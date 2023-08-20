Екатеринбург-300, война баннеров и испорченный отпуск: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Главным событием недели в Екатеринбурге ожидаемо стал 300-летний юбилей города. Но были и другие. Кандидаты в гордуму начали «войну баннеров», а туристы сутками ждали в аэропортах вылета к месту отдыха. Об этом и другом – подробнее в обзоре «Нового Дня».

Событие недели: 300-летие Екатеринбурга

Юбилейные мероприятия начались задолго до выходных. Так, в среду состоялось торжественное открытие подземного перехода под проспектом Ленина (перехода Виктора Цоя) после реконструкции: здесь появились арт-объекты и цитаты, связанные не только с Цоем, но и с группами Свердловского рок-клуба.

На следующий день в Екатеринбурге презентовали световое шоу на фасаде мэрии, посвященное 300-летию города.

В пятницу в Историческом сквере достали капсулу времени 1973 года. Рабочие сняли чугунную крышку железобетонного колодца и подняли запечатанный металлический контейнер. Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев рассказал, как и когда будут вскрывать капсулу.

Также 18 августа выбрали победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург – 2023». Ею стала 21-летняя Александра Кузнецова.

Основным днем торжеств стало 19 августа. В 11 часов многотысячная колонна горожан прошла по проспекту Ленина от Московской до площади Труда c картонными символами районов. Затем руководители города и области возложили цветы к памятнику отцам-основателям Екатеринбурга.

В течение дня Центр города был заполнен сотнями тысяч гуляющих людей. Площадок было столько, что каждый смог найти для себя что-то интересное.

Екатеринбург-300

Вечером в Историческом сквере состоялся гала-концерт, на котором выступили певица Валерия, Хор Турецкого и проект «Симфоническое «Кино».

После окончания всех концертных программ юбилей завершился сразу тремя фейерверками – на берегу Городского пруда, в Академическом районе и на Уралмаше. По предварительным данным, на празднике гуляли около 1,2 млн человек.

Политика недели: «война баннеров»

Меньше чем за месяц до выборов в ЕГД на улицах Екатеринбурга обострилась конкурентная борьба. В начале недели стало известно о появлении предвыборной агитации без указания выходных данных. На плакатах были фотографии главы Екатеринбурга и первого номера в списке «Единой России» Алексея Орлова в компании кандидатов от других партий – «яблочника» Константина Киселева, коммунистов Романа Ступникова и Виктории Ивачевой. Все участники выборов от плакатов открестились.

Затем появились листовки, выпущенные от имени СРЗП. На них был изображен «демонизированный» коллаж из портретов первого секретаря обкома КПРФ депутата заксо Александра Ивачева и его супруги – депутата ЕГД Виктории Ивачевой. Подпись на листовке гласит: «Муж и жена – одна сатана. Справедливая Россия против семейных кланов!» авторов затеи также не нашли.

Кроме того, на этой неделе было совершено нападение на агитационный автомобиль «Справедливой России – за правду». Виновников ищут.

Разочарование недели: Red Wings

Не повезло на этой неделе уральским туристам, которые решили слетать на отдых в Турцию авиакомпанией Red Wings. С 12 по 14 августа пассажиры не могли вылететь из аэропортов, им приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. возбудить в отношении авиакомпании уголовное дело.

Сюрприз недели: трамвай в Академическом

16 августа жителей Академического ждал сюрприз: первый трамвай проехал от кольца на улице Волгоградской до конечной остановки. Правда, это был только пуско-наладочный вагон. Настоящего запуска общественного транспорта должно придется подождать еще несколько месяцев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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