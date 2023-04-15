Яйца в вине, апрельский снег и насилие в закрытой школе. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя запомнилась погодными качелями и жуткой историей из закрытой спецшколы для подростков. О самых важных и интересных событиях пятидневки – в нашем обзоре.

Пожароопасный сезон

С 15 апреля в Свердловской области нельзя разводить костры и жарить шашлыки на природе. В этом году из-за теплой весенней погоды сезон лесных пожаров наступил раньше обычного. Чаще всего возгорания начинаются из-за пала сухой травы.

Снежный четверг

Уральская погода преподнесла сюрприз 13 апреля. Резкое похолодание и снегопад сначала накрыли северные города Свердловской области, а затем внезапная зима добралась до Екатеринбурга. В городе взлетели цены на такси. Гололед на дорогах спровоцировал десятки аварий, в том числе с жертвами.

Издевательства и насилие в закрытой школе

В Екатеринбурге разразился скандал из-за жестоких порядков в закрытой школе № 124, где обучаются трудные подростки. Воспитанники пожаловались на постоянные издевательства и сексуальное насилие со стороны двух 15-летних учащихся. Причем такое поведение поощрял педагог спецшколы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В пятницу суд заключил под арест одного из подозреваемых подростков. Второй зачинщик скрылся. Директор школы с 14 апреля отстранен от работы.

Инцидент в екатеринбургском метро

В понедельник в екатеринбургской подземке более часа было остановлено движение поездов из-за несчастного случая. На станции «Площадь 1905 года» 19-летний парень на платформе потерял сознание и упал на рельсы. Он выжил, но получил серьезную травму головы. Молодого человека госпитализировали на скорой.

Екатеринбургские депутаты утвердили новую схему выборов

Дума Екатеринбурга буднично утвердила новую схему выборов, по которой сокращается количество партийных депутатов в представительном органе. Оппозиционные партии пытались бунтовать против реформы, но смогли наскрести только пять протестных голосов. Следующим этапом кампании станет нарезка избирательных округов. Выборы нового состава ЕГД состоятся 10 сентября.

Первый случай клещевого энцефалита в 2023 году

Более 300 свердловчан уже пострадали от укусов клещей. Один из них заболел клещевым энцефалитом. Мужчина из Березовского округа не был привит, а после укуса не стал сдавать клеща на исследование. Также в этом году уже есть первый случай боррелиоза – диагноз подтвердили у 8-летнегом мальчика.

Пасха: новый способ красить яйца

В воскресенье, 16 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В этом году пользователи соцсетей пробуют необычный рецепт покраски яиц – с помощью вина. Съемочная группа «Нового Дня» на собственном опыте проверила этот интернет-тренд.

Красим яйца

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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