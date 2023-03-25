Весенний лайфхак от вице-мэра, декларации депутатов и арест бизнесмена из 90-х: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

РИА «Новый День» подводит итоги очередной рабочей недели. В Екатеринбург пришла настоящая весна; вице-мэр Алексей Бубнов дал горожанам совет, как справиться с сезонными неудобствами; депутаты гордумы высказались об отмене публикации деклараций о доходах. Об этом и не только – в нашем обзоре.

Тема недели: весна пришла

На этой неделе в Свердловской области наступила уже настоящая, а не календарная весна. В регионе закрываются ледовые переправы, для безаварийного пропуска паводковых вод начинают распиливать лед. В Екатеринбург после зимнего перерыва вернулись самокаты. Сотрудники МЧС ловят нарушителей, которые выходят на тающий лед. Синоптики рассказали о погоде на апрель и на лето. Коммунальщики начали борьбу с традиционной весенней грязью.

Заявление недели: не ходить в белой обуви

С весной связано и заявление недели. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, как пережить сезонную грязь в городе. «Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – сказал он.

Опрос недели: депутаты ЕГД – о своих доходах

На этой неделе комиссия по безопасности ЕГД одобрила проект решения, разрешающий муниципальным депутатам не публиковать свои сведения о доходах. «Новый День» спросил у городских народных избранников, как они относятся к новациям и готовы ли по-прежнему открыто рассказывать о своем финансовом состоянии, чтобы сохранить доверие жителей.

Арест недели: Малик Гайсин

На этой неделе стало известно, что имеющий скандальную славу уральский бизнесмен из 1990-х Малик Гайсин помещен под домашний арест до 13 мая. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По неофициальной версии, предприятие Гайсина не справилось с оборонным заказом.



ЧП недели: пожар в «Надином ковчеге»

На этой неделе в приюте для бездомных животных «Надин Ковчег» произошел крупный пожар. Сгорели все жилые помещения, вольеры, домики кошек. В огне погибла половина кошек и собак.

Трагедия недели: самоубийство школьника

В пятницу стало известно о жутком случае в Ирбите. Покончил с собой 14-летний мальчик. Он внезапно ушел из школы, но до квартиры не дошел. Перед трагедией он отправил сообщение своей маме, в котором попросил прощения за плохие оценки. Между тем в свердловских школах полицейские совместно с психотерапевтами стали читать лекции родителям подростков для профилактики суицидов школьников.

Фото недели:

В Екатеринбургском зоопарке вышли из зимней спячки медведи. Правда, пока они еще не очень активны и большую часть времени проводят в берлогах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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