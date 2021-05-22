Пожары, поножовщина и снятый флаг: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция подводит итоги завершившейся рабочей пятидневки. Она была жаркой, как в прямом, так и переносном смысле. Случилось очень много пожаров, горел и лес, и жилые дома. Самым громким политическим событием стало закрытие Генконсульства США. А прокуратура обнародовала настоящую причину смерти медведя Умки.

Тренд недели: пожары



Пожары в частном секторе начались еще с выходных: сначала до утра тушили крупный пожар на улице Учителей, потом загорелись 13 домов в СНТ «Луч». Позже стало известно, что причиной этого пожара могло стать баловство детей.

В понедельник загорелись сразу три жилых дома на улице Орловская. На следующий день горели дома в СНТ «Визовец-5», погибли два человека, муж и жена.

В это же время бушевали лесные пожары. Самая критичная обстановка оказалась в Тюменской области, в начале недели даже перекрывали Тюменский тракт. Близ Челябинского тракта горел лес в районе поселка Полевой. В целом же по области в этом году леса сгорело в 10 раз больше, чем годом ранее. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов обещает запретить всем людям вообще выходить в лес.

Заявление недели: названа причина смерти медведя Умки



Прокуратура обнародовала итоги вскрытия медведя Умки, который скончался 20 апреля в зоопарке. Сотрудники зоопарка говорили, что в его желудке был найден детский мячик, он умер от этого. Однако экспертиза указала на другую причину. Смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг, у животного был рак печени.

В ответ на это в зоопарке сообщили, что онкология протекала незаметно, по мнению представителя зоопарка Екатерины Уваровой, проглоченный Умкой мячик не был основной причиной его гибели, но послужил способствующим фактором.

Криминал недели: поножовщина в парке



В понедельник днем в сквере у железнодорожного вокзала мужчина зарезал трех человек. Как позднее выяснилось, они вместе выпивали. Личность нападавшего установили быстро, это ранее не судимый и безработный житель Туринского района, его фамилия Кукушкин. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» – он кидался с ножом на полицейских.

Однако суда, вероятно, не будет. Убийца скончался в больнице: он сам получил ножевые ранения, а также огнестрельное, в него стреляли полицейские при задержании.

Поножовщина в сквере

Фото недели: с Генконсульства США сняли флаг

В Екатеринбурге закрылось Генконсульство США. Еще с 1 апреля там приостановили выдачу виз и оказание консульских услуг. А на этой неделе Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу попрощалась с городом и сообщила, что возвращается домой. В тот же день американский флаг перед зданием консульства был снят. Оповещающие таблички пока находятся на внешней стороне здания бывшего консульства, но и их уберут.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.21

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