. Конечно, с оговорками – в зале болельщиками может быть занято не больше 30% кресел. Вместе с тем, школьников – учеников 6, 7, 8 и 10 классов – оставили на дистанте как минимум до конца года, а кроме того, власти заявили, что из-за роста заболеваемости в этой возрастной категории школьные зимние каникулы могут быть продлены.

Кстати, на этой неделе в Екатеринбург привезли первую массовую партию вакцины Sputnik V – 1000 доз. Ставить ее, по официальной информации, будут только медработникам и сотрудникам сферы образования. До конца года в регион должны поступить еще около 4000 доз. Пока что эта часть вакцинации будет засчитываться как третий, самый массовый этап клинических испытаний, а уже после Нового года прививаться смогут все желающие. В январе в регионе планируют отрыть 19 прививочных пунктов, для тех, кто хочет привиться от коронавируса. Такое заявление на этой неделе сделал вице-губернатор Павел Креков, который также сказал, что вакцинация, скорее всего, будет идти в январе, феврале и марте.

Скандал в суде. Видео недели

Обвиняемые в убийстве устроили скандал

На этой неделе в Свердловском областном суде начался процесс по резонансному делу об убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной. И стартовали слушания со скандала, который устроили обвиняемые – Екатерина Меньщикова и Михаил Федорович. Оба стали заявлять о нарушении своих прав, а также потребовали сменить им адвокатов по назначению. Помимо этого они просили закрыть суд от прессы, хотя еще год назад – напротив – требовали гласности. Но судья отказал в удалении СМИ.

Напомним, Ксения Каторгина была убита 10 октября 2019 года. Девушка собиралась продать свой автомобиль Audi Q5. Как потом выяснилось во время расследования, ей позвонила Меньщикова, представившаяся покупательницей, и попросила приехать к ней и показать машину. После этого Ксения пропала. Ее тело нашли несколько дней спустя, а вскоре задержали и троих подозреваемых – Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и Екатерину Меньщикову. Федорович заявил, что Каторгину убил Ахметвалиев и рассказал, что они планировали лишь оглушить девушку с помощью электрошокера, но в какой-то момент Ахметвалиев достал нож и перерезал ей горло. Прокурор в суде представил другую информацию – он заявил, что Каторгиной было нанесено не менее 14 ран, из них половину – в область бедра – нанесла Меньщикова, остальные, в область груди, – Ахметвалиев.

В ходе заседаний, которые шли на этой неделе, вскрылись и новые факты о преступлениях, которые могли быть совершены троицей. Незадолго до того, как была убита Ксения Каторгина, в начале сентября 2019 года, они похитили мать Меньщиковой. По версии следствия, они вывезли ее в сад, показали выкопанную яму и потребовали сообщить, где она хранит деньги. При этом дочь не меньше четырех раз ударила мать по голове металлической кастрюлей. Испугавшись, женщина сообщила о наличии у нее денежных средств в размере 320 тыс. рублей, находящихся на счете в банке. Правда, потом ей удалось сбежать домой и сообщить о происшествии в полицию.

Добавим, что Ахметвалиеву и Федоровичу грозит пожизненное лишение свободы, а Меньщиковой – 20 лет лишения свободы. Все трое находятся в СИЗО – как минимум до 27 мая 2021 года – по решению суда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 12.12.20

Боксер Мехонцев возмутился вручением ордена Александра Невского Губерниеву. / В Екатеринбурге ищут пропавшую 15-летнюю девочку. / В Тагиле внук изнасиловал свою 82-летнюю бабушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»