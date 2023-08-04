Бэкграунд – не главное: почему действующих депутатов не пустили на выборы

В Екатеринбурге подходит к концу регистрация кандидатов на выборах депутатов городской думы VIII созыва. И если кандидаты от политических партий прошли этот этап практически без потерь, то многие самовыдвиженцы потерпели неудачу, в том числе и люди опытные, имеющие за плечами годы депутатской работы.

Как уже сообщал «Новый День», Верх-Исетская ТИК отказа ла в регистрации старожилу гордумы Ире Овчинниковой (округ № 4). Не получилось стать зарегистрированными кандидатами у депутата от КПРФ Эдуарда Мансурова (округ № 17) и у бывшего депутата от СР Александра Смолина (округ № 13). Сегодня вечером с вероятностью 99% откажут депутатам Александру Караваеву (СР) и экс-коммунисту Андрею Пирожкову (рабочая группа избиркома уже нашла основания для такого решения).

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин заявил «Новому Дню», что за неудачами опытных политиков стоит комплекс причин. Эксперт отметил, что депутаты, о которых идет речь, пошли на выборы самовыдвиженцами, так как не смогли прикрепиться к какому-то партийному бренду. Напомним, конкуренция за проходные места в партийных списках усилилась, когда изменились правила игры – число «списочных» мандатов сократилось с 25 до 10. Тем, кто не преуспел в переговорах с партиями, ничего не оставалось, как выдвинуться самим. А при регистрации через сбор подписей всегда есть элемент риска. Даже если отказ в регистрации удастся оспорить в суде – кандидат потеряет драгоценное время на агитацию.

Анатолий Гагарин также считает, что скандальные истории из прошлого опальных депутатов (например, неудачная работа Караваева в Фонде капремонта или неоднозначные высказывания Пирожкова о сталинских репрессиях) не играли решающей роли в том, что партии не захотели видеть их под своими флагами: «У нас много эпатажных политиков, много и тех, кто не очень успешен в бизнесе, но это не всегда препятствие для вхождения в партийный список. Бэкграунд не всегда имеет решающую роль. Здесь прежде всего важен критерий надежности и договороспособности. Если политик выбирает определенную сторону, он должен соблюдать договоренности». В целом же, считает эксперт, политики, которые даже с мандатом не смогли обрести электоральную поддержку, имеют достаточно бледный вид. Тогда как команда мэра Алексея Орлова показывает на этом этапе хороший результат.

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин напоминает, что сбор подписей – очень сложная и трудоемкая процедура. «Этот институт для того и существует, чтобы не допускать нежелательных кандидатов. Не то чтобы такие решения принимают с какого-то особого зла. Просто сдать идеальные подписи действительно очень сложно. Если раньше можно было вместо подписей внести денежный залог, более того, если кандидат набирал на выборах более 3% голосов – его возвращали, то теперь этого нет. И мы знаем сотни примеров, когда кандидатов-самовыдвиженцев не допускали до выборов. Хотя это не значит, что пройти этап невозможно. Например, у общественника Валерия Черкашина это получилось. Для этого есть много инструментов, вплоть до того, что каждого избирателя, поставившего подпись, проводят через нотариат. Да, это дорого, хлопотно, но в принципе возможно», – считает Мошкин.

Напомним, по одномандатным округам в гордуму Екатеринбурга выдвинулись 189 кандидатов. По большинству из них уже приняты решения о регистрации либо отказе в ней. Окончательный список участников сентябрьских выборов будет известен вначале следующей недели.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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