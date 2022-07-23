Новые санкции, аукцион с молоточком и пожар на свалке: итоги недели от РИА «Новый День»

Завершается очередная июльская неделя. Политики готовились к выборам и несли документы в избирком, Евросоюз вводил новые санкции против бизнесменов и политиков, чиновники проводили первый на Урале аукцион по реновации – об этом и других самых значимых событиях в нашем выпуске «Итогов Нового дня».

О политике

Кандидаты в губернаторы на этой неделе относят в избирком данные о выдвижении. Вместе с подписями муниципальных депутатов на этом этапе кандидаты называют имена трех человек, из которых они в случае победы выберут нового члена Совета Федерации от исполнительной власти. Мы узнали, кого они видят в кресле сенаторов .

А в муниципалитетах подходит к завершению выдвижение кандидатов в депутаты местных дум . В кампании намерены участвовать не только представители четырех старейших партий, но и новички, и даже внепарламентская оппозиция.

Об экономике

Западные санкции значительно повлияли на внешние торговые связи уральских предприятий. Теперь наш главный партнер – Узбекистан . Кстати, в Свердловскую область уже поступают товары по параллельному импорту. Главный уральский таможенник рассказал об этом, о контрафактной продукции и чем они друг от друга отличаются.

Кроме того, на этой неделе налоговая опубликовала данные о количестве предприятий Свердловской области, включенных в реестр малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым месяцем их стало на 11 тысяч меньше. Уполномоченный по защите правд предпринимателей Елена Артюх назвала это «технической историей» и сказала, что сама к этому спокойно относится.

О санкциях

Евросоюз ввел новые санкции против российских политиков и бизнесменов. И в нем оказались два уральца. Депутат Виктор Бабенко попал в список из-за футболке с буквой Z, а еще его назвали «ключевым региональным политиком» .

Андрей Козицын также оказался в новом санкционном списке ЕС, но по другой причине – как гендиректор УГМК, «одной из компаний, обеспечивающих существенный источник дохода для Правительства Российской Федерации». Правда, за пару дней до этого он успел оставить пост гендиректора компании. Эксперты сходятся во мнении, что на работе холдинга решение ЕС никак не скажется – нашу медь нечем заменить. «Новый День» подсчитал, сколько всего уральских чиновников и бизнесменов стали персонами нон-грата в западных странах после 24 февраля 2022 года.

О реновации

В Екатеринбурге прошел первый аукцион по праву застройки земельных участков. Стартовая цена взлетела в десятки раз . Самый дорогой участок выкупили по цене в 200 раз выше стартовой. Причем это был аукцион с «молоточком», проходил в мэрии. Все последующие же будут только в онлайне – в том числе и потому, что офлайн-аукционы занимают много времени.

О горящей свалке

В четверг загорелся мусорный полигон в промзоне Березовского. Это несанкционированная свалка, которая не была включена в госреестр мест, куда можно законно свозить твердые бытовые отходы. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров, с открытым горением справились только к утру следующего дня. Роспотребнадзор мониторил качество воздуха неподалеку от пожара – ничего превышающего нормы в воздухе не нашли.

Горит свалка в Березовском

О летнем

На этой неделе жара несколько отступила, горожане могут передохнуть. И заодно вспомнить, как сохранить свое здоровье в следующий период безумно солнечных дней. Это важно – 28 человек в Екатеринбурге пострадали от теплового удара .

Осторожнее стоит быть и на природе. Стало известно уже о двух погибших на Урале от клещевого вирусного энцефалита . В обоих случаях люди поздно обратились за медицинской помощью.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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