Юбилей метеорита, повышение стоимости проезда и целительные силы председателя Екатеринбургской думы. Итоги недели

Эта неделя пролетела незаметно, но она оставила за собой много ярких и запоминающихся событий. Например, в Москве задержали с признаками опьянения замдиректора УЗГА, в «Радуга Парке» посетитель всех напугал, начав резать себя осколком, а Игорь Володин рассказал нам о своих экстраординарных способностях. Подробнее читайте в обзоре итогов недели «Нового Дня».

Событие недели: 10 лет со дня падения метеорита на Урал

Исполнилось ровно 10 лет со дня, когда рухнул челябинский метеорит. Это случилось 15 февраля 2013 года. Ударной волной было повреждено 4 тысячи 715 зданий, в том числе 3 тысячи 724 жилых домов в 10 городах и районах Южного Урала.

В честь этого юбилея в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, на которой ученые рассказали, как челябинский метеорит изменил отношение к планетарной защите.

10 лет назад на Урале упал метеорит

Задержание недели: нам МКАД поймали пьяного замдиректора УЗГА

Заместитель директора Уральского завода гражданской авиации Сергей Голованов устроил ДТП на МКАД, попытался скрыться от полиции, но врезался в отбойник. Журналистам при этом он заявил, что плохо себя чувствует, заболел.

Мистика недели: экстрасенсорные способности спикера ЕГД Володина

Игорь Володин дал большое интервью РИА «Новый День». Он рассказал нашему корреспонденту о грядущих выборах, поддержке СВО, а также о своем увлечении альтернативной медициной. Володин отметил, что ведет здоровый образ жизни, а эзотерикой занимается в свободное время. И даже проводит занятия. «Я прошел обучение рейки, сдал первую и вторую ступень. Применяю только на себе и своих родственниках. Могу и на чужих людях, если они сами попросят», – поделился он.

Треш недели: в ТЦ «Радуга Парк» задержали мужчину, который порезал себя осколком

Случилось это в понедельник вечером. Очевидцы сообщили, что гражданин сначала молча сидел, а потом начал буянить. Он разбил стекло, взял осколок и начал резать себе горло. Охранники схватили дебошира и передали сотрудникам Росгвардии.

Видео недели: как распознать лжегазовика

На этой неделе газовики и сотрудники МЧС провели вместе с журналистами рейд. Специалисты показали, как проводится проверка газового оборудования и дали инструкцию по выявлению аферистов, которые выдают себя за сотрудников газовой службы и МЧС.

С понедельника в Екатеринбурге вырастет стоимость проезда

В пятницу об этом сообщил замглавы города Алексей Бубнов. А вот тарифы Е-карты изменятся с 1 марта, но пока неизвестно, как именно это произойдет.

Как следует из постановления, одна поездка по Е-карте будет стоить 31 рубль, для студентов – 29,50 рубля, для школьников – 28,50 рубля. Электронный проездной на все виды транспорта на месяц будет стоить 2600 рублей для граждан без льгот, 1700 – для студентов, 1100 – для школьников.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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