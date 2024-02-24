Скандальная вечеринка в Доме офицеров, арест гражданки США и кадровый голод. Итоги недели от РИА «Новый День»

Короткая рабочая неделя запомнилась громким скандалом с БДСМ-вечеринками в Екатеринбурге и операцией ФСБ по задержанию женщины с двойным гражданством. О самых важных и интересных событиях Свердловской области – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Скандал с «голой вечеринкой» в Доме офицеров

Патриотические активисты пожаловались в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ на проведение БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге. Как оказалось, две из них состоялись в ноябре прошлого года в Окружном доме офицеров. Когда это стало известно, заместитель директора ОДО Георгий Подкорытов уволился по собственному желанию. Вечеринки с подобной тематикой проходили и в других местах – в начале февраля полицейские нагрянули с рейдом в клуб «Фабрика». За одним из столиков в этот момент находился декан факультета журналистики Иван Некрасов. Кадры оперативной съемки МВД были использованы в сюжете федерального телеканала, что и вызвало скандал.

В Екатеринбурге арестовали женщину с американским паспортом за донаты Украине

В Екатеринбурге задержали 33-летнюю женщину с двойным гражданством – России и США. Ее подозревают в госизмене. По версии ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Возбуждено уголовное дело, обвиняемая арестована.

На уральских предприятиях растет дефицит кадров

Более 75% руководителей предприятий и бизнеса в Свердловской области заявили о нехватке квалифицированных специалистов в 2023 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Власти ищут разные пути, чтобы решить проблему. Один из них – привлекать на предприятия осужденных за нетяжкие преступления. По данным ГУФСИН, арестанты смогут работать операторами станков, водителями, электросварщиками, трактористами, наладчиками, фрезеровщиками, портными.

Потери: Владимир Макеранец и Игорь Сычев

На этой неделе стало известно о смерти двух знаковых личностей на Урале. 20 февраля скончался кинорежиссер и глава свердловского отделения Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец, ему было 76 лет. Церемония прощания с ним прошла в Доме кино.

21 февраля в больнице от инсульта умер бизнесмен Игорь Сычев. Он был владельцем изданий «МК-Урал» и «Вечерние ведомости», а в прошлом – участником ОПС «Уралмаш». Об Игоре Сычеве, чья биография была довольно противоречивой, высказался известный в городе адвокат Сергей Колосовский.

Самый милый скунс Екатеринбурга

В честь 23 Февраля в екатеринбургском зоопарке выбрали очередного зоомистера. В этом году им стал скунс Мирон. Сотрудники зоопарка рассказали, чем примечателен зверек: «Мирон легко идет на контакт, по-своему общается. Он вообще довольно покладистый самец, не конфликтен и непритязателен. В еде также без претензий – с удовольствием поедает овощи, фрукты, рыбу, живой корм. Особенно любит насекомых и фрукты».

Скунс в зоопарке

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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