Итоги пожаров, приговор Ройзману и откровения экс-министра экономики – итоги недели от «Нового Дня»

Завершается очередная майская неделя. Повестка выдалась горячей: продолжили бушевать лесные пожары и уже известны предварительные потери от них, шли резонансные уголовные дела, политики делали внезапные заявления. Кратко о случившемся – в еженедельном обзоре.

Природные пожары: первые итоги

На Урале продолжают гореть леса, всего в УрФО огонь, перекинувшийся от природных очагов, уничтожил более 800 домов. В Свердловской области ситуация остается тяжелой, хотя сокращается и площадь пожаров, и количество горящих участков леса. Уже возбуждено 34 уголовных дела по фактам ландшафтных пожаров, из них 26 – по пожарам в лесах. Четыре фигуранта установлены. По предварительным подсчетам, ущерб составит около 4 млрд рублей.

А вот на здоровье уральцев, если верить минздраву, запах гари и вредные примеси в воздухе повлияли слабо. По словам замминистра Дениса Демидова , большого количества обратившихся с ухудшением состояния нет.

Спойлер недели: капсула времени

В исторический День города должны вскрыть капсулу времени, которую жители Свердловска заложили в день празднования его 250-летия. Но теперь уже не секрет, что именно там лежит.

Об этом рассказали сотрудники музея истории Екатеринбурга. Что в капсуле, узнать можно в этом тексте.

Суд недели: Ройзмана* признали виновным

Закончился суд над Евгением Ройзманом – его признали виновным в повторной дискредитации ВС РФ. Бывший мэр Екатеринбурга заплатит штраф в 260 тысяч рублей, как и просил прокурор.

В дни заседаний у здания суда собирались десятки сочувствующих, поддержать экс-мэра Екатеринбурга решили известные личности: журналист Дмитрий Муратов , который в 2021 году получил Нобелевскую премию мира, приехал лично, Алла Пугачева прислала характеристику (которую, впрочем, суд решил не учитывать), также положительные характеристики написали актер Вениамин Смехов, драматург Николай Коляда и другие.

Заявление недели: стагфляция и остатки рыночной экономики

Более 2500 тысяч участников собрал в Екатеринбурге всероссийский мультиформатный финансовый форум «Финмаркет». Одним из самых ярких спикеров был первый министр экономики в новой истории России, доктор экономических наук Андрей Нечаев.

«Благодаря остаткам рыночной экономики России удалось лучше преодолеть те вызовы, которые она сейчас испытывает. После начала конфликта в 2022 году эксперты предсказывали, что падение экономики составит 8-10% ВВП, но официально ВВП упал на 2,1%, за исключением нескольких отраслей. Можно говорить о крахе в автомобилестроении, вагоно- и станкостроении, выпуске стройматериалов и так далее», – отметил он. Как Россия попала в стагфляцию, почему официальная инфляция такая позитивная и что происходит в других странах, рассказал экономист.

Событие недели: «Ночь музеев»

Сегодня, в субботу, в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев». Всего будет работать 140 площадок. Кроме традиционных экскурсий по экспозициям, будут концерты, кулинарные мастер-классы, театральные перформансы, погружение в дополненную реальность и многое другое. «Новый День» выбрал несколько интересных локаций , на которые стоит обратить внимание.

А еще в выходные должна была состояться «Майская прогулка», но ее отменили из-за лесных пожаров. Предварительная дата проведения – 4 июня.

Екатеринбург, Светлана Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»