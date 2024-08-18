Подарки на 301-летие, помощь Курску и грязная вода в Полевском. Итоги недели от РИА «Новый День»

Минувшая рабочая неделя завершилась празднованием Дня города в Екатеринбурге. Но помимо торжеств были и тревожные новости. О самых важных событиях в городе и области – в нашем обзоре.

301-летний Екатеринбург

17 августа Екатеринбург отметил День города – не так масштабно, как в прошлый юбилейный год, но подарков хватило. В мегаполисе открылись Литературный квартал после реконструкции, ландшафтный фестиваль «Атмофест» на набережной Исети, обновленный фонтан в Дендропарке. Насыщенная праздничная программа завершилась красочным фейерверком.

Гуманитарная помощь курянам

В Екатеринбурге собрали и отправили несколько десятков тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Областные и городские чиновники согласились отдать часть своей зарплаты на нужды приграничных российских регионов. Также Свердловская область готова принять переселенцев из Курской области.

Грязная вода в Полевском

В городе Полевской ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения качества воды в реке Чусовой. Жители с мая живут без горячей воды, а теперь холодная вода из-под крана идет мутная, на что обратил внимание глава Следственного комитета РФ. Городские власти приняли решение возобновить перекачку воды из Нязепетровского водохранилища.

Прожиточный минимум стал чуть больше

Правительство Свердловской области увеличило региональный прожиточный минимум на 14,8%. В денежном выражении он составит 17 556 рублей в месяц. От этого показателя зависят многочисленные социальные выплаты и их размер.

Приговоры недели

Сразу в нескольких резонансных уголовных делах была поставлена точка. Свердловский областной суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима педофила – учителя музыки из села Кузино Первоуральского округа. Доказано, что его жертвами стали 22 ребенка.

Также областной суд признал виновной в госизмене Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство России и США. Ее задержали во время приезда в Екатеринбург и обвинили в финансировании ВСУ. Девушка приговорена к 12 годам колонии.

Помимо этого в Екатеринбурге были осуждены 11 жителей за экстремизм – подсудимые принимали участие в организации «СССР», запрещенной в РФ. Сторонники этого объединения не признают распад Советского Союза, и на этом основании отказываются платить за коммунальные услуги и по кредитам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube