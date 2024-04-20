Извинения на камеру, отправка на СВО и самокатные дела. Итоги недели «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели: кто из известных уральцев на этой неделе отправился на СВО, а кто вернулся и получил «скидку» в суде? Почему Екатеринбург тянет вниз всю область? Как резкое потепление повлияло на криминальную повестку? Об этом и другом, не менее интересном, в обзоре «Нового Дня».

Депутат – на СВО, десантник – в суд

На этой неделе стало известно, что в зону СВО снова отправляется анестезиолог-реаниматолог Территориального центра медицины катастроф и депутат Станислав Киселев. Он отбыл 19 апреля. Мандат при этом сдавать не стал. Для Киселева это уже не первая командировка на СВО, ранее он принимал участие в спецоперации в добровольческом отряде.

Другой известный уралец, также некоторое время пробывший на СВО, глава уральских десантников Евгений Тетерин на этой неделе был осужден за посредничество при получении взятки и приговорен к 9 годам колонии, но был освобожден от наказания за службу на СВО (ст. 80.2 УК РФ «В связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время»). Защита будет обжаловать приговор, так как Тетерин не признает своей вины.

При этом в конце недели Тетерин снова попал в повестку, угодив в ДТП. Он ехал на белом «Лексусе» по улице Белинского, машина врезалась в мотоцикл. Позднее стало известно, что главный уральский десантник ехал на пассажирском сиденье, а вина в аварии, скорее всего, вообще лежит на мотоциклисте – на записи с камер видеонаблюдения видно, что двухколесный заехал на полосу для движения общественного транспорта и стал разгоняться в тот момент, когда «Лексус» поворачивал по правилам направо.

Активизироваться не удается

По-прежнему невысокие результаты в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства демонстрирует Екатеринбург. Уральской столице пока не удается активизироваться, чтобы получить федеральное финансирование на реконструкцию одного из восьми парков. Остается менее двух недель, чтобы собрать еще порядка полутора сотен тысяч голосов екатеринбуржцев старше 14 лет.

Помимо того, что сам Екатеринбург может лишиться федеральных денег на парк (так уже было в прошлом году), уральская столица тянет вниз показатели всего региона, которому тоже нужно отчитаться за суммарный KPI по области.

Приближение лета

На этой неделе чувствовалось – лето скоро. На Урал пришло долгожданное тепло, воздух днем прогревается до 20 градусов и выше. Правда, не везде, на севере области, например, еще в пятницу прошли очень сильные снегопады, и ГИБДД пришлось выходить на дополнительное патрулирование трасс.

В центральной же части области уральцы заметили подснежники, а предприимчивые граждане стали продавать свежую крапиву.

Из минусов – проснулись не только клещи (покусанных ими уже больше 180 человек), но и гадюки. Также есть случаи падения детей из окна – например, в Березовском.

Кроме того, неожиданно теплая весна повлияла на любителей устроить пикник под окнами чужих домов. Местного жителя, который у пивного круглосуточного магазина устроил ночной дебош и нелестно отзывался о полиции, нашли сотрудники МВД – и попросили объясниться.

Дела самокатные

С наступлением тепла в Екатеринбург вернулись кикшеринговые сервисы, и в городе начались инциденты с водителями электросамокатов. Так, 15-летний подросток сбил на тротуаре 8-летнего мальчика, которому потребовалась помощь врачей ДГКБ № 9. Историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело по этому инциденту.

Про самокаты говорили и чиновники мэрии. Так, вице-мэр Алексей Бубнов в беседе с «Новым Днем» признался, что и сам любит электросамокаты как вид городского транспорта, и даже накатал на них больше 450 километров по городу, правда, что делать с нарушителями, кроме как штрафовать, он не знает.

Прощание «Автомобилиста»

На этой неделе выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина хоккейный клуб «Автомобилист», который впервые в своей истории дошел до полуфинала борьбы за главный трофей лиги. В седьмом матче екатеринбуржцы уступили магнитогорскому «Металлургу», став обладателями бронзы.

В конце недели команда устроила традиционное завершение сезона, встретившись с болельщиками на льду родной арены «Уралец». Директор клуба Максим Рябков уточнил, что на ней «Автомобилисту» осталось играть недолго, уже с середины следующего сезона, в январе 2025 года, матчи будут проходить на новой ледовой арене УГМК, построенной на месте снесенной телебашни.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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